كتير من البنات بيعانوا من مشكلة الاطراف المتقصفة ، وتقصف الاطراف دي علامة ان في مشكلة كبيرة في صحة شعرك ، وان كان قص اطراف الشعر يعتبر واحد من من الحلول لمشكلة تقصف اطراف الشعر ، ولكن اكيد مش هنحب اننا نفقد من طول شعرنا في كل مره نقصه ، طيب ايه هو العلاج المثالي للاطراف المتقصفة واللي ممكن يحط حد للمشكلة؟ النهاردة هنقولك على افضل زيوت لعلاج اطراف الشعر المتقصفة ، واللي هتساعدك على تنعيم الشعر واستعادة وتغذية اطراف الشعر الباهتة والتالفة.

طريقة استخدام الزيت بطريقة صح:

قبل ما نعرف افضل الزيوت لعلاج اطراف الشعر المتقصفة ، اتعرفي الاول على طريقة استخدامه ، الزيت الطبيعي ممكن يبقى علاج فعال للشعر لو عرفتي تستخدميه بالطريقة الصح.

– اول حاجة اختاري نوع الزيت المناسب ليكي من القايمة اللي هنعرفها دلوقتي مع بعض ، واتأكدي انك ماعندكيش حساسية منه ، باختباره في مكان صغير الاول ، ولو بتستخدمي زيت عطري قبل استخدامه اتأكدي من خلطه بزيت ناقل لتخفيفه.

– اغسلي شعرك بالشامبو وجففيه بالفوطة.

– خدي كام نقطة من الزيت ، وافركيها في راحة ايدك ، وبعدها وزعي الزيت من نص الشعر للاطراف.

– سيبي الزيت على شعرك مدة كافية لحد ما الشعر يتشرب الزيت كويس.

افضل زيوت لعلاج اطراف الشعر المتقصفة:

1- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند من الزيوت المعروفة اللي اثبتت فعاليتها لعلاج اطراف الشعر المتقصفة والشعر التالف ، زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي للشعر وفروة الراس ، بيساعد على تنعيم الشعر ، ويعتبر من افضل العلاجات لاطراف الشعر المتقصفة وبيحافظ على الشعر صحي.

2- زيت الارجان:

لو عايزة تتخلصي من اطراف الشعر المتقصفة ، جربي زيت الارجان اللي بيساعد على حماية الشعر من التلف من الجذور للاطراف ، وبيوفر النعومة للشعر ومنع الهيشان ، بيساعد كمان على علاج تكسر الشعر وتساقطه ، وده بدوره هيساعد على نمو شعر اطول واكتر كثافة ، تقدري تحطي زيت الارجان على فروة راسك او على شعرك بالكامل ، او على اطراف الشعر بس.

3- زيت اللوز:

زيت اللوز بيحتوي على كمية عالية من فيتامين E اللي بيساعد على تقوية الشعر وعلاج اطراف الشعر المتقصفة وتساقط الشعر ، وفيتامين E يعتبر مضاد طبيعي للاكسدة ، وده بيساعد على تعزيز نمو الشعر واضافة لمعان ونعومة للشعر.

4- زيت اللافندر:

لو عايزة حل لعلاج اطراف الشعر المتقصفة جربي الزيوت العطرية لنمو الشعر وصحته ، وتقدري تمزجيها مع زيوت حاملة من اختيارك ، زي زيت جوز الهند, زيت الزيوت او غيره من الزيوت ، وزيت اللافندر غير انه بيساعد على علاج اطراف الشعر المتقصفة وتعزيز نمو الشعر ، كمان بيسيب ريحة حلوة مهدئة على شعرك.

5- زيت الخروع:

زيت الخروع يعتبر من افضل الزيوت لعلاج تكسر الشعر وتقصف الاطراف ، باستخدام زيت الخروع للشعر ، تقدري تقللي فرص ترقق الشعر وتكسره ، بالاضافة ان استخدام ماسكات زيت الخروع على شعرك مفيد لفروة راسك ، وبيساعد على منع القشرة وكمان زيادة نمو الشعر.

6- زيت الزيتون:

زيت الزيتون بيحتوي على مكونات ترطيب قوية ، زي حمض الاوليك والسكوالين ، عشان كده هو فعال جدا لتنعيم وترطيب اطراف الشعر المتقصفة ، كمان الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون بيساعد على منع ظهور الاطراف المتقصفة عن طريق الحفاظ على مرونة ورطوبة الشعر.

7- زيت شجرة الشاي:

زيت شجرة الشاي كمان واحد من الزيوت اللي ممكن تساعدك على علاج اطراف الشعر المتقصفة ، الاضافة لعلاج الهيشان والتلف ، زيت شجرة الشاي بيرطب الشعر وفروة الراس ، بيمنع القشرة ، بيقلل من الاطراف المتقصفة والتالفة ، كمان بيزود من نمو الشعر بشكل صحي ، بالاضافة انه بيتحكم في انتاج الزيت في فروة راسك بالتالي هو مفيد جدا للشعر الدهني ، ممكن تمزجي زيت شجرة الشاي مع اي نوع من الزيوت الحاملة المختلفة قبل استخدامه على شعرك.

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