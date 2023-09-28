14 قاعدة ملابس اساسية محتاجة تعرفيها

مافيش شك ان مظهرنا بيلعب دور مهم ومحوري في تشكيل صورتنا ونظرة اللي حوالينا لينا ، في عالم غالبا بتكون فيه الانطباعات الاولى هي الفرصة الوحيدة اللي ممكن تحقيقها ، اختيارنا للملابس يعتبر اداة فعالة للتعبير عن الذات والتواصل ، واهمية الملابس في حياتنا بتتجاوز مجرد الجماليات ، هي انعكاس لشخصيتنا وحتى مزاجنا ، كل حاجة بنختار نلبسها بتنقل جانب مختلف من نفسنا ، سواء الثقة اللي ممكن يوفرهالنا طقم كلاسيك, او الراحة اللي بيوفرها البنطلون الجينز, اناقة الفستان الكلاسيكي ، اختياراتك لملابسك ممكن انها تقول كتير عنك قبل ما تتكلمي بكلمة واحدة ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم قواعد ملابس اساسية حطيها في اعتبارك عشان تظهري بمظهر مثالي.
قواعد ملابس اساسية:
1- لازم دايما قفل الزرار اللي في النص من جاكيت البدلة ، وعدم قفل الزرار اللي تحت ابدا:
المفروض دايما يتم قفل الزرار اللي في النص من جاكيت البدلة ، القاعدة دي تعتبر من اساسيات لبس البدل وهي ضرورية لتحقيق مظهر متكامل ، ومن خلال قفل الزرار اللي في النص ، الجاكيت هيحافظ على شكله وتناسبه بشكل مريح مع الجسم ، وده هيخلي اللوك النهائي انيق ومظبوط.
على العكس الزرار اللي تحت المفروض مايتقفلش ابدا ، دي تعتبر قاعدة ثابتة في عالم الموضة الرجالية ، قفل الزرار اللي تحت ممكن يأدي لتقييد الحركة والتسبب في تضخم الجاكيت ، وهي مش بس مسألة مش مريحة لكن كمان هتشوه اللوك ، ولكن الحفاظ عليه مفتوح هيسمح بسهولة اكتر للحركة وهيضمن تني الجاكيت بسهولة ، وده في النهاية هينعكس على اللوك كله بشكل عام.
2- لما تلبسي قميص او بلوزة ، ماتفتحيش اكتر من زرارين:
قاعدة عامة عند لبس القميص او اي بلوزة بزراير ، انك ما تفتحيش اكتر من زرارين للوك اكتر اناقة ، وده مش متعلق بالموضة بس ، لكن كمان يعكس التواضع واللياقة ، فك اكتر من زرارين هيكشف جزء كبير من الجلد ، وده ممكن مايكونش مناسب لكل المناسبات ، تحقيق التوازن بين الراحة واللوك الممناسب يعتبر ضروري في اساسيات اللبس.
3- البسي حلق يتناسب مع اسورتك وعقد يتناسب مع الخاتم ، و 3 او 4 قطع يعتبر كتير في اللوك الواحد:
لما الموضوع يتعلق بالاكسسوارات ، تحقيق التوازن الصحيح هيخلق لوك عام متناسق ، ومن المباديء الاساسية اللي المفروض تحطيها في اعتبارك ، هو لبس الحلق اللي يمشي مع الاسورة واختيار عقد يكمل الخاتم بتاعك ، الاسلوب ده هيضمن لك تنسيق الاكسسوارات بشكل متناسق.
4- طرف الكرافتة المفروض يوصل للوسط او يعديه بحاجة بسيطة:
من القواعد الاساسية للبس الكرافتة ، هي ان طرف الكرافتة يوصل للوسط او يعديه بحاجة بسيطة ، الكرافتة المفروض ماتكونش ولا قصيرة اوي ولا طويلة اوي ، الطول يكون مناسب ده هيضمن لوك انيق بشكل عام.
5- اختاري ياما جيبة قصيرة او فتحة في البلوزة ، الاتنين مع بعض هيبقى شكلهم مبتذل:
تحقيق التوازن الصحيح بين الستايل والمناسب مهم ، واحدة من المباديء الاساسية اللي لازم تحطيها في اعتبارك هو الاختيار بين الجيبة القصيرة وفتحة البلوزة ، اختيار الاتنين مع بعض ممكن يأدي لمخاطرة بنقل صورة استفزازية او مبتذلة بشكل مفرط.
عشان كده للحفاظ على مظهر انيق ، ننصحك باختيار نقطة محورية واحدة لاطلالتك ، اما ابراز الساقين بجيبة قصيرة ، او لفت الانتباه لمنطقة خط الرقبة بفتحة بلوزة مناسبة.
