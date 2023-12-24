هام لمريض السكري.. إضافة هذا المكون إلى الطعام يتحكم في نسبة السكر بطريقة مذهلة!

الرياض - محمد الاطلسي - قد تبدو بعض القرارات الغذائية مثل تتبيلات السلطة بمثابة مناطق رمادية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 - وهنا كل ما يحتاج الناس لمعرفته حول المذاق الشعبي. كما أوضح روب هوبسون ، رئيس قسم التغذية في Healthspan ، قائلاً: "تعمل الضمادات اللذيذة والمثيرة على تغيير أي سلطة ، ولكنها غالبًا ما تشتمل على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية والملح والسكر.

يمكن أن تضيف الصلصات الكثير من السعرات الحرارية الإضافية إلى السلطة. في حين أن ملعقة كبيرة فقط قد تكون جيدة ، فإن غالبية الناس يختارون إضافة المزيد. "في بعض الحالات ، قد يكون هذا جيدًا اعتمادًا على السلطة والتتبيلة المعنية ، بينما في حالات أخرى قد يقلب الميزان في الاتجاه الخاطئ." وفقًا لهوبسون ، فإن الضمادات عالية الدهون تزيد بشكل خطير من محتوى السعرات الحرارية في السلطة ويمكن أن تؤدي السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن.

وأوضح أن فقدان الوزن الصحي والحفاظ عليه يلعب دورًا أساسيًا في خفض نسبة الجلوكوز في الدم وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات أخرى مرتبطة بهذه الحالة. "قد تحتوي بعض الضمادات على نسبة عالية من الدهون المشبعة من مكونات مثل الجبن. حذر هوبسون من أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول - وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب - ومرضى السكر معرضون بالفعل لخطر متزايد.

قال هوبسون إن نسبة السكر المرتفعة الموجودة في الضمادات يمكن أن تجعل من الصعب أيضًا التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. وحذر من أنه "في حين أن تأثير كمية صغيرة من السكر في الضمادة يمكن أن يقابله البروتين والألياف والدهون التي تحتوي عليها السلطة ، فإن السكر الزائد يمكن أن يرفع السعرات الحرارية مما قد يشجع على زيادة الوزن".

نصح هوبسون بالابتعاد عن الأطعمة التي قد تشجع أسنان الشخص الحلوة على أن تكون في الجانب الآمن. الملح هو خطر خفي آخر. كما أوضح هوبسون ، تحتوي العديد من الضمادات أيضًا على مستويات عالية من الملح والتي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم - وهذا عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

قال: "عندما تكون مصابًا بداء السكري ، فأنت بالفعل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية". ما الذي يمكن فعله لدرء المخاطر؟ وفقًا للدكتورة سالي نورتون من VavistaLife : "يجب على مرضى السكر التحقق من ملصقات ضمادات السلطة المصنعة لأن العديد منها يحتوي على السكر بالإضافة إلى الكثير من الإضافات الأخرى غير المرغوب فيها."

ردد هوبسون نصيحة الدكتور نورتون ، حيث أوصى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 باختيار ألوان إشارات المرور الخضراء أو الكهرمانية. وأضاف أن "الضمادات قليلة الدسم تستحق الانتباه لأن البعض يضيف المزيد من السكر للتعويض عن انخفاض الدهون (يضيف نكهة مع سعرات حرارية أقل)". بدلاً من ذلك ، نصح الدكتور نورتون بعمل تتبيلة للسلطة من الصفر: "فكر في صنع صلصة خاصة بك عن طريق خلط بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز مع القليل من خل التفاح - وقد وجد في بعض الدراسات أن هذا له فوائد في التحكم في نسبة السكر في الدم. "

وفقًا لهوبسون: "إذا كانت السلطة قليلة الدسم - فهي تحتوي فقط على أوراق وبروتين (لحم ، توفو ، فاصوليا ، بقول ، إلخ) ، فأعتقد أنها مكان للسعرات الحرارية الزائدة من الصلصة لإكمال الطبق ولكن يجب أن تأتي من المكونات الكاملة والدهون الصحية (المكسرات ، البذور ، زيت الزيتون ، الأفوكادو) أكثر من السكر. " إذا كانت الصلصة ذات سعرات حرارية أكثر بقليل من حيث الدهون الصحية (مثل المكسرات والبذور والأفوكادو) ، فاجعل هذا في الاعتبار للطبق العام عند وضعه معًا ، أضاف هوبسون.

على سبيل المثال ، استخدم الدجاج والأوراق الخالية من الدهون بدلاً من الجبن والخبز المحمص والبصل المقلي ولحم الخنزير المقدد أو الخضار الممزوجة بالزيت ، كما نصح. تأكد من تضمين البروتين والدهون الصحية والألياف (الفاصوليا والبقول والعدس والحبوب الكاملة) في السلطات للمساعدة في موازنة مستويات السكر في الدم ، كما أشار هوبسون. أضاف هوبسون أنه من الضروري أيضًا ممارسة التحكم في الجزء من خلال التمسك بـ 1-2 ملعقة طعام كحد أقصى اعتمادًا على المكونات.

بإذن من برنامج Low Carb ، وهو عبارة عن منصة دعم للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، إليك وصفة منخفضة الكربوهيدرات لسلطة القيصر: صلصة سيزر وقت التحضير: 5 دقائق 200 جرام مايونيز 2 فص ثوم مهروس 4 أنشوجة فيليه ، مقطعة إلى شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة. عصير ليمون الملح والفلفل حسب الذوق طريقة التحضير 1. تُمزج المكوّنات في وعاء ثمّ تُتبّل بالملح والفلفل. 2. رشي فوق سلطة السيزر اللذيذة واحفظي ما تبقى من الصلصة في الثلاجة ، في وعاء محكم الغلق.

القيم الغذائية لكل وجبة السعرات الحرارية 189 كيلو | الكربوهيدرات 1 جرام | مجموع الدهون 20 جرام | البروتين 1 جرام.