حيلة لعلاج الامساك في دقيقة واحدة بس

لو بتعاني من الامساك بشكل مستمر ، مافيش داعي انك تتسرعي وتبدأي انك تاخد مسهلات على طول ، في خدعة بسيطة هتساعد على تحريك امعائك مرة تانية ، وبالتالي تسهيل عملية الاخراج ، من غير اي ادوية او اعشاب ، تابعوا معانا السطور الجاية واتعرفوا على حيلة لعلاج الامساك.

حيلة لعلاج الامساك:

الموضوع كله بيرجع لحاجة اسمه “زر البراز” طيب ده موجود فين؟ ده مكانه في المنطقة الموجودة على بطنك على مسافة 3 صوابع مباشرة تحت السره.

والمنطقة دي المعروفة كمان باسم بحر الطاقة ، هي متصلة بمناطق تانية من جسمك ، زي الجهاز الهضمي, القولون, وحتى المناطق الجنسية.

وخبراء العلاج وضحوا ان الضغط الصحيح على “زر لابراز” ممكن انه يريحك من مشاكل كتير ، زي تقلصات الدورة الشهرية, مشاكل البطن, بالاضافة للامساك.

طريقة علاج الامساك باستخدام “زر البراز”:

– الاول حددي المنطقة عن طريق قياس 3 صوابع تحت السره بالظبط.

– اتأكدي انك ضوافرك مش طويلة اوي او حادة عشان لما تضغطي على المنطقة ماتسببش اي الم.

– باستخدام صوابعك ، اضغطي على المنطقة دي بقوة ، ولكن مش بقوة شديدة ، ولو حسيتي ان الموضوع مؤلم خففي الضغط شوية.

– ركزي انك تاخدي نفس عميق اثناء الضغط.

– استمري في الضغط لحد ما تحسي انك خلاص محتاجة للتبرز ، الموضوع ممكن ياخد من 10 ثواني ، او لحد 3 دقايق.

– ماتضغطيش اكتر من 5 دقايق.

الطريقة بالفيديو:

تمرين بسيط للتخلص من ترهل البطن في 3 اسابيع بس