6- لو لابس القميص من غير جاكيت ، مش محتاج لكرافتة:
من اساسيات الحفاظ على اللوك الانيق ، اننا نعرف امتى يكون في عنصر ملابس مش ضروري ، او ممكن الاستغناء عنه للحصول على لوك مريح ، لو لابس قميص من غير جاكيت ، غالبا في الحالة دي مش محتاج كرافتة ، اللوك ده يعتبر كاجوال اكتر ، ولكن لو تم لبس الكرافتة هتدي مظهر رسمي اوي في غير مكانه ، وده هيأدي لعدم توازن في اللوك.
7- فتحة قميص الشغل المفروض ماتزيدش عن 4 بوصات من عضمة الترقوة:
الحفاظ على لوك مناسب واحترافي في مكان الشغل مهم جدا ، ومن المباديء الرئيسية اللي لازم تحطيها في اعتبارك هو ان فتحة قميص الشغل المفروض ماتزيدش عن 4 وصات تقريبا من عضمة الترقوة.
ده هيساعدك في الحفاظ على المعايير الاساسية لبيئة العمل الاحترافية ، لان خط الرقبة لو زاد عن اللي احنا قولناه ده ممكن ماينقلش مستوى الجدية والاحترام في مكان العمل المتوقع عادة ، مهم جدا انك تحققي التوازن بين ستايلك الشخصي والالتزام بقواعد اللبس في مكان العمل.
8- لو القميص جوه البنطلون ، لازم لبس حزام:
عند لبس القميص جوه البنطلون في مبدأ اساسي لازم تمشي عليه وهو انه لازم تلبس حزام ، الحزام هيخدم اغراض عملية وجمالية ، ومن الناحية العملية هيساعد في الحفاظ على البنطلون في مكانه ، ويمنعه انه يتحرك من مكانه اثناء اليوم ، ومن الناحية الجمالية الحزام بيوفر مظهر راقي واكتر امان من خلال تضييق الوسط.
9- ماتظهريش جزء من البطن:
من المباديء الاساسية اللي المفروض تحافظي عليها ، هو عدم كشف البطن او الجزء اللي ما بين السرة والجينز ، ولو لابسة حاجة قصيرة بننصحك تلبسي تحتها قطعة اطول تغطي الجسم.
10- الحزام المفروض يكون بنفس لون الشوز:
تنسيق الالوان يعتبر امر ضروري لتحسين اللوك ، والقاعدة الدهبية للاكسسوارات هي مطابقة لون الحزام مع الشوز ، الطريقة دي بتخلق تناغم بصري ، وبيربط الجزء اللي فوق واللي تحت من الملابس مع بعض للحصول على مظهر متناسق وراقي وهيعكس الاهتمام بالتفاصيل.
11- لو الملابس عليها علامات باينة الافضل قصها:
قص العلامات اللي باينة من الملابس تعتبر تفصيلة صغيرة لكن مهمة وتساهم في الحصول على مظهر انيق ، العلامات دي اللي غالبا بيكون مكتوب عليها تعليمات الحجم والعناية ، ممكن تأدي في النهاية لتشويه اللوك ، وبالتالي التخلص منها مهم جدا لتحسين اللوك العام.
12- ماتلبسيش مطبوعات كتير في لوك واحد ، ممكن تلبسي طبعتين مختلفين من نفس اللون او طبعتين متناسقين بأحجام مختلفة:
لما تيجي مطبوعات للملابس بتاعتك ، تحقيق التوزان في الحالة دي من اهم الحاجات اللي لازم تعمليها ، ماتلبسيش طبعات كتير في وقت واحد ، بدل ده نسقيها صح ، اختاري طبعتين مختلفين ولكن من نفس اللون او طبعتين متناسقين بأحجام مختلفة ، بالطريقة دي تقدري تلعبي في اختيار الطبعات مع الحفاظ على لوك انيق ، الطبعات اللي بنفس اللون بتعكس تباين انيق ، والطبعات اللي بأحجام مختلفة بألوان متناسقة مع بعض بتعكس لوك متوازن.
13- الشراب المفروض يكون طويل بشكل كافي بحيث مايظهرش الساقين اثناء الجلوس:
غالبا بيتم تجاهل اختيار طول الشراب المناسب ، ولكنه جانب مهم جدا في اختيار الملابس ، لانه بيأثر بشكل كبير على المظهر ، والمبدأ الاساسي عند اختيار الشراب انها لازم تغطي الرجل الكامل اثناء الجلوس لمظهر انيق.
14- في مكان العمل ، البلوزة اللي من غير اكمام المفروض تغطي الكتفين:
في بيئة العمل الرسمية ، الالتزام بقواعد ومستوى معين من اللبس مهم جدا ، لما الموضوع يتعلق بالبلوزات اللي من غير اكمام ، المبدأ الاساسي هي انها تغطي الكتفين ، لبس البلوزات اللي بأشرطة رفيعة مش مناسبة بشكل عام لمكان الشغل ، والقاعدة دي هتضمن لك انك تحافظي على معايير مكان الشغل الرسمية وفي نفس الوقت هتحافظي على لوك انيق.
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