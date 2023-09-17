انت الان تتابع خبر أقوى مائة مرة من إبر الانسولين.. أطعمة رهيبة تخفض "السكر" في الدم فوراً خلال دقائق.. تعرف عليها لن تندم ابداً

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الرياض - روايدا بن عباس - تتغير مستويات السكر في الدم نتيجة لنظام غذائي غير صحي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم.

توصي جوسلين كرم، مديرة قسم الغدد الصماء، بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، حيث ثبت أن الألياف تحسن مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق منع ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبات، وتجنب المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير، وزيادة استهلاك البروتينات الخالية من الدهون.

5 أطعمة تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم:

1. الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على مكونين مهمين وهما الألياف والبروتين، ويهضم الجسم الألياف والبروتين بشكل أبطأ، مما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2. الخضار الورقية الداكنة

تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب. كما أن هذه الخضار منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، مما يجعلها خيارًا جيدًا للتحكم في مستويات السكر في الدم والوزن. وتشمل الخضروات الورقية الداكنة لمرضى السكري السبانخ والكرنب.

3. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تحسن صحة القلب وتقليل الالتهاب، فضلاً عن أن السمك أيضًا مصدر غني بالبروتين. وأظهرت الدراسات أن الأسماك تعزز من معدلات السكر في الدم.

4. الفاكهة

تعتبر الفواكه غنية بالسكر الطبيعي والكربوهيدرات، ولذلك يعتقد البعض أنه يجب على مرضى السكري تجنبها. ومع ذلك، إذا كنت مصاباً بداء السكري، فمن المهم أن تحسب الكربوهيدرات الموجودة في الفاكهة كجزء من خطة الوجبة الشاملة.

5. المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والمغنيسيوم والألياف. وبعض المكسرات والبذور، مثل الجوز وبذور الكتان، تحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية.