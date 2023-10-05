7 اطعمة ابعدي عنهم تماما لو بتحاولي تخسري وزن

الخبراء يقولوا انه اكبر غلطة ممكن نعملها هو انك تمنعي نفسك من اطعمة معينة ، وان حرمان نفسك من حاجة عندك رغبة في اكلها ممكن تأدي في النهاية للشراهة وزيادة الوزن ، ولكن في بعض الاطعمة اللي فعلا تستحق انك تقطعيها تماما من نظامك الغذائي لو بتحاولي تخسري وزن ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 اطعمة تجنبيهم لانقاص وزنك.
7 اطعمة تجنبيهم لانقاص وزنك:
1- اي وجبة خفيفة بتحتوي على الكربوهيدرات بس:
لما تاكلي اي وجبة بتحتوي على الكربوهيدرات بس زي البسكويت, الحبوب الجافة, الخبز, كعك الارز ، جسمك بيحول الكربوهيدرات دي لسكريات بسيطة وبيبعتها مباشرة لمجرى الدم ، واستجابة لاندفاع السكر ، جسمك بينتج كمية اضافية من الانسولين ، وده بيخلي الجسم يمتص السكر في اسرع وقت ممكن ، والمشكلة ان الامر بينتهي لانخفاض نسبة السكر في الدم وهتحسي بنفس آلام الجوع اللي خلتك تاكلي كربوهيدرات من البداية ، وبعدها هتميلي لاكل الاطعمة السكرية الخالية من اي قيمة غذائية لتلبية حاجة جسمك للطاقة الفورية.
البديل الصحي: كلي وجبة خفيفة بتحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والدهون الصحية والبروتين ، لانها بتاخد وقت اطول في الهضم ، وبالتالي هتساعدك على الاحساس بالشبع لفترة اطول ، بالاضافة كمان انك لما تاكلي وجبات خفيفة متوازنة ، ده هيساهم في اتباع نظام غذائي متوازن ، جربي شريحة من الخبز مع زبدة الجوز او فول السوداني ، او مقرمشات الحبوب الكاملة مع الجبنة قليلة الدسم.
2- الوجبات المجمدة:
عشان يتم حفظ المكونات الطازة لفترة اطول في التلاجة ، الشركات المصنعة للمواد الغذائية بتضيف نسبة كبيرة من الصوديوم ، وهي مادة حافظة طبيعية ، ولكن الصوديوم بيحبس الماية في الجسم ، وده هيأدي للانتفاخ وعدم الراحة.
شركات تصنيع المواد الغذائية عشان تضغط السعرات الحرارية اللي موجودة في الوجبة في علبة او عبوة صغيرة ، بينتهي الامر ان قضمة واحدة بيكون فيها كمية سعرات حرارية كبيرة ، وفي حين ان الاجزاء او الكميات الكبيرة بتخدع عقلك وتحسسك ان جسمك ممتليء ، فالاجزاء الصغيرة الموجودة في الوجبات المجمدة بتكون غير مرضية على الرغم انها بتحتوي على سعرات حرارية كتير.
البديل الصحي: جمدي بقايا الاكل ، كل اللي هتعمليه انك تزودي من كمية الوجبة اللي بتطبخيها ، كلي منها وجمدي الباقي في الفريزر بنفسك لاستخدامها بعد كده وتبقى جاهزة على التسخين على طول ، وممكن تقعد معاكي من 1 – 6 شهور حسب نوع الاكل.
3- بار الوجبات الخفيفة الغني بالالياف:
كلنا بنحتاج الالياف ، لانها بتحافظ على نشاط الجهاز الهضمي وبتخليكي حاسه بالشبع ، والبار ده بيحتوي على نسبة عالية من الالياف ، وكمية الالياف لازم تكون ثابتة طول اليوم لمنع الجوع وتحسين صحة الجهاز الهضمي ، وعدم التسبب في اضطراب المعدة.
البديل الصحي: كلي منتجات طبيعية غنية بالالياف ، زي الفاكهة والخضروات ، خلي الفواكة والخضروات جزء من كل وجبة خفيفة ووجبة اساسية بتاكليها على مدار اليوم ، وبالطريقة دي هتاخدي جرعة الالياف اليومية المناسبة ، من غير اي مشكلة.
