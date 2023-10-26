5 افكار لمكياج يومي طبيعي

لو بتدوري على افكار لمكياج يومي طبيعي ، او عايزة تتعلمي نصايح جديدة للمكياج الطبيعي اللي ممكن تستخدميه كل يوم ، المقالة دي ليكي ، هنشارك معاكم 5 افكار بالفيديو لمكياج طبيعي يومي ، سريع ومش هياخد منك اي وقت ، واي حد يقدر ينفذه.

افكار لمكياج يومي طبيعي:

– اللوك 1:

اللوك ده سهل وسريع جدا ، ومناسب كمكياج يومي نهاري ، وللجامعة.

– اللوك 2:

لوك سريع وسهل تقدري تعمليه في 5 دقايق بس.

– اللوك 3:

لوك كمان طبيعي وسريع ، للاستخدام اليومي.

– اللوك 4:

كمان من اللوك السهلة الطبيعية اللي تقدري تعتمدي عليها كل يوم.

– اللوك 5:

اخر لوك هنضيف له للقايمة بتاعتنا ، كمان من لوك المكياج الطبيعية للاستخدام اليومي.

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