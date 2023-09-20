11 نصيحة لتحديد حواجبك بنفسك في البيت زي المحترفين

الحواجب هي واحدة من السمات الاساسية للوجه ، وممكن نقول كمان انها اهم حاجة في الوش كله ، لانه لو اهتميتي بيها كويس ، هتبرز كل ملامح وشك وهتظهر جمالك الطبيعي ، وفي كتير من المتخصصين حاليا اللي ممكن يساعدوكي في تحديدها بشكل متوازن ومناسب لشكل وشك ، ولكن ممكن تكون التكلفة عالية بالاضافة ان ممكن مايكونش عندك وقت ، عشان كده النهاردة هنقولك مجموعة نصايح لتحديد الحواجب تعمليها بنفسك في البيت وهيطلعوا معاكي زي المحترفين.
نصايح لتحديد الحواجب:
1- اعرفي هيكل الحواجب:
من اكتر الغلطات اللي ممكن نقع فيها اثناء تحديد الحواجب ، هو اننا مش بنكون عارفين المفروض تبدأ منين ، وقوس الحواجب المفروض يبقى فين ، ونهاية الحاجب فين ، وبالتالي مهم جدا قبل ما تبدأي في تحديد او رسم حواجبك ، تعرفي اجزاء الحاجب كويس:
– الزاوية الداخلية.
– القوس او قمة الحاجب.
– النهاية.
2- التعرف على انوع الحواجب المختلفة:
في حين ان الحواجب بتختلف من شخص للتاني في اللون والشكل ما بين الحواجب الحادة, الناعمة, المستقيمة, المستديرة ، وبالتالي طريقة التحديد بتختلف حسب شكل الحاجب ، عشان كده لازم تعرفي الاشكال المختلفة وتعرفي حواجبك اي واحد فيهم عشان تقدري تحدديه بسهولة بشكل صح ، او ازالة الشعر الزائد او رسمهم اذا لزم الامر لتحقيق التوازن بينهم.
3- الحواجب متشابهة ولكن مش متطابقة:
مهم جدا اننا نعرف ان الحاجبين بيكونوا مش متطابقين ، بينهم اختلاف بسيط ، وبالتالي بغض النظر عن محاولاتك فاحتمال انك مش هتقدري تخليهم متساويين تماما ، وده بيحصل لان كل حاجب بيكون ليه حركات عضلية مختلفة ناتجة عن جانب الوجه اللي بننام عليه اكتر او التعبيرات اللي بنعملها بوشنا.
4- اعرفي شكل وشك:
لتحديد شكل وشك ، حطي في اعتبارك 3 معايير ، ايه الجزء الاوسع من وشك (الجبهة, الخدين, او الفك) ، ايه شكل خط الفك (مستدير, مربع, مدبب) ، واخيرا ، ايه الطول الاجمالي لوشك (قصير او طويل) ، والخبراء بينصحوا انك تقيسي كل جزء من وشك لتحديد شكل وجهك.
5- تحديد شكل الحاجب المناسب لشكل وشك:
كل شكل وش ليه شكل الحواجب اللي يناسبه عشان كده مهم انك تعرفي شكل الحواجب المناسب لشكل وشك.
– الوجه المستدير: بيكون فيه الطول والعرض متساويين الى حد ما ، وبالتالي افضل شكل حواجب مناسب ليكي هيكون الحاجب اللي بزاوبة حادة ، القوس العالي هيضيف هيكل وحجم لوشك ، وده هيديه طول شوية.
– الوجه البيضاوي: بيكون فيه شكل الوش متوازن جدا ، ومع الوش ده انتي مش محتاجة تلعبي كتير في شكل الحواجب ، كل اللي هتعمليه انك هتمشي ورا شكل حواجبك الطبيعية ، مع الحفاظ على الاقواس خفيفة و “زوايا ناعمة” على نفس المستوى.
– الوجه المستطيل: النوع ده يكون طويل الى حد ما والفك شكله متحدد ، ومن الناحية المثالية اختاري شكل الحواجب “الممتليء وغير المنظم” اللي هيساعد على “تقليل حجم جبهتك” و “الاقواس الناعمة المنحنية بشكل بسيط” بتساعد على تنعيم خط الفك.
– الوجه على شكل قلب: الوجه ده بيكون اوسع عند منطقة الجبهة ، واضيق عند الخدين ، ومدبب عند الدقن ، ولتحقيق التوازن ، اختاري حواجب “بقوس ناعم ومستدير”.
– الوجه المربع: الوجه ده يكون كل اجزاءة متساوية في الحجم الى حد ما ، وللمساعدة في تنعيم الفك “ارفعي الحاجبين بأقواس ناعمة” واديهم لمسة نهائية “غير محددة” بشكل عام ، واتجنبي بأي شكل الحواجب “الحادة” ، والزوايا القائمة.
