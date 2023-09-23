نصايح بسيطة هتحافظ على لون صبغة شعرك لفترة اطول

كتير بنعاني من مشكلة بهتان لون الصبغة بسرعة ، وده بيحصل لاسباب كتير ، ممكن بسبب غسل الشعر كتير ، استخدام منتجات غلط ، استخدام الحرارة على الشعر بشكل مفرط ، كلها بتأدي ان لون الصبغة يروح بسرعة ، والنهاردة من خلال مقالنا هنقولك نصايح للحفاظ على لون الصبغة لفترة اطول.
نصايح للحفاظ على لون الصبغة:
1- استخدمي علاجات للشعر المصبوغ:
استخدمي الماسكات والعلاجات المخصوص للشعر المصبوغ ، استخدام العلاجات دي قبل الشامبو هتساعد على تثبيت اللون وتوازن درجة الحموضة في الشعر ، وهتحافظ على اللون لفترة اطول ، وعلاج الشعر المصبوغ بيساعد كمان على حماية شعرك من الكلور والمياة المالحة.
ازاي تستخدميه: بتحطيه قبل الشامبو ، على شعر جاف ، وسيبيه لمدة دقيقة او دقيقتين وبعدها اشطفيه.
2- اتجنبي الافراط في غسل الشعر:
غسل الشعر عدد مرات كتير ، بيخلي اللون يروح بسرعة ، بننصحك ان غسل الشعر مايزدش عن 2 – 3 مرات في الاسبوع ، عشان تحافظي على اللون وعلى الزيوت الطبيعية اللي بتغذي الشعر.
3- اختاري الشامبو بعناية:
لو بتستخدمي شامبو عادي لغسل شعرك ، يبقى جيه الوقت انك تبدليه بشامبو مخصوص للشعر المصبوغ ، لانه بيكون فيه مكونات بتساعد على الحفاظ على لون الشعر لفترة اطول.
4- ماتتخطيش البلسم:
بما ان صبغ الشعر هو عملية كيميائية ، بالتالي ممكن يخلي الشعر جاف وتعبان ، وبالتالي الشعر الباهت يعني لون اقل حيوية ، عشان كده مهم انك تستخدمي البلسم بعد كل مرة تغسلي شعرك بالشامبو للحفاظ على اللون لفترة اطول ومنع بهتان الصبغة.
5- ماتستخدميش ماية سخنة لغسل الشعر:
الماية السخنة بتقلل من حيوية الشعر وبتتسبب في جفافه لانها بتجرد شعرك من الزيوت الطبيعية اللي بتغذيه ، بالاضافه انها بتسبب بهتان لون الصبغة بسرعة ، ونصيحتنا ليكي عشان تحافظي على لون الصبة لفترة اطول اغسلي الشعر بماية فاترة درجة حرارة الغرفة ، ولو بتقدري تستحملي الماية الباردة ، خلي اخر شطفة للشعر بماية باردة عشان تقفلي مسام فروة الراس.
6- اتجنبي استخدام الحرارة:
ادوات تصفيف الشعر بالحرارة ممكن انها تسرع تلاشي اللون من شعرك ، وللسبب ده بننصحك من تقليل استخدام ادوات التصفيف بالحرارة ، خصوصا اول كام اسبوع من صبغ الشعر ، ولو مضطرة تستخدمي ادوات سخنة ، حاولي خفض درجة الحرارة لمنع الحرارة من سحب اللون من شعرك ، وقبل ما تتعرضي للحرارة اتأكدي من استخدام واقي من الحرارة ، سيروم حماية الشعر من الحرارة بيحمي الشعر المصبوغ من التلف الناتج عن ادوات التصفيف بالحرارة ، ماتزوديش الحرارة عن 230 درجة مئوية / 450 درجة فهرنهايت.
7- ترطيب الشعر:
الشعر المترطب بيعكس اللون بشكل افضل وبيديه لمعان ، عشان كده بننصحك استخدام ماسك للشعر المصبوغ مرة واحدة في الاسبوع لترطيبه ولمعانه ، والحفاظ على اللون لفترة اطول.
طريقة استخدام الماسك: للشعر الخفيف والدهني استخدميه بعد الشامبو بدل البلسم ، وللشعر الكثيف والجاف استخدميه بعد الشامبو والبلسم ، من الجذور للاطراف.
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