دليل من خبراء التغذية عن افضل الاطعمة لتعزيز جمال البشرة

بغض النظر عن الفلوس اللي بتصرفيها على منتجات التجميل ، فممكن جدا انك تبقي بتهدري فلوسك على الفاضي لو مش بتعتني ببشرتك من الداخل والخارج ، اللي بتاكليه بيأثر بشكل كبيرعلى شكل بشرتك وملمسها ، وللسبب ده مهم التركيز على نظام غذائي متوازن غني بالاطعمة المغذية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم قايمة بأفضل اطعمة لجمال البشرة.

اطعمة لجمال البشرة:

تعتبر الفيتامينات والمعادن الرئيسية زي فيتامين A, B2, B3, B6, C, D, E, الزنك, احماض اوميجا 3 الدهنية ، مهمة لصحة الجلد ووظيفتة بشكل مثالي ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي قايمة الاطعمة اللي بتجمع كل العناصر الغذائية المهمة لبشرتك.

1- التوت:

التوت هو مصدر قوي للاكسدة ومليان بالعناصر الغذائية زي فيتامينات C, D, E ، اللي بتقلل تجاعيد الجلد ، لان مضادات الاكسدة الموجودة فيه بتساعد على التحكم في الجذور الحرة اللي بتسبب تلف الجلد ، وبتحمي بشرتك من التأثيرات الضارة للشمس.

والدراسات اثبتت ان التوت الازرق بيساعد على تضييق الاوعية الدموية ، وده معناه انه يساعد في تقليل الاحمرار وتغير اللون ، سواء اختارتي الفراولة او التوت الازرق او التوت العادي ، هتعالج بشرتك بشكل صحيح.

2- الخضروات الورقية الغامقة:

الخضروات الورقية الغامقة مليانة بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجلد ، لانها بتحتوي على اللوتين ، وهو نوع من مضادات الاكسدة ، وهو مهم لنمو خلايا الجلد الطبيعية ولون البشرة الصحي ، والكالي بشكل خاص بيحتوي على نسبة عالية من اللوتين ، وبالتالي هيكون اختيار مثالي لبشرتك.

3- الموز:

الموز بشكل خاص يعتبر فاكهة تجميلية قوية ، بسبب محتواه من فيتامين A, C, البوتاسيوم وكلها مهمة لصحة الجلد ، والموز بيساعد على تغذية وترطيب البشرة ، سواء عند اكله او هرسه ووضعه على البشرة بشكل مباشر ، يعتبر هرس الموز ودمجه مع معلقة صغيرة من عصير الليمون, ومعلقة صغيرة من العسل طريقة فعالة للحصول على علاج صحي ومرطب للبشرة.

4- المأكولات البحرية:

المأكولات البحرية مليانة بالاحماض الدهنية المهمة اللي تدعم صحة البشرة ، احماض اوميجا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية بتساعد على زيادة سماكة الجلد ونعومته عن طريق تقوية الروابط بين خلايا الجلد ، والروابط دي مهمة كمان للحفاظ على رطوبة البشرة.

وفي كتير من المأكولات البحرية اللي تقدري تختاري ما بينها ، ولكن سمك السلمون يعتبر من افضل الانواع لصحة البشرة.

5- الشوفان:

الشوفان هو حبوب كاملة غنية بالالياف ، بيحتوي على الفيتامينات والمعادن اللي بتدعم صحة الجلد ، كمان بيحتوي على نسبة عالية من الزنك ، الشوفان بيساعد على التخلص من السموم وتجديد شباب البشرة ، وبيساعد كمان على تقليل احتباس الماية في الجسم ، وبالتالي تقليل اي تورم في الوجه وتحت العيون.

6- عين الجمل:

عين الجمل يعتبر مصدر نباتي ممتاز للاوميجا 3 ، واحماض اوميجا 3 الدهنية بتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة ، وبيحتوي كمان على فيتامينات B, E والفيتامينات دي مهمة لتجديد البشرة ، وبالتالي تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

يعتبر عين الجمل وجبة خفيفة صحية لوحده ، او ممكن تضيفي له للسلطات او مع الشوفان ، جربي الشوفان مع الموز وعين الجمل كوجبة صحية لجمال بشرتك.

7- الفواكة الحمضية:

الفواكة الحمضية هي مضادات اكسدة طبيعية ، بالاضافة ان الفيتامينات المزيلة للسموم الموجودة في الحمضيات بتساعد على محاربة السموم الخارجية واصلاح الجلد ، كمان فيتامين سي الموجود في الفواكة الحمضية معروف بخصائصه العلاجية للبشرة ، وده معناه انه هيحافظ على بشرتك متجددة وقوية ، الحمضيات بتساعد على تكوين كتل بناء مهمة للبشرة ، زي الكولاجين والايلاستين ، وده هيخلي بشرتك تبان اصغر.

8- الافوكادو:

الافوكادو بيحتوي على دهون صحية متعددة غير مشبعة وفيتامين E, C وثبت ان كل المكونات دي بتدعم رطوبة البشرة وبتمنع التجاعيد وبتقوي البشرة ، بالاضافة انه بيحتوي على مركبات بتحمي البشرة من اضرار اشعة الشمس.

9- بذور الكتان:

بذور الكتان كمان بتحتوي على نسبة عالية من الاوميجا 3 ، وبتحتوي كمان على مضادات الاكسدة ومركبات مهمة اسمها الليجنان ، بذور الكتان بتساعد على شفاء الاوعية الدموية المكسورة وتجديد خلايا الجلد ، وفي الوقاية من الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، وثبت كمان ان بذور الكتان بتساعد في الحفاظ على الجلد مشدود وبتقلل الترهل مع التقدم في العمر.

10- جوز الهند:

جوز الهند ممكن انه يساعد على تعزيز الاكسجين في الجلد ، وده هيحافظ على البشرة ناعمة وحيوية من خلال تعزيز الدورة الدموية ، لان كل ما كانت الدورة الدموية افضل ، كل ما زاد الاكسجين اللي بيوصل لخلايا الجسم بما فيهم خلايا الجلد ، كمان جوز الهند بيحتوي على مركبات بتدعم مكافحة الشيخوخة وترطيب البشرة.

في النهاية الوقاية هي المفتاح لما الموضوع يتعلق بصحة الجلد ، عشان كده بننصحك تسبقي في الوقاية من التجاعيد والحفاظ على صحة بشرتك من خلال نظام غذائي متوازن مليان بالاطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لبشرتك.

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