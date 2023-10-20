طريقة ازالة وصلات الشعر بسهولة بحيلة بسيطة

ال Extensions او وصلات الشعر تعتبر طريقة سريعة لتطويل وتكثيف الشعر وحتى كمان اضافة خصلات بلون مختلف لشعرك ، وفي طرق كتير تقدري تركبي بيها وصلات الشعر ، سواء الخياطة, المشابك, الغرا وهو اكتر طريقة شائعة الاستخدام ، لانها بتحتاج صيانة اقل ، وبتدوم فترة طويلة ممكن توصل لحد 4 شهور ، ولكن المشكلة اللي هتقابلنا هي صعوبة ازالة الوصلات ، لكن بنقولك ماتقلقيش النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة ازالة وصلات الشعر بحيلة سيطة.

طريقة ازالة وصلات الشعر:

الجانب السلبي الوحيد من استخدام الغرا لتثبيت وصلات الشعر ، انه بيكوت صعب ازالتها ، وكمان غرا الشعر او الصمغ الباقي على شعرك ممكن يخليه لزج ومش نضيف ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على الحيلة اللي هتساعدك على ازالة الوصلات وبقايا الغرا من الشعر بسهولة من غير مشاكل ، ومن غير ما تضري شعرك.

الحيلة هي:

واحد من المكونات الموجودة في مطبخك ممكن يبقى هو منقذك ، احنا بنتكلم عن زيت الزيتون! فرك زيت الزيتون لازالة وصلات الغرا من شعرك مش بس هيخلي الوصلات تتشال من الشعر بسهولة ولكن كمان هيشيل بقايا الصمغ اللي ممكن يكون موجود على شعرك.

الطريقة:

هاتي كوباية من زيت الزيتون ودلكي بيها الاماكن اللي فيها وصلات في شعرك او بقايا غرا ، بمجرد ازالة وصلات الشعر ، اغسلي شعرك كويس الشامبو لازالة الزيت ، وكده تبقي اتخلصتي من الخصلات بكل سهولة من غير مجهود ولا وقت ، ومن غير ما تسببي اي ضرر لشعرك.

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