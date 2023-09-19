النوم مهم جدا لصحتنا الجسدية والعقلية بشكل عام ، ولكن في كتير من الاشخاص بيعانوا من صعوبة في النوم او الحفاظ على نوم مريح ، وفي حين ان في طرق مختلفة لتحسين نوعية النوم ، فدمج الشاي في روتينك الليلي ممكن يبقى ليه تأثير ايجابي على نوعية نومك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل وصفات شاي هتساعدك على النوم ، تقدري تجربيها النهاردة وتحسي بالفرق في نومك.

ازاي الشاي بيساعد على النوم؟

في انواع معينة من الشاي بتحتوي على مركبات فيها خصائص مريحة ومهدئة ، والمركبات دي زي مضادات الاكسدة, الفلافونويد, الاحماض الامينية بتساعد على تهدئة العقل والجسم ، وده بدوره بيسهل النوم والاسترخاء.

– شاي البابونج:

شاي البابونج معروف بخصائصه المهدئة ، بيحتوي على الابيجينين ، وهو واحد من مضادات الاكسدة اللي بترتبط يمستقبلات معينة في المخ ، وده بيقلل من القلق وبتساعد على النوم ، شاي البابونج يعتبر من انواع الشاي المثالية للاسترخاء قبل النوم.

– شاي جذور فاليريان:

جذور الفاليريان او الناردين هو نوع تاني من انواع الشاي العشبية اللي بتستخدم عادة لتحسين نوعية النوم ، بيحتوي على مركبات بتساعد على زيادة مستويات حمض جاما في المخ ، وده بدوره يساعد على تنظيم الخلايا العصبية وبيعزز الاسترخاء.

– شاي اللافندر:

شاي اللافندر معروف بريحته المهدئة ، وتم استخدامه من قرون لتعزيز الاسترخاء والنوم ، وبيساعد على تقليل القلق وتوفير الشعور الهدوء وتهيئة الجسم لنوم مريح.

– شاي النعناع:

في حين ان شاي النعناع غالبا مرتبط بتأثيره المنعش والمنشط ، الا انه ممكن يساعد كمان على النوم ، المنثول الموجود في النعناع ليه تأثير مهديء على العضلات ، وممكن انه يساعد على استرخاء الجسم قبل النوم.

– شاي زهرة العاطفة او زهرة الآلام الحمرا:

يعتبر شاي زهرة العاطفة او زهرة الآلام من المهدئات الطبيعية اللي ممكن تساعد على تعزيز النوم العميق ، بيحتوي على مركبات الفلافونويد اللي بتتفاعل مع المستقبلات في المخ ، وده بدوره بيأدي لتأثير مهديء وبيقلل من اعراض الارق.

وصفات شاي هتساعدك على النوم:

1- شاي البابونج واللافندر:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من زهور البابونج المجففة.

– 1 معلقة صغيرة من اللافندر المجفف.

– 1 كوباية ماية سخنة.

– اختياري: العسل او الليمون لاضافة نكهة حسب الذوق.

الطريقة:

حطي زهور البابونج واللافندر في الكوباية وصبي عليها الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 5 دقايق وبعدها صفيه ، وضيفي العسل او الليمون حسب الرغبة ، اشربي المشروب ده كل يوم قبل النوم.

2- شاي البابونج وجذور الفاليريان:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من جذور الفاليريان المجففة.

– 1 معلقة كبيرة من زهور البابونج المجففة.

– 1 كوباية ماية سخنة.

– اختياري: العسل او القرفة حسب الذوق.

الطريقة:

امزجي جذور الفاليريان مع الباونج في الكوباية وصبي عليهم الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 10 دقايق وبعدها صفيه ، حليه بالعسل او ضيفيه له رشة قرفة للنكهة لو حبيتي ، اشربي الشاي ده قبل النوم بحوالي 30 دقيقة.

3- شاي بلسم الليمون وزهرة الآلام:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من اوراق بلسم الليمون المجفف.

– 1 معلقة كبيرة من اوراق زهرة الآلام المجففة.

– 1 كوباية ماية سخنة.

– اختياري: ستيفيا او العسل حسب الذوق.

الطريقة:

امزجي اوراق بلسم الليمون مع اوراق زهرة الآلام في الكوباية وصبي عليه الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 7 – 10 دقايق وبعدها صفيه ، حليه بالستيفيا او العسل حسب الذوق واشربيه قبل النوم.

4- شاي النعناع وجذور الفاليريان:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من اوراق النعناع المجففة.

– 1 معلقة كبيرة من جذور فاليريان المجففة.

– 1 كوباية ماية سخنة.

– اختياري: عسل نحل حسب الذوق.

الطريقة:

امزجي اوراق النعناع او جذور الفاليريان في كوباية وصبي عليهم الماية السخنة ، سيبيه منقوع لمدة 8 – 10 دقايق وبعدها صفيه ، ضيفي له العسل حسب الرغبة واشربيه يوميا قبل النوم.

فوايد شرب الشاي العشبي قبل النوم:

– بيساعد على التهدئة والاسترخاء:

انواع الشاي اللي قولناها بتحتوي على خصائص طبيعية بتعزز الاسترخاء والهدوء ، وبتساعد على تقليل التوتر والقلق ، وده هيسمح لعقلك وجسمك بالاسترخاء قبل النوم ، شرب كوباية شاي دافي هتهيء جسمك وترسل اشارة لعقلك ان ده وقت الاسترخاء والاستعداد للنوم.

– تقليل التوتر والقلق:

التوتر والقلق ممكن يأثر بشكل كبير على نوعية نومك ، المركبات الموجودة في انواع الشاي اللي بتساعد على النوم بتساعد على تنظيم هرمونات التوتر وبتحفز الشعور بالهدوء ، ومن خلال دمج انواع الشاي في روتينك الليلي ، ممكن انها تقلل من مستويات التوتر ، وتعزز حالة ذهنية اكتر سلام ، وده هيسهل لك النوم.

– تحسين نوعية النوم ومدته:

خصائص الاسترخاء في انواع الشاي دي ممكن تأدي لتحسين نوعية النوم ومدته ، من خلال تهدئة العقل والجسم ، انواع الشاي دي هتساعد على تحقيق نوم اعمق واكتر راحة ، وده هيخليكي تقومي تاني يوم نشيطة ومتجددة.

نصايح وحيل:

لتحقيق اقصى استفادة من الشاي حطي في اعتبارك النصايح دي.

– انقعي كل نوع شاي المدة اللي قولناها لضمان اقصى قدر من الفعالية ، لانه ممكن اوقات النقع ودرجات حرارة الماية تختلف اعتمادا على نوع الشاي.

– عشان تزودي من تأثير الشاي ممكن تدمجيه مع تقنيات الاسترخاء ، مارسي الانشطة اللي ممكن تساعدك على الهدوء قبل النوم ، زي قراءة كتاب, ممارسة تمارين التمدد, ممارسة اليوجا, خدي حمام دافي ، خلق بيئة سليمة ودمج تقنيات الاسترخاء مع الشاي هتساعدك بشكل اكبر على نوم اكتر راحة.

الاحتياطات:

– على الرغم ان الشاي آمن بشكل عام ، الا انه مهم انك تاخدي بالك لو بتاخدي اي ادوية ممكن تتفاعل مع بعض انواع الاعشاب.

– اتجنبي الافراط في شرب الشاي اللي بيحتوي على كافيين خصوصا قبل النوم ، لان ده هيسبب لك ارق.

– لو واجهتي اي ردود فعل سلبية او حساسية من اي نوع شاي ، وقفي شربه على طول واستشيري دكتور.

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