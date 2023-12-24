لن تصدق كم المبلغ.. وزارة الداخلية السعودية تمنح الجنسية مقابل مبلغ مالي

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت زارة الداخلية السعودية في قسم التجنيس على موقعها الإلكتروني الرسمي قانون التجنيس في السعودية وقد نص نظام وقانون التجنيس الجديد في المملكة على بدا استقبال وقيد الطلبات التي يتم توجيهها لوزير الداخلية للحصول على الجنسية وفقًا لما جاء في المادة التاسعة من النظام، على أن يتم بحث الطلبات المقدمة بشكل مبدئي من قبل لجنة مختصة تابع معنا بقية المقال لمعرفة ااصحتب المهن المسوح لها وكذلك معرفة الشروط وطريقة الحصول على الجنسية. ماهي الامور الهامة التي ستهتم بها الجهات المعنية عند طلب ضرورة أن يكون المتقدم دخل للأراضي السعودية بطريقة مشروعة يحمل جواز سفر ساري، يستطيع من خلاله الرجوع لبلاده مرة أخرى به.

آ ضرورة أن يكون قد مضى على اقامته مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من خلال رخصة الإقامة النظامية التي يحملها بما يتماشى مع أحكام النظام الخاص أن يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد. الثلاثة عناصر السابقة تمثل عدد من النقط يجب أن يحصل عليها المتقدم ولا تقل عن 33 نقطة موزعة بشكل محدد كالآتي: 10 نقاط: الإقامة لا تقل عن 10 سنوات متتالية. 13 نقطة: المهنة والتي يتم إثباتها من خلال المؤهل فهي مثل (13 نقطة كاملة لشهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة، 10 نقط شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى، 8 نقاط شهادة الماجيستير، 5 نقاط شهادة البكالوريوس. 10 نقاط: للروابط الأسرية عند وجود أقارب سعوديين للمتقدم مثل إذا كان الأب او الأم سعودي 3 نقاط، الزوجة والديها سعوديين 2 نقطة، أولاد أخوة سعوديين 2 نقطة ولو أخ واحد نقطة واحدة. الحد الأدنى للحصول على النقاط 23 نقطة. ماهي المهن التي تحتاجها السعودية من اجل التجنيس؟ عندما أعلن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز فتح باب الحصول على الجنسية عام 2019، كان يهدف لاستقطاب الكوادر والكفاءات التي ستقوم بدورها في تعزيز فرصة المملكة على تحقيق رؤية 2030، لذا فتح الباب لتجنيس الكفاءات فقط بالإعلان عن المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، فهو ويحرص على ضم المتميزون والمبدعون من الأطراف المجاورة سواء أكانوا من البلاد النازحة أو من مواليد السعودية التي تنتظر الفرصة للتعبير عن نفسها مثل: إنشاء ملف تعريف الآن المهندسين. العلماء. المبتكرون. الصيادلة. خبراء الطاقة. التكنولوجيين. قطاعات الطاقة الذرية.

مجال الفضاء. الإنترنت خطوات الاقديم من أجل الحصول على الجنسية السعودية قم بالضغط على رابط منصة “أبشر” وادخل عليه وسّجل دخولك ببيانات الدخول إلى حسابك عليه.

ثم قم باختيار أيقونة “خدماتي” ثم قم بالضغط على أيقونة “حجز موعد” من خلال الخيارات المدرجة. وبعد ذلك قم باختيار “إدارة الأحوال المدنية الأقرب لك” وبعدها حدد سبب الحجز ثم انقر “تقديم طلب التجنيس”.

بعد ذلك قم بتقديم كل الأوراق الرسمية التي تعزز طلبك ومطلوبة كلها من قبّل الوزارة حتى يتم قبول الطلب. حدد تاريخ طلب الجنسية واكتب رقم التسجيل وضع معها كل الوثائق الرسمية واملأ كل البيانات المطلوبة. سيتم النظر في الطلب والرد عليك بعد ذلك في حالة أنه تم قبوله وفي حالة الرفض أيضًا سيتم إعلامك سبب الرفض.