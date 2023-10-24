منتجات للعناية بالبشرة مش محتاجاها وبتضيعي فلوسك عليها!

كلنا بنسعى لبشرة مثالية وخالية من العيوب ، وعشان نحقق ده اكيد بنعتمد على روتين للعناية بمنتجات كتير مختلفة ، لكن الحقيقة ان في منتجات كتير بشرتنا مش بتكون محتاجاها وبنهدر فلوسنا عليها على الفاضي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم منتجات للعناية بالبشرة مش محتاجاها ، وهنقولك ايه الاساسيات اللي بشرتك بتحتاجها.

منتجات للعناية بالبشرة مش محتاجاها:

مبدئيا في 3 حاجات اساسية بس اللي انتي فعلا محتاجاها للعناية بالبشرة وصحة الجلد وهما:

– الغسول.

– المرطب.

– الواقي من الشمس.

الحاجات البسيطة دي هي اللي بشرتك فعلا محتاجاها بشكل يومي ، انتي محتاجة يوميا للغسول لتنضيف بشرتك من الاوساخ المتراكمة عليها, العرق, الغبار, بقايا المكياج, خلايا الجلد الميتة, التلوث.

بعد الغسول هتحتاجي للترطيب للحفاظ على رطوبتها ، والحفاظ على حاجز الجلد صحي وطبقة الجلد الخارجية ناعمة ومرنة.

واخر حاجة انتي محتاجة لحماية الجلد من الشمس ، المساهم الرئيسي الاول في شيخوخة الجلد ، الضرر الناتج عن الاشعة فوق البنفسجية مسؤول عن 80% من شيخوخة الجلد ، عشان كده ضروري استخدام واقي الشمس واستخدام القبعات والملابس الواقية ، وتمشي في الضل ، هو ده الاساس اللي انتي محتاجاه للحفاظ على بشرتك صحية وخالية من العيوب على المدى الطويل.

منتجات البشرة اللي انتي مش محتاجاها:

المنتجات اللي هنقولها دلوقتي ممكن يكون ليها وقت ومكان ، حسب احتياج بشرتك ولكن مش اساسية او استخدام بشكل يومي ، على سبيل المثال في مسميات كتير للمرطب زي الميست والايسنس هي في النهاية مرطب ، لكن كتابة اسم مختلف عليها هو مجرد حيلة تسويقية مش اكتر عشان يخليكي تفكري انه منتح مختلف محتاجاه وتروحي تشتريه.

بالاضافة ان في منتجات محتاجة تكمليها بمنتجات تانية ، لو قررتي تدخليها في روتين العناية بتاعك ، على سبيل المثال التونر ممكن تحتاجيه على حسب اختيارك للغسول.

1- مزيلات مكياج مخصوص:

انتي مش محتاجة مزيل مكياج مخصوص ، لو بتستخدمي غسول كويس هيكون كافي لتنضيف البشرة وازالة كل الاوساخ ، لان كل ما استخدمتي منتجات كتير وفركتي بشرتك وحاولتي كشطها ، كل ما هتضري حاجز الجلد ، وهيأدي لعدم توازن في البشرة ، وهتجردي البشرة من الزيوت الطبيعية وهتسببي جفاف لبشرتك.

وحاجز الجلد لما بيحصله اي تلف او ضرر بيحتاج لساعات وممكن ايام كمان للتعافي مرة تانية، وبشرتك بتحتوي كمان على ميكروبيوم وقائي مسؤول عن الحفاظ على صحتها.

بننصحك لو بتستخدمي مكياج انك تستخدمي غسول زيتي لطيف وهيكون كافي جدا لتنضيف البشرة من كل اثار المكياج وهيغنيكي عن مزيلات المكياج.

2- السيروم / الميست / الايسنس:

السيروم / الميست / الايسنس هي تقريبا كلها حاجة واحدة وهي بتأدي نفس وظيفة المرطب ، ولكن هتلاقي في الاعلانات التسويقية ليها انها بتضيف دفعة منشطة او منعشة لبشرتك او مضادة للشيخوخة او منتج تصحيحي لعلاج الجلد وهتحسي انك محتاجة ده لبشرتك ، ولكن في كتير من المرطبات بتحتوي كمان على مكونات نشطة بتعالج نفس المشاكل ، ولكن لو انتي بتستخدمي سيروم او ميست او ايسنس في روتينك فانتي محتاجة تستخدمي حاجة واحدة بس منهم من غير الاتنين التانيين لان كلهم بيأدوا نفس الوظيفة.

