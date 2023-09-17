طرق استخدام زيت فيتامين E على البشرة

فيتامين E والمعروف كمان بأسم توكوفيرول ، وهو واحد من مضادات الاكسدة القوية اللي ليها فوايد كتير للبشرة ، بيساعد البشرة على الترطيب, وبيحمي البشرة من من الاضرار البيئية ، استخدام فيتامين E على البشرة ممكن يساعد في تعزيز صحة البشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على كل فوايد زيت فيتامين .E للبشرة ، وازاي تستخدميه.

فوايد زيت فيتامين E للبشرة:

فيتامين E بيلعب دور مهم واساسي في الحفاظ على صحة الجلد ، هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعتبر مضاد للاكسدة ، بيساعد على منع الجذور الحرة اللي ممكن تسبب الضرر لخلايا الجلد وتأدي للشيخوخة المبكرة ، كمان فيتامين E بيساعد على تقوية حاجز الجلد, بيمنع فقدان الرطوة من البشرة, وبيحافظ على رطوبة ونضارة البشرة.

1- بيرطب ويغذي البشرة:

واحد من الفوايد الاساسية لاستخدام فيتامين E على البشرة ، بيرطب وبيغي البشرة ، وهو زيت سهل الامتصاص على البشرة وبيساعد على حبس الرطوبة, وده بيحافظ على البشرة ناعمة ومترطبة ، كمان بيساعد على تهدئة البشرة الجافة والمتقشرة ، وده بدوره بيقلل الحكة والاحمرار.

2- بيحارب علامات الشيخوخة:

فيتامين E معروف بخصائصة المضادة للشيخوخة ، بيساعد على منع الاثار الضارة للجذور الحرة ، الاستخدام المنتظم لفيتامين E على البشرة بيساعد في تقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد والبقع العمرية.

3- بيقلل من اضرار اشعة الشمس:

التعرض لاشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة ممكن يأدي لتلف الجلد, حروق الشمس, البقع الغامقة, اختلاف لون البشرة ، استخدام فيتامين E على البشرة بيساعد على الاضرار الناتجة عن الاشعة فوق البنفسجية ، حطي على بشرتك فيتامين E قبل الخروج والتعرض للشمس ، هيساعد على حماية بشرتك من اضرار اشعة الشمس والحفاظ على صحتها.

4- يبعزز من شفاء الجلد:

فيتامين E معروف بخصائصة العلاجية للبشرة ، ممكن انه يساعد في تسريع عملية شفاء الجروح والندبات وعلامات حب الشباب ، بيساعد على تعزيز خلايا الجلد ، وده بدوره بيساعد على تلاشي الندبات والعيوب وتعزيز صحة البشرة.

طريقة استخراج زيت فيتامين E من الكبسولات:

كبسولات زيت فيتامين E هتلاقيها متوفرة بكل سهولة في اي صيدلية ، وهنقولك بالخطوات ازاي تستخرجي من الزيت من الكبسولة بسهولة.

– اول حاجة اغسلي ايدك كويس جدا واتأكدي من نضافتها.

– هاتي الكبسولة واستخدمي ابرة او دبوس معقم اخرمي بيه الكبسولة.

– اعصري الزيت في طبق صغير نضيف او في كف ايدك لو هتستخدميه مباشرة لوحده من غير اضافات.

– كرري نفس الخطوات لو محتاجة كمية زيت اكتر.

طرق مختلفة لاستخدام زيت فيتامين E على البشرة:

1- وضع الزيت بشكل مباشر على البشرة:

بعد استخراج الزيت من الكبسولة تقدري تحطيه مباشرة على البشرة.

– اغسلي وشك بغسول مناسب لنوع بشرتك وجففيه بالفوطة.

– خدي كام نقطة من الزيت على اطراف صوابعك.

– دلكي الزيت على البشرة بخفة في حركات دائرية تصاعدية.

– وركزي على المناطق الجافة او في اللي فيها مشاكل في بشرتك.

– سيبي الزيت على بشرتك طول الليل او لمدة 30 دقيقة على الاقل قبل غسله بالماية الفاترة.

– استخدميه بشكل منتظم في روتين العناية ببشرتك يوميا.

2- ماسك فيتامين E مع الزبادي والعسل:

المكونات:

– كبسولة فيتامين E.

– 1 معلقة كبيرة زبادي.

– 1 معلقة صغيرة عسل.

الطريقة:

امزجي الزيت مع الزبادي والعسل ، لحد ما تبقى عندك عجينة ناعمة ، نضفي بشرتك ووزعي الماسك بالتساوي على البشرة ، واتجنبي منطقة تحت العين ، سيبي الماسك لمدة 15 – 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

3- ماسك خليط الزيوت:

لو عايزة ماسك يغذي بشرتك بشكل اكبر ، ممكن تخلطي زيت فيتامين E مع مجموعة زيوت حاملة او منتجات العناية بالبشرة.

– استخرجي الزيت من الكبسولة ، وامزجي معاه اي زيت حامل من اختيارك ، زي زيت جوز الهند, زيت الجوجوبا, زيت اللوز بنسبة 1:1 يعني كمية الزيوت تكون متساوية.

– ممكن كمان تضيفي كام نقطة من زيت فيتامين E للمرطب او السيروم بتاعك او زيت البشرة.

– وزعي المزيج على بشرتك بالتساوي ودلكيها في حركات دائرية تصاعدية.

– سيبيه لمدة 30 دقيقة على الاقل قبل غسله بالماية الفاترة.

الاحتياطات والنصايح:

زيت فيتامين E يعتبر آمن لمعظم الاشخاص حسب للبشرة الحساسة والدهنية ، ولكن مع ذلك ضروري تحطي في اعتبارك بعض النصايح والاحتياطات قبل استخدامه على بشرتك.

– اختبار الحساسية: قبل وضع زيت فيتامين هـ او اي منتج بيحتوي على فيتامين هـ على بشرتك ، اعملي اختبار حساسية على جزء صغير من بشرتك عشان تتأكدي من اي ردود فعل سلبية او حساسية.

– بصي على ملصق المنتج: استخدمي جرعة الزيت الموصي بيها على العلبة ، لان الاستخدام المفرط للزيت ممكن تسبب تهيج الجلد او الحساسية.

– تخزين فيتامين هـ: خزني كبسولات فيتامين هـ في مكان بارد وجاف ، بعيد عن اشعة الشمس المباشرة ، لمنع الاكسدة والحفاظ على فعاليته.

– الانتظام في الاستخدام: للحصول على افضل النتايج ، انتظمي في استخدامه ودخليه في روتين العناية ببشرتك ، على الاقل 2 – 3 مرات في الاسبوع للحصول على نتايج واضحة.

– استشارة دكتور الجلدية: لو عندك اي مشاكل جلدية موجودة بالفعل ، الافضل استشارة الدكتور قبل استخدام الزيت على بشرتك ، لتجنب اي مخاطر او مضاعفات محتملة.

الترتيب الصح لمنتجات العناية بالبشرة