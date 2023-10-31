ليه اللسان بيتحول للون الابيض و 8 طرق للتخلص من المشكلة

الانشطة الحيوية اللي بتحصل في جسمنا ، نتجيتها مش بتبان بس في البول والبراز والعرق ، ولكن من خلال اللسان كمان ، على سطح اللسان موجود نتؤات صغيرة اسمها الحليمات ، بيتراكم فيها اجزاء من الاكل, البكتيريا, الخلايا الميتة ، وتراكم الحاجات دي ممكن يسبب تغير اللون للابيض ، والنهاردة هنقولك 8 طرق لعلاج اللسان الابيض وازالة السموم من الجسم.

8 طرق لعلاج اللسان الابيض:

تنضيف اللسان بشكل منتظم وازالة السموم من الجسم ، هيأدي لتحسين حساسية براعم التذوق, هينعش ريحة النفس, وهيمنع كمان ظهور التجاويف,اللويحات, امراض اللثة ، ومن هنا بتيجي اهمية تنضيف اللسان ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على طرق سهلة هتساعدك في علاج اللسان الابيض والحفاظ على صحة الفم.

ليه اللسان بيتحول للون الابيض:

– اللسان الابيض ممكن يكون مؤشر لأمراض مختلفة او نتيجة للانتهاء من العلاج الطبي ، ومن زمان حالة اللسان كانت بتستخدم دايما لتشخيص امراض الجسم ، واكيد لاحظتي قبل كده في زيارتك للدكتور انه بيطلب يشوف حالة اللسان ، وده لان اللسان بيوضح لنا ان في حاجة غلط في الجسم قبل ظهور الالم ممكن انه يكشف عن وجود مرض معين ، وزمان في العصور القديمة المعالجين القدماء كانوا بيقيسوا شفاء المريض بلسانه ، مجرد ما يبقى لسانه سليم تماما ده معناه انه وصل لمرحلة الشفاء ، حتى لو كانت اختفت كل اعراض المرض الاساسي بالفعل لازم يتأكدوا من سلامة اللسان.

– اللسان الابيض في معظم الاحيان هو مجرد حالة عرضية مش ضارة ، ولكن في حالات معينة ممكن يكون اللسان الابيض تحذير قبل الاصابة بالعدوى او السرطان المبكر.

– ممكن يكون سبب تكون اللويحات البيضا او غيرها من اللويحات على اللسان بسبب حاجات كتير ، ولكن عادة بترتبط بنضافة الاسنان ، بالاضافة لبعض الاسباب التانية زي جفاف الفم, الحمى, التدخين, التنفس من خلال الفم, المضادات الحيوية ، ممكن تكون سبب للسان الابيض.

– كمان ممكن يكون علامة على ضعف الجهاز المناعي او نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم ، لو بتحسي بأعراض زي الالم, الشعور بالحرقان ، الافضل تروحي لدكتور متخصص عشان تعرفي لو محتاجة لعلاج طبي.

– في حالة تانية ممكن تسبب اللسان الابيض وهي مرض القلاع الفموي ، وبيتسمى كمان بمرض المبيضات الفموي لان فطر المبيضات هو اللي بيسببه ، والمبيضات هي كائن حي طبيعي في جسمك ، ولكن لما بيتراكم بكميات كبيرة على اللسان ممكن انه يسبب بقع بيضا في كل انحاء الفم.

وصفات طبيعية لعلاج اللسان الابيض:

الوصفات هتساعد على تنضيف وتطهير اللسان ، وهتساعدك كمان على تحسين صحة اللثة والاسنان.

1- الثوم:

كلنا متعودين على حقيقة ان الثوم هو سبب ريحة الفم الكريهة ومش وسيلة لتنضيف الفم ، لكن النهاردة بنقولك اتجاهلي كل المعتقدات عن الثوم وماتخافيش انك تاكليه ني ، لانه هيساعدك على قتل البكتيريا والتخلص من اللسان الابيض.

