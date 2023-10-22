التفاح الكريسبي او المقرمش من وصفات الحلويات الخريفية اللذيذة ، اللي بتكون عبارة عن حشوة تفاح متغطية بطبقة من الشوفان المقرمش ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي الطريقة بالخطوات. وصفة التفاح الكريسبي مع الشوفان: المكونات: – 6 حبات تفاح. – 3 معلقة كبيرة سكر. – 1 معلقة صغيرة عصير ليمون. – 1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة. – 1 كوباية شوفان. – 1 كوباية سكر بني او سكر عادي. – 1/8 معلقة صغيرة ملح. – ½ كوباية دقيق. – ½ كوباية زبدة غير مملحة (تكون باردة). – ايس كريم فانيليا او كراميل ، او كريم شانتيه (للتقديم). طريقة التحضير: 1- قشري التفاح وقطعية مكعبات صغيرة او شرايح رفيعة ، حطيهم في طبق كبير وسيبيه على جنب. 2- ضيفي السكر, عصير الليمون, القرفة فوق التفاح واخلطيهم مع بعض كويس لحد ما الخليط يغطي التفاح بالتساوي. 3- وزعي التفاح في صينية فرن مدهونة بالزيت ، صينية بمقاس 8 – 10 بوصة هتكون مناسبة للكمية دي. 4- في طبق كبير اخلطي الشوفان, السكر البني, الملح, الدقيق ، اخلطيهم مع بعض كويس. 5- قطعي الزبدة لمكعبات صغيرة وضيفيها لخليط الشوفان ، استخدمي شوكة او قطاعة معجنات لخلط المكونات لحد ما تتفتت. 6- وزعي خليط الشوفان فوق التفاح بالتساوي. 7- اخبزيه في الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة تقريبا او لحد ما التفاح يبقى طري ولونه دهبي. 8- قدميه فورا وهو سخن ، مع مغرفة ايس فانيليا او كراميل مع صوص كراميل او دولسي دي لتشي ، او كريم شانتيه. كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بمكونين اتنين بس

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