السعودية تفرض 4 عقوبات صارمة لمن يرتكب هذا الفعل بالمملكة

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية من أهم القضايا التي شددت على عقوبتها القوانين النافذة في دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، وقد فرضت تلك القوانين عقوبات قاسية على من يقع في تلك المخالفات خصوصاً الوافدين، وفي السياق كشف المحامي موسى الهيجان عن مسودة مشروع نظام العقوبات الجديدة السعودية بشأن العلاقات الجنسية غير المشروعة والتحرش.

العلاقات الغير الشرعية

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات والترحيلآ كل من واقع ذكراً برضاه ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.

2- يعاقب بالسجنآ بما لا يزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 10 آلاف والترحيلآ كل من أقام علاقة جنسية غير مشروعة.

3- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال وترحيل.. أو بإحدى العقوبتين كل من أتى فعلا أو قولا ذا مدلول جنسي موجهاً تجاه أي إنسان يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

4- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل ذكر تطفل على أنثى في خلوتها بأي وسيلة كانت، أو دخل متنكرا مكانا خاصا للنساء.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.