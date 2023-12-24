عمان تطلق اعلان عاجل و هام بشأن خارطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - صدر، اليوم الأحد، بيان من وزارة الخارجية العمانية، بشأن الحل السياسي في اليمن، وذلك عقب إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، خارطة الطريق، لإنهاء الحرب.

وأعربت ‏‎سلطنة عُمان عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‎اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، عن أملها بأن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت سلطنة عمان، استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، وفق البيان.