6- امشي مع شكل الحاجب الطبيعي:
في فترة من الفترات انتشر موضة الحواجب الرفيعة الخفيفة ، وده كان مجرد اتجاه وانتهى ومابقاش موضة دلوقتي ، والنصيحة الصح لما تيجي تحددي حواجبك هي انك تمشي مع شكلهم الطبيعي ، مجرد بس انك تملي الفراغات وتثبتيها.
– الحواجب الكثيفة: عملية جدا لانها مش بتحتاج عناية كتير ، هيكون كفاية اوي تسرحيهم بمشط او فرشة الحواجب, وتثبتيهم.
– الحواجب الرفيعة: بتحتاج عناية اكتر ، لان في حالة الحواجب الرفيعة او الخفيفة لو في اي شعراية مش في مكانها او زيادة محتاجة تشيليها ، فهي بتبان وبتتشاف بسهولة.
7- خلي شعيرات حواجبك تنمو بشكل طبيعي قبل تشكيلها:
غالبا مع الاشخاص ممكن يمشوا على اي حاجة مش طبيعية لمجرد انها موضة ، عشان كده لو انتي في فترة من الفترات قصيتي شعر حواجبك اكتر من اللازم ، الافضل تسيبي الحواجب تنمو بشكل طبيعي قبل تشكيلها.
8- استخدمي الادوات الصح لتحديدهم:
لما تيجي تحددي حواجبك ، ضروري يكون عندك الادوات اللازمة اللي المفروض تستخدميها ، وممكن الادوات دي تختلف على حسب اللي انتي عايزة تعمليه في حواجبك ، ولكن دي الحاجات الاساسية اللي هتحتاجي لها:
– ضوء طبيعي.
– مراية من غير تكبير.
– جسم مسطح يبقى زي المسطرة تكفي للوصول من طرف الانف للحاجب ، ممكن تستخدمي قلم رصاص.
– قلم حواجب.
– ملقاط لنتف الحواجب.
– فرشة حواجب او فرشة ماسكارا نضيفة.
– مقص خاص بالحواجب.
9- اتعرفي على خريطة الحواجب:
رسم الحواجب هو تقنية تشكيل بتستخدمي فيها ابعاد الوش للمساعدة في تحقيق التناسق ، وبالتالي مهم انك تحددي ال 3 اجزاء الرئيسية اللي قولناهم في اول المقالة (الزاوية الداخلية, القوس, النهاية).
– اول حاجة امسكي جسم مسطح زي ما قولنا ممكن تستخدمي قلم ، بزاوية جنب جناح الانف ، قريب من بداية الزاوية الداخلية ، اعملي ده للحاجبين وحطي علامة بقلم الحواجب على النقطة دي.
– استخدمي نفس الجسم المسطح وحطيه بزاوية على جناح الانف لحد قوس الحاجب اعلى مكان في حاجبك ، اعملي ده للحاجبين وحطي علامة عند النقطة دي.
– استخدمي نفس الجسم المسطح وحطيه بزاية على جناح الانف لحد نهاية العين ، اعملي ده للحاجبين وحطي علامة عند النقطة دي.
– اخر حاجة وصلي كل النقط المتحددة بخطوط ، حسب شكل الحاجب.
10- انتفي الحواجب في الاتجاه الصح:
كل الشعيرات الموجودة في اجسامنا مرتبطة بالاوعية الدموية اللي بتحافظ على صحتها وتسمح لها بالنمو مرة تانية ، ولو انكسر الوعاء ده ، الشعر مش هينمو مرة تانية ابدا.
وعشان تعملي ده بشكل صح ، شدي الجلد بصوابعك وانتفيه في اتجاه نمو الشعر ، بشكل عام الاتجاه يكون لبره في اتجاه منابت الشعر.
11- ماتنسيش ابدا لون الحاجب مهم جدا:
– لو شعرك غامق وكثيف يبقى الحواجب كمان يبقى ليها نفس الشكل واقرب لون لشعرك.
– الهدف ان مايكونش لون الحاجب زي لون الشعر بالظبط او مطابق ليه ، ولكن اقرب وانسب لون ليه ، لان لو حواجبك شقرا او غامقة اوي وملتيهم بنفس اللون بالظبط هتبان كأنها مصبوغة ومرسومة ، ولكن مش ممتلئة ، لون الحاجب المفروض يخلق “كثافة او عمق اكبر” ولكن مايغيرش لونه.
– لون البشرة بيساعد في تحديد مدى تكامل الالوان الدافية او الباردة مع حواجبك ، على سبيل المثال ، لو بشرتك مايلة للاصفر ، اختاري لون دافي عشان الحواجب ماتطلعش رمادية او باهتة ، والاستثناء الوحيد للقاعدة دي هما اصحاب الشعر الاحمر.
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