6 طرق مختلفة ممكن تلبسي بيها نفس الفستان

مش لازم دولابك يكون مليان هدوم كتير عشان تلبسي كل يوم تلبسي حاجة مختلفة وتنوعي في الستايل بتاعك ، لكن لو عرفتي تنسقي قطعة واحدة بأكتر من طريقة بشكل صح ، هيبقى عندك تنوع في ستايلك من غير ما تبقي مضطرة تشتري هدوم كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 طرق للبس نفس الفستان ، بستايلات مختلفة.

طرق مختلفة للبس نفس الفستان:

– اللوك 1:

تنسيق الفستان مع جاكيت جينز وسنيكرز للوك كاجوال ، وممكن تنسقي معاها شنطة كتف او باك باك.

– اللوك 2:

للوك فورمال اكتر ممكن تنسقي الفستان مع بليزر اسود مع حزام ، وشوز بكعب.

– اللوك 3:

فستان مع جاكيت جلد ، وانكل بوت بكعب.

– اللوك 4:

فستان مع كارديجان قصير ، وشوز بكعب صغير.

– اللوك 5:

فستان مع توب برقبة ، وبوت طويل بكعب.

– اللوك 6:

فستان مع سويتر ، وشوز فلات.

حبيتي اي لوك اكتر؟

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