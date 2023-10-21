ايه اللي هيحصل لو حطيتي ليمونة جنب سريرك كل يوم!

الطاقة والمشاعر السيئة ليها تأثير كبير على حياتنا بشكل سلبي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طريقة للتخلص من الطاقة السلبية بحيلة بسيطة وبمكون موجود في كل بيت وهو الليمون ، تابعي معانا السطور الجايه واعرفي الطريقة.

طريقة للتخلص من الطاقة السلبية:

الليمون معروف انه فاكهة صحية ومليان بالفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة جيدة ، ولكن بالاضافة لده هو بيساعد على التخلص من الطاقة السلبية ، وبتجارب اشخاص كتير استخدموا الليمون اكتشفوا فعاليته فعلا للتخلص من الطاقة السلبية وتحسين حياتهم ، وللاستفادة من الليمون تابعي معانا السطور الجايه هنقولك اكتر من طريقة لاستخدامه ، اختاري منها الطريقة اللي تفضليها اكتر.

الليمون مع الملح:

هاتي ليمونة وتكون طازة ، افتحيها من فوق على 4 اقسام ، في كل قطعة حطي شوية من الملح ، واضغطي عليها بحيث الملح يبقى جوه الليمونة ، واقفلي الليمونة عليه ، حطي الليمونة بالملح جنب سريرك بالليل ، او في اي ركن من اركان البيت ، او في اي زاوية عند مدخل البيت.

الحيلة البسيطة دي هتكون كافية لمنع المشاعر السيئة والطاقة السلبية من دخول البيت ، لما اي شخص هيدخل البيت بطاقة سلبية ، هيتم امتصاصها عن طريقة الليمون فورا ، بمجرد ما تستخدمي الحيلة دي هتحسي بفرق كبير في حياتك ، هتلاقي نفسك حاسه براحة اكتر ، ولازم تكرري الحيلة دي 3 ايام ورا بعض على الاقل.

السفر مع الليمون:

الحيلة دي بسيطة جدا ، وهي بتتلخص انك تاخدي معاكي ليمونة في اي مكان ، حطيها في شنطتك, في جيب الجاكيت ، ولما الليمونة تنشف شيليها واستبدليها بواحدة تانية طازة.

وهتلاحظي لما تسافري ، ان الليمونة هتنشف بسرعة ، وده هيحصل لان في مشاعر سلبية كتير في الشارع اكتر من البيت بكتير ، ولانها هتمتص كل المشاعر السلبية دي ، هتنشف بشكل اكتر من المعتاد.

عصير الليمون:

في طريقة تانية تقدري من خلالها الاستفادة من الفاكهة الحمضية دي وهي عصير الليمون ، تقدري تمزجي كمية من عصير الليمون مع الماية وتنضفي بيه اكسسواراتك وحاجتك الشخصية ، بالطريقة دي هتتخلصي من الشحنات السلبية, الافكار السيئة, المشاعر السيئة من يبتك ومحيطك.

اوراق الليمون:

حضري منقوع الليمون ، من خلال نقع اوراق الليمون في الماية وشربها قبل النوم لمدة 7 ايام متواصلة ، وعلى حسب كتير من الاشخاص اللي جربوه قالوا ان النتايج كانت ايجابية جدا من اول يوم.

هيديكي طاقة:

الليمون قادر انه يديكي طاقة ويجذب الحب, الوفرة, الرخاء, السلام لحياتك ، وللسبب ده بيشوفها كتير من الاشخاص انها ثمرة خير ، لان الثمار في الاساس بتيجي من عنصر الماية المعروف بتطهيره للناس.

في النهاية بعد الاستخدام المنتظم لليمون ، هتحسي بتحسن وفرق كبير في حياتك من الناحية الروحية.

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