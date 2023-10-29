6 وصفات طبيعية سهلة لتقوية الاظافر الضعيفة

مش غريب ابدا ان كتير مننا ممكن يكون بيعاني من ضعف الضوافر وهشاشتها وتكسرها بسهولة ، لاننا بنستخدم ايدينا عدد مرات لا تحصى كل يوم ، سواء في غسل الاطباق, شغل البيت, او حتى مجرد خدش حيوانك الاليف ، كل ده ممكن يأدي لتآكل الضوافر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 وصفات طبيعية لتقوية الاظافر.
وصفات طبيعية لتقوية الاظافر:
في بعض الاوقات الاظافر الهشة ممكن تكون مؤشر لانخفاض الحديد او حتى لمشاكل صحية اكتر خطورة ، ولكن بمجرد استبعاد اي مشاكل صحية وتتأكدي ان ماعندكيش اي مشاكل صحية خطيرة ، جربي الحلول البسيطة دي لتقوية الاظافر والحفاظ عليها صحية ، وكلها بمكونات بسيطة موجودة في مطبخك.
1- خل التفاح:
خل التفاح بيحتوي على حمض الماليك والاسيتيك اللي بيحمي الضوافر من الالتهابات ، وبيحافظ عليها صحية وبيساعد على تقويتها ، لاستخدامه ، انقعي ضوافرك في خليط من كميات متساوية من خل التفاح والماية ، وبعدها اشطفي ضوافرك بالماية ، كرري الوصفة دي يوميا لحد ما توصلي لضوافر اقوى مع مرور الوقت.
2- التدليك:
زيادة تدفق الدم للايدين عن طريق التدليك بيساعد على تحفيز نمو الضوافر ، بالاضافة ان الزيت المستخدم في التدليك كمان بيحافظ على صحة الجلد اللي حوالين الضوافر وبيساعد على الحفاظ على الضوافر صحية ، كل اللي هتعمليه حطي الزيت او اللوشن المغذي على ايديكي وضوافرك ودلكيها كام دقيقة.
3- ملح البحر:
المعادن الموجودة في ملح البحر بتساعد على تقوية الضوافر وتنعيم الجلد اللي حوالين الضوافر ، كل اللي هتعمليه انقعي ايديكي في ماية دافية مع 2 معلقة كبيرة من ملح البحر ، وهتكون النتيجة جلد ناعم وضوافر قوية وبتلمع.
4- زيت جوز الهند:
الدهون المشبعة الموجودة في زيت جوز الهند تعتبر مرطب طبيعي للايدين والضوافر ، للاستخدام ، دلكي زيت جوز الهند الدافي على الضوافر والجلد اللي حوالين الضوافر لزيادة تدفق الدم لتحفيز نمو الضوافر وترطيب الضوافر والجلد اللي حواليها.
5- الزيت النباتي:
بالنسبة للاشخاص اللي بيعرضوا ايديهم للماية بشكل متكرر ، بننصحهم بتجربة الزيت النباتي لتجديد الرطوبة ، وكمان الزيت بيعمل طقة واقية بتحمي الضوافر من الماية ، للاستخدام ، افركي كمية صغيرة من الزيت النباتي على ايديكي اكتر من مرة في اليوم ، ده هيساعد في الحفاظ على نعومة الجلد اللي حوالين الضوافر ، وهيساعد على حماية ضوافرك من التشقق بسبب التعرض المستمر للماية.
6- زيت شجرة الشاي وفيتامين E:
زيت شجرة الشاي وفيتامين E الاتنين بيساعدوا على اصلاح الجلد التالف ، لان الاتنين بيساعدوا على ترطي الجلد وحمايته ، بالاضافة ان زيت شجرة الشاي بيحتوي كمان على خصائص قابضة بتساعد على حماية الجلد من العدوى والفطريات ، كل يوم قبل النوم اخلطي كميات متساوية من زيت شجرة الشاي وزيت فيتامين E وحطي الخليط مباشرة على الضوافر والجلد اللي حواليها ، وسيبيه طول الليل عشان يساعد على ترطيب وتجديد الجلد والضوافر.
ازاي تخلي ضوافرك اقوى بشكل طبيعي في اسبوعين بس
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