5 حاجات لازم تعرفيها لو بتصبغي شعرك لاول مرة

صبغ الشعر في البيت مش مهمة صعبة ، واحنا سبق شاركنا معاكم طريقة صبغ الشعر في البيت بالخطوات ، لكن لو انتي بتصبغي شعرك لاول مرة ، في شوية حاجات لازم تاخدي بالك منها قبل الصبغة ، عشان تديكي النتايج المطلوبة ، وتحافظي اللون لاطول فترة ممكنة ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على 5 نصايح عند صبغ الشعر ، حطيها في اعتبارك قبل ما تبدأي رحلة تغيير لون شعرك.
نصايح عند صبغ الشعر:
1- اختاري لون الشعر بعناية:
لو بالفعل اخدتي قرار صبغ شعرك ، ولكن لسه مش متأكدة من اللون المناسب ، الافضل تختاري لون غامق بدل من الالوان الفاتحة اوي ، لان استخدام الالوان الفاتحة بتكون عملية اصعب بكتير وبتحتاجي تفتيح او سحب لون واستخدام مواد كيميائية قوية جدا على الشعر ، زي مواد التبييض ، عشان كده لو بتصبغي شعرك اول مرة ، بننصحك تصبغي بألوان غامقة ، ولو حابه تعملي هايلايت اختار اللون الكراميل او الدرجات المشابهة ليه بدل الاشقر.
2- ماتغسليش شعرك قبل الصبغة مباشرة:
مافيش مشكلة ان يكون شعرك مش مغسول قبل الصبغة سواء هتصبغيه في صالون او في البيت ، عشان كده بننصحك بعدم غسل الشعر قبل الصبغة مباشرة ، لان اي بقايا متبقية من الشامبو على شعرك ممكن تتفاعل مع لون الشعر ، وده هيأدي لحرق فروة راسك.
3- اعملي علاج بعد صبغ الشعر:
العلاج المغذي بعد صبغ الشعر مهم جدا ، لانه هيخلي شعرك معرض بشكل اقل للتلف ، كمان هيساعد على استعادة بعض من تغذية الشعر ، اللي ممكن يكون فقدها بسبب الصبغة.
4- ماتستخدميش البلسم بعد الصبغة مباشرة:
من الافضل انك تستني كام يوم بعد الصبغة قبل ما تستخدمي البلسم ، لو انتي ماستخدميش تبييض للشعر ، فالشعر المصبوغ من غير تبييض بيميل ان اللون يروح منه اسرع ، عشان كده بننصحك باستخدام البلسم مرة واحدة في الاسبوع بعد الصبغة هيكون افضل اختيار ليكي ، عشان تتأكدي انك تحافظي على لون الشعر لاطول فترة ممكنة.
5- استبدلي المنتجات العادية بمنتجات حماية اللون:
بعد الصبغة الافضل تستخدمي انواع الشامبو والبلسم المعمولة مخصوص لحماية لون الشعر بعد الصبغة ، لانها تكوت الطف بكتير على الشعر من لشامبو والبلسم العادي ، وبتحتوي كمان على كل الاحماض الدهنية الضرورية اللي بتسمح بالحفاظ على اللون.
نصايح بسيطة هتحافظ على لون صبغة شعرك لفترة اطول
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