حيلة لعلاج الامساك في دقيقة واحدة بس

لو بتعاني من الامساك بشكل مستمر ، مافيش داعي انك تتسرعي وتبدأي انك تاخد مسهلات على طول ، في خدعة بسيطة هتساعد على تحريك امعائك مرة تانية ، وبالتالي تسهيل عملية الاخراج ، من غير اي ادوية او اعشاب ، تابعوا معانا السطور الجاية واتعرفوا على حيلة لعلاج الامساك.
حيلة لعلاج الامساك:
الموضوع كله بيرجع لحاجة اسمه “زر البراز” طيب ده موجود فين؟ ده مكانه في المنطقة الموجودة على بطنك على مسافة 3 صوابع مباشرة تحت السره.
والمنطقة دي المعروفة كمان باسم بحر الطاقة ، هي متصلة بمناطق تانية من جسمك ، زي الجهاز الهضمي, القولون, وحتى المناطق الجنسية.
وخبراء العلاج وضحوا ان الضغط الصحيح على “زر لابراز” ممكن انه يريحك من مشاكل كتير ، زي تقلصات الدورة الشهرية, مشاكل البطن, بالاضافة للامساك.
طريقة علاج الامساك باستخدام “زر البراز”:
– الاول حددي المنطقة عن طريق قياس 3 صوابع تحت السره بالظبط.
– اتأكدي انك ضوافرك مش طويلة اوي او حادة عشان لما تضغطي على المنطقة ماتسببش اي الم.
– باستخدام صوابعك ، اضغطي على المنطقة دي بقوة ، ولكن مش بقوة شديدة ، ولو حسيتي ان الموضوع مؤلم خففي الضغط شوية.
– ركزي انك تاخدي نفس عميق اثناء الضغط.
– استمري في الضغط لحد ما تحسي انك خلاص محتاجة للتبرز ، الموضوع ممكن ياخد من 10 ثواني ، او لحد 3 دقايق.
– ماتضغطيش اكتر من 5 دقايق.
الطريقة بالفيديو:
تمرين بسيط للتخلص من ترهل البطن في 3 اسابيع بس
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