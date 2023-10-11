ضيفي الملح للشامبو قبل الشاور لحل اكبر مشاكل شعرك

كلنا غالبا بنصرف كتير على منتجات العناية بالشعر ، من انواع شامبو , سيروم, ومنتجات الشعر المختلفة عشان نحافظ على شعرنا صحي ، ولكن مع ذلك مافيش داعي لصرف الفلوس دي كلها لما يكون عندك منتج بالفعل في البيت ، ورخيص ومتوفر بسهولة وفي الغالب هتلاقيه في مطبخك ، احنا النهاردة بنتكلم عن الملح ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على فوايد الملح للشعر ، وازاي تستخدميه لحل مشاكل شعرك ، وكمان فوايده للبشرة.
فوايد الملح للشعر:
الملح من المكونات اللي ممكن تساعدك على تقوية الشعر ، وتنضيف فروة الراس من القشرة والدهون ، بالاضافة انه بيقشر فروة الراس وبيحفز نمو الشعر ، وبشكل عام هيحسن من صحة شعرك وفروة راسك.
1- بيمنع الزيوت الزيادة:
لو بتعاني من الشعر الدهني ، الملح هو الحل المناسب ليكي ، الملح ممكن انه يتحكم في الغدد الدهنية المفرطة النشاط في فروة الراس ، واللي بتنتج كمية زيوت كتير ، ببساطة ضيفي من 2 – 3 معالق كبيرة من الملح للشامبو اللي بتستخدميه عادة واغسلي شعرك بالطريقة العادية ، هتلاحظي الفرق بعد اول كام استخدام.
2- علاج مضاد للقشرة:
القشرة هي طبقة بتتشكل على فروة الراس مكونة قطع صغيرة من خلايا الجلد الميتة ، والملح ممكن انه يحفز الدورة الدموية ويزيل رقائق القشرة ، ويحمي فروة راسك من نمو الفطريات ، هتحتاجي تقسمي شعرك لاقسام ورشي من 1 – 2 معلقة صغيرة من الملح على فروة الراس ، ودلكيه بلطف بصوابع مبللة لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بالطريقة العادية.
3- لنمو الشعر:
الملح مفيد جدا لنمو الشعر ، بيمنع ويوقف تساقط الشعر ، بيحفز نمو الشعر الجديد ، اغسلي شعرك بالطريقة العادية وبعدها دلكي فروة راسك الرطبة بملح البحر لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك مرة تانية ، كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع لمدة شهرين ورا بعض لافضل النتايج.
استخدامات الملح للبشرة:
1- مقشر ومنعم للجسم:
اعملي مزيج من الملح الخشن مع 2 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند ، امزجيهم كويس واستخدمي الخليط لفرك جسمك بلطف بحركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميتة ، وبعدها اغسلي جسمك بالشاور جل مجرد ما تخلصي.
2- تونر للوش:
الملح هيتغلل في مسام بشرتك بعمق وهينضفها ، بالاضافة انه هيتحكم في انتاج الزيوت ، وهيحارب البكتيريا لمنع حب الشباب ، امزجي 1 معلقة صغيرة من الملح مع ½ كوباية ماية دافية ، وصبي الخليط في ازازة بخاخ ، رشيه على بشرة نضيفة وجافة من 1 – 2 مرة في اليوم مع تجنب المنطقة اللي حوالين العين.
3- ماسك للبشرة:
للبشرة الحساسة واللي بتتهيج بسهولة جربي الماسك ده لتهدئة بشرتك ومنعها من التهيج ، وهيساعد كمان في التحكم في افراز الزيوت الزيادة ، وترطيب المناطق الجافة في الجلد ، امزجي 2 معلقة كبيرة من الملح مع 4 معالق صغيرة عسل ، وزعي الخليط على بشرة نضيفة وجافة ، مع تجنب منطقة حوالين العين ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية دافية.
كل اللي محتاجة تعرفيه عن علاج الشعر بالسيليكون
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضيفي الملح للشامبو قبل الشاور لحل اكبر مشاكل شعرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.