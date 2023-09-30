شوربة الديتوكس لمدة 3 ايام: لمحاربة الالتهابات, دهون البطن, والامراض

بسبب ان البيئة والجو في سموم كتير بتدخل اجسامنا ، فاحنا محتاجين من وقت للتاني نتخلص من السموم في اجسامنا بشكل مناسب ، وكتير من الاشخاص بيلجأوا لطرق الديتوكس المختلفة بهدف التخلص من السموم والفضلات في الجسم, تنضيف الجلد, تجديد شباب اعضاء الجسم, والحفاظ على مظهر شبابي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم واحدة من طرق الديتوكس لتطهير الجسم والتخلص من السموم وهي شوربة الديتوكس.

افضل طريقة للتخلص من سموم الجسم:

على الرغم من وجود طرق كتير للتخلص من السموم ، الا انه العصاير هتفضل هي الاكتر فايدة من بين كل الطرق ، لان الفواكة والخضروات بتساعد على تنقية الجسم من الفضلات ، وبتزوده بالفيتامينات والمعادن الضرورية ، وبتحافظ على المستوى المثالي من الطاقة ، بالاضافة ان مضادات الاكسدة الموجودة في الفواكة والخضروات بتساعد على تجديد الجلد وابطاء عملية الشيخوخة.

فوايد شوربة الديتوكس للجسم:

وتعتبر الشوربات واحدة من انقى الوجبات اللي ممكن تاكليها على الاطلاق لانها غنية بالمواد المغذية وبتحتوي على خصائص ازالة السموم ، لما بتاكلي شوربة الخضار ، انتي بتزودي الجسم بالاحماض الدهنية والامينية اللازمة والتوابل اللي بتسهل عملية الهضم وبتقوي جهاز المناعة ، ولانها غنية بالالياف ، الشوربات بترفع مستويات الطاقة في الجسم, بتنظم وزنك,وبتتحكم في مستويات السكر في الدم.

ازاي تعملي شوربة الديتوكس:

من الناحية المثالية ، المفروض تستمري على ديتوكس الشوربة من يوم ل 3 ايام ، المرحلة الاولى بتبدأ بيوم واحد وبعد شهر المفروض تستمر 3 ايام ، وبتحتاجي انك تاكلي من 4 – 5 انواع شوربة بشكل يومي ، بالاضافة انك محتاجة تحضري شوربة الخضار بأنواع الخضروات المختلفة بالاضافة للتوابل العلاجية.

واثناء ديتوكس الشوربة ، مهم تشربي كمية ماية كفاية والحفاظ على جسمك رطب طول الوقت ، الماية هتساعد مع الشوربة في التخلص من السموم.

اقوى 3 انواع شوربة منظفة للجسم:

1- شوربة البروكلي:

هتحتاجي:

– 2 ½ كوباية من البروكلي.

– 3 اعواد كرفس متقطعة مكعبات.

– 1 بصلة.

– 1 كوباية من السبانخ او الكرنب.

– 2 جزرة متقطعة.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– عصير ½ ليمونة.

– 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند او السمنة.

– 2 معلقة كبيرة كولاجين بودر “اختياري” (من الصيدلية).

طريقة التحضير:

في حلة كبيرة على النار سخني زيت جوز الهند ، ضيفي الكرفس, البروكلي, البصل, الجزر, واطبخيهم مع بعض لمدة 5 دقايق ، وقلبيهم من وقت للتاني ، بعدها ضيفي كمية من الشوربة تغطي كل المكونات وضيفي وبودرة الكولاجين وسيبيها تغلي على نار خفيفة لمدة 5 دقايق او لحد ما تستوي وقوامها يبقى كثيف ، ارفعيها من على النار ، وضيفي لها عصير الليمون وقدميها.

2- شوربة الجزر والزنجبيل:

هتحتاجي:

– 1 كيلو جزر متقطع.

– 2 بصلة متقطعة.

– 6 كوبايات من شوربة الخضار.

– 3 معلقة كبيرة زنجبيل مبشور.

– 3 فصوص ثوم مفرومين.

– 1 كوباية من حليب جوز الهند.

– ملح, فلفل اسود, بودرة بصل حسب الرغبة.

– 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند او السمنة.

– 2 معلقة كبيرة من الكولاجين البودر “اختياري”.

طريقة التحضير:

في حلة كبيرة على النار ضيفي الشوربة, الجزر, الزنجبيل, الثوم ، سيبي الخليط على النار لحد ما يستوي ، بعدها هاتي طاسة على النار سخني فيها زيت جوز الهند ضيفي البصل وبودرة الكولاجين وقلبيه لحد ما البصل يتكرمل ، في الخلاط ضيفي الشوربة مع الجزر ومعاهم البصل المتكرمل واضربيهم مع بعض لحد ما يمتزجوا كويس ، ضيفي لهم حليب جوز الهند والتوابل في الاخر.

3- شوربة العدس الاحمر:

هتحتاجي:

– ¼ كوباية من زيت جوز الهند او السمنة.

– 2 حبة بطاطا متقشرة ومتقطعة ، وممكن تستبدليها بالبطاطس.

– 1 تفاحة متقشرة ومتقطعة.

– 1 بصلة مفرومة.

– 2 جزرة متقشرة ومتقطعة.

– ½ كوباية من العدس الاحمر.

– ½ معلقة صغيرة كمون مطحون.

– ½ معلقة صغيرة فلفل حار بودر.

– ½ معلقة صغيرة بابريكا.

– 4 ½ كوباية شوربة خضار.

– بوصة من الزنجبيل الطازة متقشر ومفروم.

– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

– كريمة جوز الهند “توبينج” (اختياري).

طريقة التحضير:

في حلة على النار سخني الزيت او السمنة وضيفي البطاطس, الجزر, التفاح, البصل واطبخيهم مع بعض حوالي 10 دقايق ، ضيفي الزنجبيل, الكمون, العدس, بودرة الفلفل الحار, البابريكا والشوربة وسيبي الشوربة تتطبخ لمدة 30 دقيقة تقريبا او لحد ما تستوي كل المكونات والخليط يبقى قوامه كثيف ، لما تستوي تبليها وضيفي كريمة جوز الهند.

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