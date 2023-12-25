جماعة الحوثي تعلن عن تعرضها لأول استهداف صاروخي من القوات الأمريكية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت جماعة الحوثي عن تعرض طائرة استطلاع تابعة لميلشياتها لاطلاق نار من قبل بارحة حربية أمريكية .

واكد بيان صادر عن ناطق جماعة الحوثي الرسمي "محمد عبد السلام فليته" أن بارجة أمريكية اطلقت صواريخ موجهة واستهدفت طائرة استطلاع تابعة للميلشيا في البحر الأحمر مشيرا الى أن احد الصواريخ الامريكية انفجر بالقرب سفينة "جابونية".

واتهم " فليته" الولايات المتحدة بالسعي الى "عسكرة " البحر داعيا الدول المحاذية للبحر الأحمر الى إدراك المخاطر التي تتهدد أمنها القومي -على حد قوله-.

وسبق لسفن حربية أمريكية اعتراض صواريخ بالستية ومسيرات اطلقها الحوثيين لكن المرة الأولى التي تبادر القوات البحرية الأمريكية باستهداف طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.