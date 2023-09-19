انت الأن تتابع خبر خلوا بالكم.. 5 أسباب وراء عدم انخفاض مستوى السكر فى الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ارتفاع مستوى السكر في الدم عادة علامة على مرض السكري، وقد يتسبب في تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة والأعضاء إذا لم يتم علاجه لفترة طويلة.

وفيما يلي خمسة أسباب قد تؤدي إلى عدم انخفاض مستوى السكر في الدم:

1- الجفاف:

يلعب الماء دورًا حاسمًا في تنظيم مستوى السكر في الدم. فعند الجفاف، يمكن أن يزداد تركيز السكر في الدم، حيث يحاول الجسم الحفاظ على الماء عن طريق تقليل كمية البول. وعندما يكون الشخص جافًا، تفرز الكليتان كمية أقل من الماء في البول، وبالتالي لا يتم التخلص من السكر بشكل فعال من الجسم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. لذا، يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم والهدف من شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا لمنع حدوث ذلك.

2 - تجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل

تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل قد يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم. إذا تناولت وجبة خفيفة عالية الكربوهيدرات أو السكر قبل النوم، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. خاصة إذا لم تقم بأي نشاط بدني بعد ذلك، فإن عملية التمثيل الغذائي في الجسم تبطئ أثناء الليل، مما يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل فعال. لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم في وقت متأخر من الليل، حاول تجنب تناول الوجبات الثقيلة أو السكرية قبل النوم. إذا كنت تشعر بالجوع، فاختر وجبة خفيفة غنية بالبروتين ولا تسبب زيادة كبيرة في نسبة السكر في الدم.

3 - تقليل تناول الكافيين

يمكن أن تؤثر المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية على مستويات السكر في الدم. إذا تناولت كمية كبيرة من الكافيين، فقد يحدث حساسية للأنسولين، مما يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة ومشروبات الطاقة عادة على كمية زائدة من السكر، مما يزيد من مستويات السكر في الدم. إذا كنت من محبي شرب القهوة، فكر في تقليل كمية الكافيين ومراقبة تأثيره على مستويات السكر في الدم. يمكنك اختيار شاي الأعشاب أو الماء بدلاً من ذلك.

4 - احترس من الأطعمة التي تحمل علامة "خالية من السكر"

من المهم أن تكون حذرًا عند تناول الأطعمة التي تحمل علامة "خالية من السكر". على الرغم من أنها قد تبدو خيارًا جيدًا لإدارة نسبة السكر في الدم، إلا أن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مواد تحلية صناعية، والتي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم. بعض المحليات يمكن أن تسبب استجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. لذا، اقرأ الملصقات بعناية وكن حذرًا من السكريات المخفية في الأطعمة التي تدعي أنها خالية من السكر. يمكنك اختيار الأطعمة الكاملة غير المصنعة بدلاً من ذلك لمراقبة مستويات السكر في الدم.

نمط الحياة المستقر، الخالي من النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم. وتساعد التمارين الرياضية جسمك على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر، مما يسمح بتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل. قلة النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم. لمحاربة ذلك، قم بدمج التمارين الرياضية بانتظام في روتينك، بهدف ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة في الأسبوع. يمكن أن يساعد المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة بطريقة رائعة.