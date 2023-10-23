9 حقائق غريبة ولكن حقيقية جدا عن الحمل

ايه اللي تعرفيه عن الحمل؟ الغثيان, آلام الضهر, اختيارات الاكل غير المعتادة بالنسبة لك ، كل دي حقائق معروفة عن الحمل ، لكن هل تعرفي ، على سبيل المثال ، ان الاطفال اللي لسه ماتولدوش ممكن يبكوا؟ او ان الاعتقاد السائد ان الاطفال حديثي الولادة معندهمش ركبتين هو مجرد اسطورة؟ النهاردة من خلال موضوعنا جمعنالك مجموعة حقائق غريبة عن الحمل والاطفال حديثي الولادة.

حقائق غريبة عن الحمل:

الحقيقة 1:

حمل الطفل في الرحم لمدة سنة كاملة مش اسطورة ، عادة الحمل بيستمر من لحظة الحمل للحظة الولادة ، لمدة 266 يوم او 38 اسبوع ، ولكن في الحقيقة ان الرقم ده ممكن يبقى اكبر او اصغر ، في حالات حمل سجلت الحمل لمدة 375 يوم كاملين ، كان نمو الجنين ابطأ من العادي ، وللسبب ده الحمل استمر سنة كاملة ، وفي النهاية البيبي نزل صحته كويسة.

الحقيقة 2:

خلال النص التاني من الحمل ، السائل الموجود جوه بطن الام (السائل الامنيوسي) بيتكون بالكامل تقريبا من بول الجنين ، واللي بيبلعه بعد كده ، اما في النص الاول من الحمل السائل بيتكون من الماية اللي بتنتجها الام.

الحقيقة 3:

الرحم بينمو 500 مرة اكبر من الحجم الطبيعي خلال فترة الحمل ، ولكن بعد الولادة بيبقى اصغر ولكن اكبر من حجمة الاصلي ، الرحم قبل الحمل بيكون بحجم ثمرة الخوخ تقريبا ، وفي نهاية الحمل يوصل لحجم البطيخة.

الحقيقة 4:

المرأة بتنتج هرمون الاستروجين اثناء الحمل اكتر من اللي بتنتجه طول حياتها لو ماخلفتش ابدا.

الحقيقة 5:

خلال فترة الحمل ، خصر المرأة والثديين مش هما بس اللي حجمهم بيكبر ، ولكن حجم القدمين هو كمان هيكبر ، وفي كذا سبب لده ، ممكن يحصل بسبب تراكم السوائل المفرط في جسم الام الحامل ، تليين المفاصل بسبب التغيرات الهرمونية ، زيادة الضغط على قوس القدم بسبب زيادة الوزن.

الحقيقة 6:

الاطفال ممكن يبكوا في بطن امهاتهم ، حتى قبل ولادتهم ، بيطوروا القدرة دي في التلت التالت من الحمل ، وعادة البكاء بيحصل استجابة لضوضاء منخفضة الديسيبل يتم تشغيلها على بطن الام ، وصور الموجات فوق الصوتية المسجلة الفيديو للاطفال بتظهرهم وهما بيعملوا سلوكيات البكاء ، زي فتح الفم, الضغط على اللسان, اخد انفاس غير منتظمة ورا بعض قبل الزفير.

الحقيقة 7:

من اكتر الاعراض الشائعة عند الحوامل تقريبا هو التصبغ ، 90% منهم بيواجهوا المشكلة دي ، بتظهر من خلال بقع على الوجه ، خصوصا في منطقة الجبهة, الانف, الدقن, عضم الخدين, العينين ، ولون التصبغ بيعتمد على لون بشرة الام ، البشرة الفاتحة التصبغ فيها بيكون اغمق ، اما البشرة السمرا والداكنة بيكون التصبغ فيها افتح.

الحقيقة 8:

بصمات اصابع الطفل بتبدأ تتشكل مع بداية الشهر السادس من الحمل ، وبمجرد تشكيلها مش بتتغير لحد نهاية حياتهم.

الحقيقة 9:

الطفل اللي لسه ماتولدش ممكن يحس ويتذوق ويشم الاكل اللي الام بتاكله ، لان العناصر الغذائية بيتم امتصاصها عن طريق السائل الامنيوسي ، وده ممكن يشكل التفضيلات الغذائية للشخص في المستقبل.