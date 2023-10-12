طريقة ازالة الشعر من منطقة البكيني بمكون واحد بس من غير الم

منطقة البكيني من اصعب المناطق في ازالة الشعر ، بالاضافة ان المكان حساس وبيكون في الم اكتر من اي مكان تاني في الجسم ، وبيكون معرض اكتر للجروح والتهيج ، بالاضافة كمان ان الشعر في المنطقة دي عادة بيكون سميك وخشن ، وبالتالي لازم تكون حذره في التعامل معاه ، وعشان نساعدك في المهمة الصعبة دي ، هنشارك معاكم النهاردة طريقة بسيطة وآمنه ورخيصة لمساعدتك على ازالة الشعر من منطقة البكيني ، من غير استخدام اي مواد كيميائية او اي تأثير سلبي على المنطقة ، وكل اللي انتي محتاجاه مكون واحد بس موجود في مطبخك ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي الطريقة.

ازالة الشعر من منطقة البكيني:

المكون اللي معانا النهاردة هو صودا الخبز ، اتعرفي معانا على طريقة استخدامه لازالة الشعر الزائد من منطقة البكيني.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 كوباية ماية.

– 1 معلقة كبيرة من صودا الخبز “البيكنج صودا او الكربوناتو”.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- هاتي كوباية ماية وسخنيها على النار.

2- لما الماية تبدأ تغلي ، ارفعيها من على النار وضيفي لها معلقة كبيرة من صودا الخبز.

3- قلبيها كويس لحد ما يبقى عندك خليك متجانس وناعم.

4- دلوقتي هاتي قطعة قطن واغمسيها في الخليط.

5- اتخلصي من الماية الزيادة من القطنة ، وامسحي بيها على منطقة البكيني.

6- دلوقتي غطي المنطقة قطعة قماش قطن وسيبيها طول الليل.

7- تاني يوم الصبح شيلي قطعة القماش واغسلي المنطقة بالماية الفاترة.

8- وبعدها جففيها وادهني المنطقة بكريم مرطب.

9- كرري الطريقة دي 3 مرات في الاسبوع ، هتلاحظي النتيجة خلال اسبوع من الاستخدام ، وهتلاقي الشعر بدأ يختفي بالتدريج.

طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد من الجسم