دولة أجنبية تفاجئ امريكا و ترفض طلبها: لن نرسل أي سفينة للبحر الأحمر!!

الرياض - محمد الاطلسي - رفضت استراليا، الخميس، طلب الولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال سفينة حربية، إلى البحر الأحمر، للمساهمة في عملية ما أسمته "تحالف الازدهار" الرامي للسيطرة على البحر بحجة حماية الملاحة الدولية.

وقال نائب رئس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن التركيز الإستراتيجي للبلاد يجب أن يظل على منطقة المحيطين الهندي والهادي، وفق تصريحات صحفية له نقلتها وكالة الأناضول.

وأكد مارلز -في منشور على منصات التواصل الاجتماعي- أن "أستراليا لن ترسل سفينة أو طائرة إلى الشرق الأوسط، لكنها ستضاعف مساهمتها بقوات في القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر إلى 3 أضعاف".

وأوضح الوزير الأسترالي أن بلاده ستساهم بـ6 أفراد إضافيين من قوات الدفاع الأسترالية في هذا التحالف البحري.

وفي وقت سابق ، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن انضمام 20 دولة إلى التحالف الهادف للسيطرة على البحر الأحمر، بحجة حماية الملاحة من هجمات مليشيا الحوثي في اليمن.