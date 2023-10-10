كل اللي محتاجة تعرفيه عن علاج الشعر بالسيليكون

لو حصل في مرة وانتي بتقري مكونات الشامبو اللي بتستخدميه ، صادفتي انه موجود فيه مكون السيليكون ، السيليكون يعتبر مكون شائع في كتير من منتجات العناية بالشعر ، وهو عبارة عن بوليمرات معدنية بتغطي جذع الشعر عند استخدامه ، وهي بطبيعتها مقاومة للماية وبالتالي بتستخدم في كتير من منتجات الشعر اللي هدفها التحكم في الهيشان الناتج عن الرطوبة ، السيليكون بيساعد كمان على الاحتفاظ بالرطوبة في جذع شعرك والحفاظ على خصلات الشعر رطبة وناعمة ، وهي تعتبر مفيدة بشكل خاص للاشخاص اللي شعرهم مساميته عالية ، واللي دايما بيعانوا عشان يحافظوا على خصلات الشعر رطبة لفترة طويلة ، السيليكون بيغطي جذع الشعر وبيمنع تسرب الرطوبة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف بالتفصيل على علاج الشعر بالسيليكون ، وفوايده للشعر.

فوايد علاج الشعر بالسيليكون:

علاجات الشعر المصنوعة من السيليكون بتركز على تغطية الشعر بالبوليمر لمقاومة التعرض لاضرار الماية والرطوبة.

1- بيملى فراغات الشعر المسامي:

مسامية الشعر العالية واحد من الاسباب الرئيسية اللي بتخلي الشعر يميل للهيشان والتقصف ، لان الفجوات الموجودة في الشعر المسامي مش بتحفظ الرطوبة في الشعر ، وده بيأدي لتلف الشعر وجفافه.

2- بيرطب جذع الشعرة وجذورها بعمق:

علاجات الشعر المصنوعة من السيليكون بتساعد على الترطيب العميق للشعر ، وبتحول الشعر العنيد اللي بيكون صعب التحكم فيه لخصلات ناعمة وسهلة التمشيط.

3- بيخلي سطح الشعر اكتر نعومة:

لان السيليكون بيغلف الشعر ومقاوم للماية ، فشعرك بعد العلاج مش هيتبلل بالكامل عند غسله وملمسه هيكون ناعم ، وهيخلي شعرك يحافظ على رطوبته وسطح الشعر ناعم.

4- تعزيز لمعان الشعر الباهت:

السيليكون بيساعد على عكس الضوء ، وبالتالي ده هيضيف للشعر لمعان تحت الاضواء الطبيعية والصناعية.

5- بيحافظ على الشعر محمي من العناصر البيئية:

لو شعرك محمي طول الوقت بطبقة واقية من الرطوبة ، طبيعي ده هيخلي محمي من العناصر البيئية المختلفة زي الرطوبة, التلوث, او حتى اضرار اشعة اشمس.

ايه اللي ممكن تتوقعيه من علاج الشعر بالسيليكون:

علاج الشعر بالسيليكون في الصالونات بيشبه لحد كبير علاجات الترطيب العميق ، اللي مش محتاجة تحضير او خطوات كتير ، بيبدأ العلاج بتنضيف شعرك كويس من اي منتج سابق او اوساخ او زيوت متراكمة.

بعدها بيتم استخدام بلسم مرطب لتغطية الشعر تماما بكمية كبيرة من الرطوبة ، بعدها بيتم معالجة شعرك بتركيبة السيليكون لمدة 15 – 20 دقيقة ، وبعدها بيتم شطفه بالماية ، اخر خطوة بيتم تجفيف الشعر بشكل لطيف بالسيشوار لتثبيت علاج السيليكون.

انواع علاجات الشعر بالسيليكون:

في نوعين من السيليكون تختاري منهم حسب احتياجات شعرك.

– علاج الشعر بالسيليكون القابل للذوبان في الماية:

معالجات السيليكون القابلة للذوبان في الماية يتم من خلالها استخدام سيكلوميثيكون ، ودي ممكن غسلها بالماية بس ، وهي مثالية لعلاجات الشعر البسيطة لانواع الشعر الخفيف والناعم للحصول على لمعان فوري من غير ما تحسي بتقل او وزن على الشعر.