الميست كمان في بعض الاحيان ممكن يكون بديل للتونر وبيأدي نفس الوظيفة ، اللي بيكون هدفه بس الترطيب واعادة توازن درجة الحموضة لبشرتك ، في الحالة دي ممكن تستخدميه لو حاسه بس ان بشرتك محتاجاه.

3- مقشر الشفايف:

الجلد اللي موجود على الشفايف بيكون طبقة رقيقة جدا وبيتأثر بسرعة بأي عوامل خارجية لان الحاجز الجلدي للشفايف ضعيف ومش بيحتفظ بالرطوبة ومش بتحتوي على عوامل زيتية خاصة بيها ، وده معناه انها معرضة اكتر للعوامل الخارجية زي الطقس ودرجات الحرارة ، اكل الاطعمة المملحة ، بل الشفايف باللسان بشكل مستمر ، بالاضافة للتقشير المستمر ، لو اتعودتي انك دايما تستخدمي مقشرات للشفايف فانتي بكده هتضريها اكتر.

بننصحك بس انك تستخدمي مرطب شفايف كويس ، واستخدميه طول اليوم للتأكد من الحفاظ على شفايفك مترطبة ومعزولة عن العوامل الخارجية.

4- زيوت البشرة:

انتيمش محتاجة خالص زيوت البشرة ، لان الكريم المرطب بالفعل بيكون عبارة عن مستحلب مائي وزيتي مع بعض وهيوفرلك كل اللي بشرتك محتاجاه.

اما لو بتستخدمي كريم ولسه حاسه ان بشرتك محتاجة لترطيب اكتر الزيت ، ده معناه انك تستخدمي كريم مرطب مش مناسب ليكي وبننصحك انك تغيريه.

ولو هتستغني عن الكريم وهتستخدمي زيت ، بننصحك انك تحطيه على بشرة مبللة ، استخدمي الاول التونر او الميست او حتى الماية اللي غسلتي بيها وشك وحطي فوقيه الزيت.

5- مرطبات لاجزاء معينة من الجسم:

كريمات العين, كريمات الرقبة, كريمات الايد, كريمات الرجل ، كلها مش ضرورية ، الجلد الموجود على الوجه هو نفس الجلد الموجود على الرقبة والصدر ، وبالتالي ايا كان المرطب اللي بتستخدميه لوشك فهو مناسب تماما للعين, الرقبة, وفتحة الصدر.

ممكن تبقى بشرة ايدك ورجلك محتاجة عناية اعلى وهتحسي ان الكريم العادي مش كافي ، ولكن مع ذلك الافضل انك تاخدي خطوات وقائية بدل من محاولة اصلاح الضرر بكريمات اكتر مخصوص.

الوقاية دايما افضل واكتر فعالية بكتير من العلاج ، وبالتالي بننصحك باستخدام جوانتي في الاعمال المنزلية او غسل الاطباق ، وحافظي على القدمين بنقعهم بشكل اسبوعي.

6- حجر الجواشا:

ادوات التدليك بشكل عام في معظمها مش ضرورية على الاطلاق ، كلهم بيعملوا نفس الوظيفة ، وهي تصريف النفايات الليمفاوية من الوش والرقبة ، وبتزود من دوران الاوعية الدموية ، وده بيخلي البشرة صحية وممتلئة ، وبيتخلص من اي سوائل بتسبب الانتفاخ.

الخلاصة انك تقدري تعملي تدليك البشرة من غير استخدام ادوات او اي تكلفة اضافية ، باستخدام ايديكي بس وزيت عشان يساعدك على التدليك بسهولة.

7- التونر:

التونر استخدامه بيتوقف على حسب اختيارك للغسول ، لو تستخدمي غسول بيحتوي على صابون او رغوي ، فانتي هتبقي محتاجة تستخدمي تونر اكتر حمضية شوية للمساعدة في اعادة توازن درجة حموضة البشرة ، اما لو بتستخدمي غسول حمضي ، فانتي في الحالة دي مش محتاجة التونر.

من ناحية تانية لو بتستخدمي غسول كريمي او زيتي ، ده هيساعد في ازالة اي بقايا على بشرتك ، وبالتالي انتي هنا كمان مش محتاجة للتونر.

8- مرطبات ليلية ونهارية:

لو بتستخدمي كريم مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس ، يبقى المفروض تستخدميه بالنهار بس ، وتستخدمي منتج تاني بالليل من غير عامل حماية من الشمس.

وبالمثل ، في مرطبات بتحتوي على مكونات نشطة او حساسة زي الريتينول او الاحماض ، وبالتالي هي تنفع ككريمات ليلية للاصلاح ، في الحالة دي انتي مش محتاجة كريم ليلي.

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