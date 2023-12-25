المحلل العسكري لقناة الجزيرة « الدويري» يثير غضب جماعة الحوثي.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

اثار المحلل العسكري لقناة الجزيرة فايز الدويري غضب مليشيات الحوثي وناشطيها بعد ان وصفهم بالمليشيات, حيث شن عدد من ناشطي المليشيا وقيادتها هجوما كبيرا عليه .. وقال وزير التعليم العالي بحكومة الحوثي حسين حازب بتدوينه له بموقع اكس مهاجما الدويري : " هل سمعتم ايش يقول هذا الدويري ؟لقد قال لا توجد دولة ولا حكومة، في اليمن،ولا جيش منظم، وان المواجهة بين مليشيات غير منظمة وامريكا صعبة ،وان حكومة اليمن هي الحكومة المعترف بهافي الفنادق !!" حسب وصف الفضولي حازب .. واضاف حازب مخاطبا الدويري : "يا دويري من يواجه في البحر الاحمر هو الشعب اليمني وقيادته ..وقواته المسلحة اليمنية والعالم يدرك ذلك الا انت والجزيرة ‎ الله المستعان عليكم كنا قد بدانا نحترمك لكنك مريض من 2015!"... واختتم الوزير حازب تدوينه بدعوة ناشطوا الحوثي للرد على الدويري .. وفايز الدويري هو محلل عسكري لقناة الجزيرة الاخبارية وحقق شهرة واسعة بعد تحليله لاحداث الحرب في غزة ..