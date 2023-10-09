انت الان تتابع خبر بـ 6 ريال فقط..طبيب الأسرة "سعود الشهري " يكشف عن مكونات أفضل عصير يحتوي على ‏أشهر الفيتامينات و‏مضاد للأكسدة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن أفضل مكمل غذائي على وجه الأرض.

وظهر الشهري في فيديو نشره بحسابه على تويتر وهو يحمل حزم من الكرفس والجرجير والبقدونس وليمون وقال عنها إنها من أفضل مكمل غذائي على وجه الأرض وثمنها فقط ب 6 ريال.

وقال إن هذه المكونات تحتوي على: مغنيسيوم كالسيوم بوتاسيوم كبريت حديد فسفور مانجنيز زنك فتامين ب فيتامين أ فيتامين ك، مضادات أكسدة، وألياف، انزيمات هاضمة، وماء.

وأكد أنه من أفضل مكمل في الدنيا ويستخدمه بشكل شبه يومي، وظهر وهو يتناوله في شكل عصير وأطلق عليه اسم " عصير سعود".