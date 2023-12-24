اليمن.. صنعاء تصدر بيان هام وعاجل بهذا الشأن (تفاصيل ما ورد فيه )

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية فشل مجلس الأمن المستمر في الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدولي وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القرار رقم 2720 الذي اعتمده يوم أمس بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن سلطة مجلس الأمن سحبت لصالح واشنطن التي تشرعن للعدو الصهيوني جرائمه بمبرر مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبما يمكن رئيس ما يسمى بوزراء العدو الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو من تنفيذ مخططه القذر الرامي تصفية القضية الفلسطينية وفرض التهجير القسري كأمر واقع.

وشدد البيان على أن قرار مجلس الأمن رقم 2720 أُفرغ من مضمونه وتجاهل حقيقة ما يحدث على أرض الواقع في قطاع غزة وما يشهده من جرائم حرب وجرائم إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، وفرض حصار خانق على دخول المواد الغذائية والمياه والوقود، وتسبب في انهيار المنظومة الصحية بالكامل.

واختتم بيان وزارة الخارجية بدعوة الدول العربية والإسلامية والمحبة للسلام لاتخاذ موقف جاد لدعم وقف إطلاق النار فوري في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية والوقود دون أي عرقلة، وممارسة كافة الضغوط على العدو الصهيوني وحلفائه في واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية الذين لا يفهمون إلا لغة القوة والمصالح التي تؤثر على اقتصادهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.