4- الاطعمة قليلة الدهون:
الابحاث بتشير ان الاشخاص بيميلوا لاكل ما يزيد عن 30% اكتر لما يعرفوا ان الاطعمة منخفضة الدهون ، المشكلة انه بالاضافة للافراط في الاكل واحباط هدفك في تخسيس وزنك ، كمان مصنعين الاطعمة منخفضة الدهون لما بيعملوا ازالة للدهون من الاكل ، فهما بيزيلوا معاها بعض النكهة ، وللتعويض ، بيضيفوا السكر ، وده بيخلي المنتج اسوأ بالنسبة لك.
البديل الصحي: كلي الدهون الصحية باعتدال ، زي تعملي تغميسة بالافوكادو وتاكليها مع خضار متقطع ، الافوكادو غني بالدهون الاحادية غير المشبعة ، او صلصة الحمص اللي غالبا بيكون داخل فيها زيت زيتون وهو مصدر تاني جيد للدهون الصحية ، بدل ما تاكلي اكلات خالية من الدهون ولكن غنية بالسكريات.
7 انواع من الدهون محتاجة تعرفيها:
– دهون الاوميجا 3: بيقوي المخ, بتقلل من مخاطر الاصابة بأمراض القلب والزهايمر.
– الدهون الاحادية غير المشبعة: كمية صغيرة منها ممكن تخفض نسبة الكوليسترول السيء, تقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب ومرض السكر من النوع التاني.
– الدهون المشبعة: مش بتزود ولا بتمنع امراض القلب.
– الدهون الثلاثية المتوسطة: بيزود من خطر الاصابة بأمراض القلب.
– احماض اوميجا 6 الدهنية: الكتير منها ممكن يسبب التهاب يساهم في الاصابة بأمراض القلب.
– الدهون المتحولة: بتسبب انسداد الشرايين والكبد وده بيأدي لامراض القلب.
5- العصير:
عشان تعملي كوباية عصير واحدة فانتي بتعصري كمية من البرتقان ، ولكن لما بتشربي العصير ده فانتي بتاخدي كل السعرات الحرارية الموجودة في البرتقان من غير الياف الفاكهة الطبيعية اللي بتحسسك بالشبع ، وللسبب ده ، حتى العصير الطبيعي 100% هو مجرد سعرات حرارية فارغة وارتفاع في نسبة السكر في الدم.
بالاضافة كمان ان الفركتوز وهو سكر الفاكهة الطبيعي اللي بيخلي طهم الفاكهة حلو ، بيخدع جسمك لزيادة الوزن عن طريق اضعاف قدرة جسمك على التعرف على وقت الشبع ، وده هيخليكي تاكلي اكتر ، وهيزود خطر الاصابة بمقاومة الانسولين ومرض السكر.
البديل الصحي: اشربي كمية كافية من الماية ، بالاضافة للشاي والقهوة من غير سكر.
6- المشروبات المحلاة صناعيا:
الصودا الدايت ، وكل المشروبات اللي بتحتوي على زيرو سكر وقفيها ، لان الحقيقة انن الانواع دي ممكن تحفز عندك الشهية للحلويات بشكل اكبر.
البديل الصحي: الماء الفوار ، هو مشروب خالي من السعرات الحرارية ولكن مكربن ، وده هيخلي معدتك تحس بالامتلاء ، وده في النهاية هيأدي لاكل كمية اقل بشكل عام.
7- عبوات الحبوب بالحجم الكبير:
وده بينطبق كمان على عبوات الوجبات الخفيفة او السناكس ، غالبا الاشخاص بياكلوا بنسبة 22% اكتر لما بياكلوا من عبوات كبيرة ، لان الطبيعي انك لما تحسي ان لسه في اكل كتير متوفر ، ده هيخليكي من غير وعي تاكلي اكتر.
البديل الصحي: قيسي حصتك وكليها هي بس بدل من الاكل من العلبة نفسها عشان ماتقعيش في التلاعب بعقلك وتاكلي كتير.
وصفات لسد الشهية وتخسيس الوزن
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