اوقات كتير مش بنقدر نتحكم في شهيتنا للاكل وممكن ناكل كميات اكل كبيرة من غير ما نحس ، او ممكن تبقى ارادتنا ضعيفة ومش بنقدر نقاوم اغراء الاكل ، عشان كده النهاردة هنساعدك تتغلبي على المشكلة دي ، وهنشارك معاكم وصفات لسد الشهية وتخسيس الوزن ، وكلها بمكونات بسيطة موجودة في مطبخك.

وصفات لسد الشهية:

1- مشروب الزنجبيل والليمون:

المكونات:

– كوباية ماية مغلية.

– ليمونة, متقطة شرايح.

– 1 معلقة صغيرة نعناع.

– 2 عود قرفة.

– 1 معلقة صغيرة شاي اخضر.

– ¼ معلقة صغيرة زنجبيل.

الطريقة:

امزجي كل المكونات مع بعض في كوباية ماية مغليه ، غطي الخليط وخليه منقوع لمدة 5 دقايق ، وبعدها صفيه واشربيه قبل الوجبات ب 30 دقيقة.

2- مشروب الشاي الاخضر وبذور الكتان:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة شاي اخضر.

– ليمونة, متقطعة شرايح.

– 1 معلقة كبيرة نعناع.

– 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان.

– لتر ماية.

الطريقة:

اخلطي المكونات كلها مع بعض وضيفيهم للماية على النار وسيبيها لحد ما تغلي ، سيبي الخليط يبرد ، صفيه واشربيه قبل الاكل ب 30 دقيقة.

3- مشروب خل التفاح:

المكونات:

– ½ كوباية من خل التفاح.

– ½ لتر ماية دافية.

الطريقة:

اخلطي خل التفاح مع الماية ، صبي الخليط في ازازة ، واشربي منه قبل وجبة الغدا والعشا ب 30 دقيقة.

4- مشروب الشمر والشاي الاحمر:

المكونات:

– 1 معلقة صغيرة شمر.

– 1 معلقة صغيرة قرفة.

– 1 معلقة صغيرة شاي احمر عادي.

– ليمونة, متقطعة شرايح.

– كوباية ماية مغلية.

الطريقة:

امزجي كل المكونات وانقعيهم في كوباية ماية مغلية ، غطيه وسيبيه منقوع لمدة 5 دقايق ، وبعدها صفيه واشربيه قبل الفطار ، وممكن تكرريه قبل باقي الوجبات لو لقيتي ان عندك رغبة شديدة في الاكل.

5- مشروب مغلي البقدونس:

المكونات:

– ½ حزمة بقدونس.

– 2 كوباية ماية.

الطريقة:

اغلي البقدونس على النار لمدة 10 دقايق ، ، سيبيه يبرد وصفيه ، واشربيه قبل الاكل بساعتين.

6- مشروب البرتقان والقرفة:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة قرفة بودر.

– كوباية ماية.

الطريقة:

اخلطي القرفة مع الماية وسيبيها على النار لحد ما تغلي ، صفي الخليط وضيفي له عصير ½ برتقانة ومعلقة صغيرة عسل ، واشربيه قبل الاكل ب 30 دقيقة وعلى مدار اليوم قبل الوجبات.

7- مشروب مغلي قشر البصل:

– اغسلي قشر البصل كويس واغليه في كوباية ماية ، بعدها صفيه ، واشربي منه يوميا قبل كل وجبة

– ممكن كمان تقطعي البصلة نفسها وتنقعيها في كوباية ماية مغلية ، سيبيها لحد ما تبرد ، وبعدها صفيه وضيفي له معلقة عسل واشربيه قبل الفطار يوميا.

8- مشروب خل التفاح والبقدونس:

انقعي كمية من البقدونس في كمية قليلة من خل التفاح ، بعدها صفيه واشربيه قبل الوجبات ب 30 دقيقة.

9- مشروب الزنجبيل والمرمرية:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة زنجبيل.

– 1 معلقة كبيرة مرمرية.

– ليمونة, متقطعة شرايح.

– 1 معلقة كبيرة شاي اخضر.

– 1 معلقة كبيرة كمون.

– 4 كوبايات ماية (حوالي لتر).

الطريقة:

على النار حطي الماية وضيفي لها كل المكونات ، سيبي الخليط على النار لحد ما يغلي ، بعدها صفيه واشربي منه كوباية على الريق ، وكوباية كمان قبل وجبة العشا.

10- مشروب النعناع والشمر:

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من اوراق النعناع الطازة.

– 1 معلقة صغيرة من بذور الشمر.

– 1 معلقة صغيرة من بذور الكمون.

– كوباية ماية مغلية.

الطريقة:

ضيفي كل المكونات لكوباية الماية المغلية ، غطي الكوباية وسيبي الخليط منقوع لمدة 5 دقايق ، بعدها صفيه وضيفي له معلقة صغيرة عسل ، واشربيه قبل الوجبة ب 30 دقيقة.

11- العسل لسد الشهية:

خدي معلقة كبيرة من العسل على الريق ، وبعدها اشربي كوباية ماية ، وبعدين اشربي كوباية شاي اخضر من غير سكر ، وبعدها بحوالي ساعة تقدري تاكلي وجبة الفطار.

12- مشرو الخيار والليمون:

المكونات:

-1 حبة خيار, متقطعة شرايح.

– ½ ليمونة, متقطعة شرايح.

– لتر ماية.

الطريقة:

انقعي الخيار والليمون في الماية ، وسيبي الخليط في التلاجة لمدة 24 ساعة ، وبعدها اشربي منه كوباية قبل كل وجبة.

13- مشروب الرمان والزنجبيل:

المكونات:

– كمية من حبوب الرمان.

– 1 معلقة صغيرة زنجبيل.

– 1 معلقة صغيرة شاي.

– ماية.

الطريقة:

اغلي كل المكونات مع بعض ، وبعدها صفي الخليط ، واشربي منه كوباية قبل الفطار يوميا.

نصايح لسد الشهية:

– زودي من اكل الاطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الالياف في وجباتك ، زي الفواكة, الخضروات, البقوليات ، الاطعمة دي بتحتوي على نسبة عالية من الماية اللي هتحسسك بالشبع لفترة طويلة ، وبالتالي هيقلل من شهيتك للاكل.

– اشربي شوربة قبل ما تاكلي وجبتك الرئيسية ، لان ده هيخليكي تشبعي اسرع ، وبالتالي هيقلل من اكل الاطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

– كلي كمية كبيرة من السلطة خلال وجبة الغدا ، لانها بتحتوي على الالياف اللي هتساعد على سد شهيتك.

– اشربي كوبايتين من الماية قبل الوجبة بنص ساعة.

– نامي كفاية ، لان قلة النوم بتسبب زيادة الوزن ، وزيادة الرغبة في الاكل لتعويض الطاقة اللي الجسم محتاجها.

– احرصي على كل وجبة الفطار يوميا ، لانها بتمد الجسم بالطاقة لباقي اليوم ، وبالتالي هتقلل من الرغبة في الاكل.

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