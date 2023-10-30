العلاقة بين اي اتنين عشان تنجح وتكمل ، اكيد محتاجة عطاء من الطرفين ، ولكن الحقيقة ان في تفاصيل صغيرة ممكن تفرق جدا في علاقتك مع شريكك وتخليه يحبك ويقدرك اكتر ويبقى دايما مفتقدك ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا ، هنقولك ازاي تخلي شريكك يفتقدك ويقدرك اكتر.

ازاي تخلي شريكك يفتقدك ويقدرك اكتر:

1- سيبي ذكريات صغيرة من وجودك حواليه:

سيبي له رسالة، حاجة تخصك حلق او سكارف اي حاجة تخليه يفتكرك فورا اول ما يشوفها ، وده هينقلك للخطوة التانية وهي انه يفكر في الوقت اللي قضتوه سوا.

2- ماتبقيش متاحه طول الوقت:

ماتجريش تردي او ما يبعت رسالة او يتصل ، خليه يفكر شوية انتي فين ، الوقت اللي هيقضيه في انتظار ردك ، هو الوقت اللي مش هيقدر فيه يفكر في اي حاجة تانية غيرك.

3- ماتتسرعيش في العلاقة:

خلي الامور تاخد مجراها ، ببطء ، ماتستعجليش في العلاقة ، ادي نفسك فرصة تكتشفوا بعض واحدة واحدة ، ده هيخلي الشغف موجود في العلاقة دايما وهيخليكي تستمعي بكل مرحلة فيها اكتر ، ولو لقيتي ان هو اللي متسرع في الامور ، ساعديه انه ياخد الامور بشكل ابطأ واهدى.

4- خلي ليكي ريحة مميزة:

اختاري نوع برفيوم يكون رقيق بما فيه الكفاية بحيث انه مايلاحظهاش بوضوح وانتي موجودة في المكان ، ولكن قوية بما فيه الكفاية بحيث انه يفتقدها في غيابك.

الريحة والذاكرة مرتبطين بعض ارتباط قوي جدا ، ولما يفتقد ريحتك ، هيشتاق انه يكون معاكي مرة تانية.

5- في بداية العلاقة ، لازم يكون في نوع من الغموض:

لو لعبتي بكل ورقك من اول يوم ، مش هيبقى عنده فضول انه يعرفك اكتر او يشوفك تاني لانه عرف كل حاجة من الاول ، لو عايزاه يبقى دايما متحمس بما فيه الكفاية انه يقضي وقت معاكي ، خلي شخصيتك فيها جزء من الغموض ، وادي تلميحات بسيطة بس ماتقوليش كل حاجة مرة واحدة.

6- ماتخليهوش محور اهتمامك:

الرجالة دايما بيحبوا يكونوا هما محور الكون ، ولو عرف انك بتقضي وقت ممتع بره مع اصحابك ، هيحس بالقلق ، وبعدها هيبقى عايز انه يعيشك تجربة ممتعة اكتر من اللي عيشتيها مع اصحابك عشان يوصلك ان الوقت اللي تقضيه معاه هو افضل بكتير ، خليه يتنافس قي النقطة دي ، وانتوا الاتنين هتستمعوا من غير شك.

7- قليل من الغيرة من وقت للتاني مش هيضر:

لو لسه في بداية العلاقة ، حاولي توصلي له بطريقة غير مباشرة ان انتي ليكي معجبين بيحاولوا يثيروا اهتمامك.

8- اهتمي بمظهرك:

ادي وقت لمكياجك ولبسك ، واهتمي بمظهرك ، وخليه يحس وانتي معاه انه ماكنش هيلاقي واحدة افضل ولا احلى منك ، ويبقى مش عايز يسيبك ومشتاق يشوفك تاني لما تسيبيه.

9- حسسيه انك مش دايما مستنياه:

خليكي يحس انك مش دايما مستنياه عشان يحط هو الخطط او انك معتمدة عليه بشكل كلي ، خليه يحس انك تقدري تعتمدي على نفسك ، وانك مش دايما مستنياه.

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