طريقة ازالة الشعر من منطقة البكيني بمكون واحد بس من غير الم

منطقة البكيني من اصعب المناطق في ازالة الشعر ، بالاضافة ان المكان حساس وبيكون في الم اكتر من اي مكان تاني في الجسم ، وبيكون معرض اكتر للجروح والتهيج ، بالاضافة كمان ان الشعر في المنطقة دي عادة بيكون سميك وخشن ، وبالتالي لازم تكون حذره في التعامل معاه ، وعشان نساعدك في المهمة الصعبة دي ، هنشارك معاكم النهاردة طريقة بسيطة وآمنه ورخيصة لمساعدتك على ازالة الشعر من منطقة البكيني ، من غير استخدام اي مواد كيميائية او اي تأثير سلبي على المنطقة ، وكل اللي انتي محتاجاه مكون واحد بس موجود في مطبخك ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي الطريقة.
ازالة الشعر من منطقة البكيني:
المكون اللي معانا النهاردة هو صودا الخبز ، اتعرفي معانا على طريقة استخدامه لازالة الشعر الزائد من منطقة البكيني.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 كوباية ماية.
– 1 معلقة كبيرة من صودا الخبز “البيكنج صودا او الكربوناتو”.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- هاتي كوباية ماية وسخنيها على النار.
2- لما الماية تبدأ تغلي ، ارفعيها من على النار وضيفي لها معلقة كبيرة من صودا الخبز.
3- قلبيها كويس لحد ما يبقى عندك خليك متجانس وناعم.
4- دلوقتي هاتي قطعة قطن واغمسيها في الخليط.
5- اتخلصي من الماية الزيادة من القطنة ، وامسحي بيها على منطقة البكيني.
6- دلوقتي غطي المنطقة قطعة قماش قطن وسيبيها طول الليل.
7- تاني يوم الصبح شيلي قطعة القماش واغسلي المنطقة بالماية الفاترة.
8- وبعدها جففيها وادهني المنطقة بكريم مرطب.
9- كرري الطريقة دي 3 مرات في الاسبوع ، هتلاحظي النتيجة خلال اسبوع من الاستخدام ، وهتلاقي الشعر بدأ يختفي بالتدريج.
طريقة عمل صابونة طبيعية لازالة الشعر الزائد من الجسم
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