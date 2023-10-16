فوايد النوم بتوصل لابعد من انها بتديكي فترة من الراحة ، النوم جزء حيوي جدا من وظيفة المناعة الصحية, التمثيل الغذائي, الذاكرة, والتعلم وغيرها من الوظائف ، ممكن كمان يساعدك على انقاص وزنك وتقوية قلبك ، وبالتالي اكيد النوم حاجة لازم تنتبهي لها كويس وتتأكدي انك بتاخدي عدد ساعات نوم كفاية ، والنهاردة من خلال موضوعنا عشان نساعدك انك تنامي كفاية وتحافظي على صحتك ، هنشارك معاكم 7 حيل هتساعدك تنامي بسرعة ، والتخلص من الارق.

حيل هتساعدك تنامي بسرعة:

1- جربي الطريقة العسكرية:

لو عايزة تنامي خلال دقيقتين ، الطريقة العسكرية اكيد تستحق المحاولة ، الموضوع ممكن يحتاج شوية ممارسة ، ولكن النتيجة تستحق ، سهل جدا تنفيذ الطريقة العسكرية ، مع التدريب والتكرار ، هتبقي محترفة فيها ، اللي هتعمليه:

– ارخي وجهك بالكامل وعضلات الفم.

– ارخي الكتفين والايد للتخلص من التوتر.

– خرجي زفير وارخي صدرك, الساقين, الفخدين ، جسمك بالكامل يكون في حالة استرخاء.

– صفي ذهنك لمدة 10 ثواني من خلال تخيل مشهد مريح ، ولو الموضوع مانجحش معاكي ، حاولي تكرري كلمة “ماتفكريش” لمدة 10 ثواني.

2- استخدمي بطانية تقيلة:

البطانيات التقيلة مش بس هتوفرلك راحة ، ولكن كمان النوع ده بيستخدم الضغط العميق ، وده بيحسن المزاج, بيقلل التوتر, بيزود من مستويات الميلاتونين “هرمون النوم ، والمزيج ده من الفوايد مش بس هيخليكي تنامي بشكل اسرع ، ولكن كمان هيحسن جودة نومك.

3- استخدمي خيالك:

استخدام خيالك ممكن يساعدك على الاسترخاء والنوم ، كل اللي محتاجة تعمليه انك تتخيلي مكان هادي ومريح وتحطي نفسك في المكان ده ، وتركزي عقلك عليه ، فكري كمان في التفاصيل ، تخيلي لابسه ايه وحاسه بايه ، اعملي ده لمدة 20 دقيقة يوميا او لحد ما تحسي بالاسترخاء الكافي لتهدئة نفسك للنوم.

4- حاولي الاسترخاء التدريجي:

ممكن تستخدمي تقنية الاسترخاء التدريجي ، وكل اللي هتعمليه انك تشدي عضلاتك المختلفة وبعدين ترخيها ، ممكن تبدأي بوجهك نزولا لحد القدمين ، اعملي ده لحد ما تتدخلي في مرحلة الاسترخاء والنوم.

5- جربي طريقة 4 – 7 – 8:

طريقة 4 – 7 – 8 هي تقنية للتنفس ، واللي بتساعدك على التحكم في تنفسك وده بيحط الجسم في حالة من الاسترخاء العميق.

– خرجي زفير كامل من خلال الفم.

– خدي نفس عميق من خلال انفك لمدة 4 ثواني ، بعدين احبسيه لمدة 7 ثواني ، وبعدها خرجي زفير ببطء من خلال الفم لمدة 8 ثواني.

– كرري الطريقة حسب الحاجة ، لحد ما تسترخي وتنامي.

6- جربي التأمل:

اثبتت الدراسات ان التأمل من الطرق الفعالة للتخلص من الارق ، والاحساس بتعب اقل اثناء فترة النهار ، التأمل بيحسن استجابتنا للاسترخاء ، وده هيمنع التوتر والقلق ، وممكن يبقى مفيد كمان لجهازنا العصبي اللاارادي ، وده هيخليكي تنامي نوم عميق متواصل من غير ما تقلقي في نص الليل.

7- البسي شراب:

الابحاث اثبتت ان لو رجلك باردة ، ده بيخلي الاوعية الدموية تنقبض ، وده هيأدي لدوران كمية اقل من الدم ، وارسال اشارات لمخك انك تفضلي صاحية ، وبالتالي هنا الشراب هيبقى الحل المثالي ليكي ، وهتوصل اشارات لعقلك ان وقت النوم جيه.

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