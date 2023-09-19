انت الان تتابع خبر أربكت حسابات العلماء وقلبت موازين الطب .. هذه المشروبات أكثر فاعلية من إبر الانسولين تخفض السكر في الدم فوراً وتضبط تركيز الغلوكوز والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يجب على المصابين بمرض السكري أن يكونوا حذرين في اختيار الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها، حتى يتمكنوا من الحفاظ على صحتهم وتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بهذا المرض.

في هذا التقرير، سنقدم لكم 9 مشروبات تمت دراستها علمياً وثبت أنها تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

1. مشروب الشاي

سواء كان الشاي الأسود أو الأخضر أو الأبيض، يجب على مرضى السكري أن يتناولوا الشاي بدون إضافة أي سكر.

يعتبر الشاي مشروباً بأسعار معقولة ومفيداً في خفض نسبة السكر في الدم. أظهرت دراسة أن تناول الشاي الأخضر يومياً بكميات معتدلة يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض مثل السرطان، وتساعد في خفض ضغط الدم والكولسترول، وتحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى دوره في خسارة الوزن والحفاظ على الرشاقة.

2. مشروب عصير الليمون غير المحلى

الليمون هو فاكهة مفيدة وغنية بفيتامين C. يمكن لمرضى السكري تحضير مشروب صحي ومنخفض الكربوهيدرات من عصير الليمون الطازج بدون إضافة سكر. وإذا لزم الأمر، يمكن استخدام منتج خالٍ من السكر مثل ستيفيا كبديل.

3. مشروب عصائر السموثي الخضراء

تُعتبر عصائر السموثي الخضراء من المشروبات التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم. إنها وسيلة رائعة لتزويد الجسم بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة التي تعزز صحة الجسم وتمد الجسم بالترطيب اللازم.

يُمكن تحضير عصائر السموثي الخضراء باستخدام السبانخ أو الكرفس أو الكرنب، ومن خلال الخلاط الكهربائي يمكن الحصول بسهولة على عصير السموثي. يُمكن أيضًا إضافة بعض أنواع الفاكهة الأخرى لتحلية المشروب.

4. مشروب خل التفاح

أثبتت التجارب الواقعية على مرضى السكري في مرحلته الثانية أو الذين يعانون من حساسية الأنسولين أن مشروب خل التفاح المخفف بالماء يساعد على خفض نسبة السكر في الدم. يُفضل تناوله بعد الوجبات على مدار اليوم.

5. القهوة بدون سكر

من فوائد القهوة بدون سكر أو أي مواد تحلية هو تقليل خطر الإصابة بمرض السكري في مرحلته الثانية وخفض مستوى السكر لدى مرضى السكري. دراسات عام 2019 أثبتت أن القهوة غير المحلاة تخفض مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها بدون أي إضافات مثل المواد المُحلية والمواد المبيضة.

6. مشروب شاي الأعشاب

أنواع شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والزنجبيل والنعناع هي خيارات ممتازة ومشروبات تساعد على خفض نسبة السكر في الدم. لا يقتصر الأمر على انخفاض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر في شاي الأعشاب، بل هو أيضًا غني بمركبات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض مثل الكاروتينات والفلافونويد والأحماض الفينولية.

7. مشروب عصير الخضار

انشئ مزيجك الخاص من عصير الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ أو الكرفس أو الخيار والطماطم مع حفنة من التوت. هذا المشروب لذيذ وغني بالفيتامينات والمعادن.

8. مشروب الكمبوتشا

الكمبوتشا هو مشروب مخمر خالي من السكر يصنع عادة من الشاي الأسود أو الأخضر. إنه يحتوي على البروبيوتيكس التي تعتبر نوعًا من البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي.

9. مشروبات بديلة للحليب

مشروبات بديلة للحليب مثل حليب اللوز والشوفان وفول الصويا والأرز وحليب جوز الهند لا تحتوي على الألبان وتحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات. بالتالي فإنها تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.