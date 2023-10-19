6 طرق مختلفة ممكن تلبسي بيها نفس الفستان

مش لازم دولابك يكون مليان هدوم كتير عشان تلبسي كل يوم تلبسي حاجة مختلفة وتنوعي في الستايل بتاعك ، لكن لو عرفتي تنسقي قطعة واحدة بأكتر من طريقة بشكل صح ، هيبقى عندك تنوع في ستايلك من غير ما تبقي مضطرة تشتري هدوم كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 طرق للبس نفس الفستان ، بستايلات مختلفة.
طرق مختلفة للبس نفس الفستان:
– اللوك 1:
تنسيق الفستان مع جاكيت جينز وسنيكرز للوك كاجوال ، وممكن تنسقي معاها شنطة كتف او باك باك.
– اللوك 2:
للوك فورمال اكتر ممكن تنسقي الفستان مع بليزر اسود مع حزام ، وشوز بكعب.
– اللوك 3:
فستان مع جاكيت جلد ، وانكل بوت بكعب.
– اللوك 4:
فستان مع كارديجان قصير ، وشوز بكعب صغير.
– اللوك 5:
فستان مع توب برقبة ، وبوت طويل بكعب.
– اللوك 6:
فستان مع سويتر ، وشوز فلات.
حبيتي اي لوك اكتر؟
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