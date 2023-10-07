مشروب قوي لبشرة صافية وصحية ونضرة

صحة ونضارة البشرة بتبدأ من جوه الجسم قبل بره ، والنهاردة معانا مشروب من اقوي المشروبات على الاطلاق اللي ممكن تساعدك على تجديد شباب بشرتك وتفتيحها والحفاظ عليها صحية وصافية ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على مشروب نضارة البشرة.

فوايد مكونات المشروب:

– الكركم:

الكركم يعتبر مرطب طبيعي للبشرة ، وممكن يساعد في الحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة ويمنع جفاف الجلد ، كمان ليه خصائص مضادة للفطريات, البكتيريا, الالتهابات ، وكلها مفيدة للاشخاص اللي بيعانوا من حب الشباب.

بيساعد على شباب البشرة ، بيبطيء علامات الشيخوخة ، ممكن كمان انه يمنع الجلد من الشيخوخة المبكرة ، وبالنسبة للاشخاص اللي بيعانوا من التصبغ ، شرب ماية الكركم ممكن انها تساعد في تقليل ظهور البقع الغامقة على الجلد ومنع اسمرار الجلد.

– الجزر:

الجزر بيحتوي على مركب البيتا كاروتين اللي ممكن يساعد على تعزيز صحة الجلد ، وممكن كمان يساعد على حماية البشرة من اشعة الشمس فوق البنفسجية ، وممكن كمان يساعد في تقليل تلف الجلد وتحسين مظهره العام.

كمان بيحتوي على فيتامين V و مضادات الاكسدة اللي ممكن تساعد في اصلاح انسجة الجلد التالفة مع تفتيح وتحسين لون البشرة.

– عنب الثعلب الهندي او الاملا:

بيحتوي على مستوى عالي من مضادات الاكسدة اللي ممكن تساعد على تأخير علامات الشيخوخة زي التجاعيد والخطوط الرفيعة ومنع الشيخوخة المبكرة لخلايا الجلد ، وممكن يساعد كمان على تقليل تصبغ الجلد وظهور البقع الغامقة.

كمان ممكن يساعد على تحسين لون البشرة وملمسها ومظهرها ، وده بدوره هيأدي لتعزيز توهج واشراق البشرة.

طريقة مشروب نضارة البشرة:

المكونات:

– جزرة.

– جذر كركم طازة.

– عنب الثعلب الهندي.

– ماية.

– فلفل اسود (اختياري).

الطريقة:

1- اغسلي الجزر, جذر الكركم, العنب تحت ماية جارية كويس جدا ، وممكن كمان تنقعيهم في الماية لمدة 30 دقيقة قبل استخدامهم ، قطعي الجزرة, والعنب لقطع وسييهم على جنب ، وقشري جذر الكركم وقطعيه شرايح وسيبيه على جنب.

2- في الخلاط ضيفي الجزر, جذر الكركم, والعنب, الماية واضربيهم مع بعض كويس لحد ما يبقى عند مزيج سائل وناعم من غير اي كتل.

3- كده المشروب يبقى جاهز ، صبيه في كوباية وضيفي له شوية من الفلفل الاسود للنكهة وده اختياري ، وممكن كمان تحطي المشروب شوية في التلاجة لو عايزة تشريه بارد.

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