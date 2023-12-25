جماعة الحوثي تفاجئ السعودية والإمارات بمقترح جديد وغير متوقع

الرياض - محمد الاطلسي - قدم عضوالمجلس السياسي الاعلى محمد على الحوثي مقترحا للسعودية للقيام بالوساطة بين الامارات وحزب الاصلاح "اخوان اليمن وقال الحوثي في تدوينه له على منصة"x"ندعو السعودية إلى القيام بالواسطة بين الامارات واخون اليمن الاصلاح فلازال الخلاف قائم ربما من بعد معركة نقطة العلم وماتم من قصفها فقيادة وساطة بين من كانوا إحدى الأدوات لأمريكا والسعودية في العدوان على اليمن م ن ا س ب

واضاف الحوثي ..برايي لا ينجرف الاخوة الواعيين عن المعركة الحقيقية باسناد الاخوة المجاهدين في غزة اعلاميا إلى معارك اعلامية جانبية مع تحياتي للشعب اليمني الباسل والواعي الثابت