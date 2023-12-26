ليست اليمن.. ضربة موجعة تتلقاها السفن الإسرائيلية في باب المندب من هذه الدولة!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وكالة أمريكية عن ضربة غير متوقعة وجهتها الصين ، ضد السفن الإسرائيلية في باب المندب اليمني، بالتزامن مع تصعيد الهجمات الحوثية مؤخرًا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السفن الحربية الصينية المنتشرة في البحر الأحمر، قبل أيام، رفضت مساعدة سفن الشحن الإسرائيلية في باب المندب.

وقالت الوكالة في تقرير ، إنه على الرغم من أن الصين لديها سفن حربية في المنطقة، إلا أن هذه السفن لم تستجب لنداءات المساعدة السابقة من السفن التجارية، على الرغم من أن بعض السفن التي تعرضت للهجوم كانت لها صلات بهونج كونج.

وأفادت تقارير أن الجيش الصيني نشر ست سفن حربية في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في المنطقة بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكانت السفن الحربية الست، والتي تشمل مدمرة الصواريخ الموجهة زيبو 052D، والفرقاطة جينغتشو وسفينة الإمداد المتكاملة تشيانداوهو، جزءًا من فرقة العمل البحرية الصينية الرابعة والأربعين، التي شاركت مؤخرًا في مناورة عسكرية مشتركة مع عمان.

وأوضحت وسائل إعلام صينية رسمية أن السفينتين الحربيتين غادرتا سواحل مسقط في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى وجهة مجهولة.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة حاملة طائراتها الأكثر تقدما، يو إس إس فورد، إلى جانب مجموعة قتالية إلى منطقة غرب آسيا.

إلى ذلك أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في 19 تشرين الأول/أكتوبر وجهة نظر بكين القائمة منذ فترة طويلة بأنها تدعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله إن هذا هو "المخرج الأساسي" من الحرب.

وقال شي جين بينغ: "الأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، لمنع توسع الصراع أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة".