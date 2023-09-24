لو عايزة وصفة فطار مختلفة وسهلة وسريعة ، النهاردة هنشارك معاكم وصفة سوفليه البيض الهش على الطريقة اليابانية ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي الطريقة بالخطوات والفيديو.

سوفليه البيض الهش:

المكونات:

الكمية دي تكفي فردين.

– 5 بياض بيض كبير.

– 3 صفار بياض كبير.

– 2 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.

– ملح حسب الرغبة.

– فلفل اسود حسب الرغبة.

– كرات مفروم, للتزيين.

طريقة التحضير:

1- افصلي بياض البيض وصفار البيض في طبقين منفصلين ، هنحتاج 3 صفار بس ، احتفظي بباقي الصفار تستخدميهم في اي حاجة تانية او لمرة تانية.

2- اخفقي صفار البيض لحد ما يبقى متجانس ولونه اصفر فاتح ، وخليه على جنب.

3- اخفقي بياض البيض لحد ما حجمه يتضاعف 3 مرات ويبقى لونه ابيض كريمي خفيف.

4- ضيفي صفار البيض للبياض وامزجيهم مع بعض بخفه جدا.

5- صبي خليط البيض في طاسة متوسطة الحجم غير لاصقة ، وسيبيه على نار متوسطة لمنخفضة لحد ما يتماسك من تحت ، لمدة 5 دقايق تقريبا ، وممكن لو حابه تخلي النكهة غنية ممكن تضيفي جبنة شيدر او بارميزان مبشورة.

6- ارفعي البيض من الجناب وضيفي الزبدة تحت البيض.

7- غطي الطاسة وسيبي البيض لمدة 5 دقايق كمان ، او لحد ما يستوي من فوق.

8- شيلي الغطا وتبلي البيض بالملح والفلفل الاسود ، وارفعيه من على النار.

9- انقلي البيض في طبق التقديم ، ورشي فوقيه الكرات المفروم ، واستمتعي بوجبة فطار لذيذة.

الطريقة بالفيديو:

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