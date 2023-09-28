انت الان تتابع خبر عزز قدرات عقلك: اكتشف كيفية تدريب دماغك لتعزيز الإدراك وتحسين الصحة النفسية بطرق مشوقة ومثيرة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الأبحاث الرائدة في الستينيات أن الدماغ يتكيف ويتعلم بشكل مستمر. تشكل الشبكة العصبية المعقدة داخل جمجمة الإنسان كل جانب من جوانب حياته، إذ ينبع داخلها نحو 100 مليار خلية عصبية تنطلق ليل نهار. ولحسن الحظ، يوجد تأثير أكبر على بنية الدماغ وعمله مما أدركه العلم من قبل. بل يمكن تعزيز الإدراك والتنظيم العاطفي والصحة العقلية من خلال التدريب الموجه، وفقا لما ورد في سياق تقرير نشره موقع New Trader U.

توفر المرونة العصبية المفتاح - قدرة الدماغ على تجديد وتغيير وتشكيل اتصالات جديدة استجابة للتجارب والمحفزات. يعتقد العلماء أن الاتصالات العصبية على مر التاريخ قد تم إصلاحها في وقت مبكر من الحياة. ولكن كشفت الأبحاث الرائدة في الستينيات أن الدماغ يتكيف ويتعلم بشكل مستمر.

"ما لم تستخدمه ستخسره"

ينطبق القول المأثور "استخدمه أو اخسره" على القدرات العقلية، حيث إن ممارسة مناطق الدماغ الرئيسية تقوي المسارات العصبية الموجودة وتحفز نمو الخلايا العصبية. مع ازدياد قوة العضلات من خلال التدريب المستمر، تعمل تمارين الدماغ المستهدفة على تقوية نقاط القوة المعرفية والعاطفية.

أساليب مدعومة علميًا

يمكن استخدام الأساليب المدعومة عمليًا لتدريب العقل واختيار الأنشطة التي تأسر الاهتمامات، من أجل الوصول إلى التحسينات المستمرة في الذاكرة والتعلم ومدى الانتباه والتخطيط والتحكم في الاندفاعات ممكنة مع الاتساق مع مرور الوقت. إن التدريب العقلي لا يمنع التدهور المرتبط بالتقدم في العمر فحسب، بل يطلق العنان للقدرات التي تتيح نوعية حياة أكثر ثراءً.

لتحقيق هذا الهدف، يمكن للأفراد ممارسة الأنشطة المحفزة للعقل بانتظام. فمثلاً، يمكن تعلم مهارات جديدة كوسيلة لتنشيط نمو خلايا الدماغ وتعزيز التواصل بين مناطق الدماغ المختلفة. يعتبر تعلم لغة جديدة واحدة من الأنشطة المفيدة في هذا الصدد، حيث يتم تدريب المناطق المشاركة في إنتاج الكلام واستيعابه. بالإضافة إلى ذلك، تقوم القراءة عن موضوع غير مألوف بتعزيز الشبكات العصبية وتحسين القدرة على استيعاب المعلومات الجديدة وتحليلها.

تعتبر الألعاب وأنشطة حل المشكلات أيضًا تدريبًا مناسبًا للعقل، حيث تساهم في تنشيط المهارات المعرفية مثل المنطق والتعرف على الأنماط والذاكرة العاملة. وتساعد الألعاب الإستراتيجية مثل الشطرنج في تبني أنظمة التفكير والتخطيط والمرونة العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تدريب الذاكرة العاملة، وهي قدرة العقل على معالجة المعلومات واسترجاعها. يمكن للتمارين المستهدفة توسيع حدود تخزين الذاكرة العاملة، وتشمل ذلك حفظ سلاسل أطول من المعلومات بشكل متزايد. ينصح الخبراء بالبدء بخطوات بسيطة وزيادة التحدي تدريجياً، مثل حفظ قائمة قصيرة من الكلمات وزيادة عددها تدريجياً خلال الجلسات.

باختصار، يمكن للأفراد تحسين قدراتهم العقلية من خلال ممارسة الأنشطة المحفزة للعقل وتدريب الذاكرة العاملة. هذه الأساليب تساعد على تعزيز الاتصال بين مناطق الدماغ المختلفة وتحسين القدرة على التعلم والتركيز والأداء المعرفي. وبذلك، يمكن للأفراد الاستمتاع بحياة ذات جودة أفضل وأكثر ثراءً.

يمكن أيضًا العثور على تطبيقات ممتعة لتدريب الدماغ تتضمن أنشطة مصممة خصيصًا لتمرين الذاكرة العاملة. تشمل العديد منها تكرار التسلسلات الخلفية، أو تذكر مواقع المربعات، أو تذكر التفاصيل من المقاطع.

يؤدي تعزيز سعة الذاكرة العاملة إلى زيادة التركيز والتفكير وقدرتك على إدارة مهام متعددة.

3. ممارسة اليقظة الذهنية

تتضمن ممارسات اليقظة الذهنية وعيًا مركَّزًا باللحظة الحالية، مما يؤدي إلى بناء المسارات العصبية اللازمة للتركيز مع تقوية المناطق التي تنظم العواطف والتوتر. يعد التأمل والتنفس من الأساليب النموذجية لتحقيق تلك الغاية، مع توخي البدء بجلسات قصيرة مدتها 5-10 دقائق ثم يتم زيادتها تدريجيًا بمرور الوقت. تدعم الممارسة المخصصة المهارات المعرفية مثل الاهتمام المستمر وسرعة معالجة المعلومات والتحكم في الانفعالات. كما أنه يقلل من شرود العقل واجترار الأفكار السلبية.