– علاج الشعر بالسيليكون غير القابل للذوبان في الماية:

في النوع ده بيتم استخدام الاموديميثيكون ، وده بيحتاج لغسله بالشامبو ، والنوع ده مثالي للشعر الكثيف المجعد اللي بيكون صعب التحكم فيه وبيحتاج عناية كتير عشان تقدري تتحكمي فيه.

العناية بالشعر المعالج بالسيليكون:

لو اختارتي نوع السيليكون القابل للذوبان في الماية وعايزاه يستمر فترة اطول ، امشي على النصايح البسيطة دي.

– استخدمي شامبو خالي من الكبريتات والبارابين لتجنب وضع المواد الحافظة القاسية على سطح الشعر المعالج.

– اختاري منتجات الشعر اليومية اللي بتحتوي على السيليكون ، دوري في الشامبو والبلسم على مكونات زي دايميثيكون المعدل, سيكلوميثيكون, دايميثيكونول, ديميثيكون, اموديميثيكون.

– عالجي خصلات الشعر باستخدام قناع ترطيب عميق معتمد على السيليكون مرة واحدة على الاقل في الاسبوع لتجديد طبقة السيليكون الموجودة على شعرك مع ترطيبه بعمق في نفس الوقت.

الآثار الجانبية المحتملة لعلاجات الشعر بالسيليكون:

على الرغم ان مافيش آثار جانبية مباشرة لعلاج الشعر بالسيليكون ، الا انه في بعض المشاكل اللي ممكن تأثر على انواع معينة من الشعر.

– التراكم على المدى الطويل:

تراكم السيليكون على المدى الطويل او الاستخدام المستمر ، ممكن يأدي لمشاكل زي سوء تغذية جذور الشعر وتساقط الشعر.

– صعوبة الغسل:

ممكن يكون من الصعب التخلص من السيليكون من الشعر ، وده ممكن يأدي لعدم فعالية المكونات المغذية التانية اللي بتحطيها على شعرك لانها مش بتقدر تتجاوز طبقة السيليكون ، وده بينطبق بشكل خاص على سيروم الشعر والزيوت ، مش هتقدر تخترق الشعر بسبب طبقة السيليكون ، وبالتالي علاجات السيليكون ممكن تكون مش مناسبة مع الاشخاص اللي بيستخدموا منتجات كتير مغذية.

– اضافة وزن للشعر:

السيليكون ممكن يخلي الشعر الخفيف والناعم دهني ويتقله ، وده لان السيليكون نفسه ليه وزن جزيئي تقيل وبما انه بيستقر على سطح الشعر ، فده بيتقل خصلات شعرك خصوصا مع الاستخدام الطويل.

البدائل الآمنة لعلاجات الشعر بالسيليكون:

لان تأثير اي علاج بيختلف على حسب نوع كل شعر ، فلو لقيتي ان سلبيات علاج الشعر بالسيليكون اكتر من ايجابياته بالنسبة لنوع شعرك ، في بعض العلاجات التانية اللي ممكن تعتمدي عليها وهتديكي نتايج شبه نتايج السيليكون ، ومن غيري قلق من مشكلة التراكم.

– علاجات الكيراتين:

الكيراتين هو نوع من البروتين الاساسي المطلوب للحفاظ على شعر قوي وخالي من الهيشان ، والعلاج بيتم عن طريق معالجة الشعر باستخدام محلول الكيراتين ، وتثبيته بالحرارة لشعر لامع وناعم ومفرود.

– علاجات الاسترخاء:

غالبا بيتم استخدام مُرخيات الشعر على الشعر المجعد الهايش للمساعدة في الترطيب العميق وفك تجعيدات الشعر ، بالاضافة انها بتضيف لمعان للشعر.

– علاجات التلميع:

غالبا بينصح بتلميع الشعر للشعر المصبوغ بشكل خاص ، اللي بيعاني من البهتان والجفاف بسبب الصبغة ، ولكن تقدري كمان تستخدميه للشعر العادي لاضافة لمعان للون الشعر الاساسي.

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