2- جل الالوفيرا:

الالوفيرا بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وبتساعد على الشفاء ، ولقتل الجراثيم الموجودة على اللسان واللثة ، ممكن تستخدمي منتجات زي معجون الاسنان وغسول الفم اللي بيحتوي على جل الصبار او شرب عصير الصبار.

3- الملح:

الملح يعتبر من افضل المكونات لتطهير اللسان ، جزئيات الملح الكاشطة هتساعد على ازالة الجراثيم والخلايا الميتة من اللسان ، رشي كمية بسيطة من الملح على لسانك ، وبعدها نضفيه بفرشة الاسنان لمدة دقيقة ، وبعدين اشطفي الفم بالماية ، كرري الطريقة دي مرتين في اليوم.

4- الكركم:

الكركم مش مجرد نوع توابل ، ولكن كمان بديل ممتاز للادوية المطهرة للفم ، اخلطي الكركم مع اي عصير فاكهة حمضية بحيث يبقى عندك خليط شبه العجينة ، افركي العجينة دي على اللسان لمدة دقيقتين وبعدين اشطفيه كويس بماية دافية.

5- فرشة الاسنان:

لازالة الخلايا الميتة والبكتيريا اللي بتسبب اللون الابيض ، حاولي تنضيف اللسان بلطف باستخدام فرشة الاسنان او فرشة خاصة للسان من تحت لفوق ، من قاعدة اللسان للطرف ، من غير ما تضغطي بقوة وخدي وقتك ، وافتكري دايما تنضفي لسانك اثناء تنضيف اسنانك ، ده مهم لصحة الفم.

6- غسول الفم المطهر بالاعشاب والملح:

الاعشاب ليها خصائص طبية ، زي البابونج, النعناع, المرمرية ، خدي معلقة كبيرة من البابونج ، معلقة صغيرة من النعناع ، معلقة صغيرة من المرمرية ، ضيفي رشة من لحاء البلوط للخليط ، وصبي فوقيهم 4 كوبايات ماية مغلية ، سيبي الخليط لحد ما يبرد وصفيه ، وضيفي له معلقة كبيرة ملح ، كده يبقى الغسول جاهز ، استخدميه مرتين يوميا بعد تنضيف الاسنان بالفرشة للتخلص من اللسان الابيض.

7- صودا الخبز:

صودا الخبز او الكربوناتو هي مكون ليها استخدامات كتير ، بداية من استخدامها في الخبز لحد صحة الفم ، صودا الخبز ممكن تأدي لزيادة درجة الحموضة في الفم واللسان ، وده هيأدي لانخفاض البكتيريا ، اخلطي صودا الخبز مع عصير الليمون لعمل عجينة استخدميها كمقشر لازالة الخلايا الميتة والبكتيريا من اللسان.

8- استخدمي كاشط اللسان:

زي فرشة الاسنان ممكن تستخدمي كاشط اللسان للتخلص من البكتيريا تماما زي ما بنشيلها من اسنانا لمنع البلاك ، لان البكتيريا والخلايا الميتة بتتراكم على سطح اللسان ، وبالتالي باستخدام الطريقة دي هنزيل الخلايا دي.

الطريقة الصحيحة لاستخدامه ، هو وضع الكاشط في مؤخرة اللسان وسحبه لبره لحد الطرف ، اشطفي الكاشط ، وبعدها ممكن تكرري طريقة التنضيف دي اكتر من مرة ، ولو مش متوفر عندك كاشط لسان ، ممكن تستخدمي المعلقة كبديل.

ايه اللي المفروض تعمليه واللي ما تعمليهوش للحفاظ على لسان صحي:

اللسان جزء مهم من الفم ، من غير مانقدرش نتكلم او نتذوق الاكل او نبلع من غير مشكلة ، ولانه مهم ومفيد لينا ، لازم نحافظ عليه نضيف ، عشان كده هنشارك معاكم بعض الحاجات اللي ممكن تعمليها لتحقيق ده.

– اشربي ماية اكتر:

الماية مفيدة لحاجات كتير زي صحة الجلد, المفاصل, الكلى, كمان بتطرد السموم من الجسم, تنظم درجات حرارة الجسم, بتساعد على توزيع العناصر الغذائية في انحاء الجسم كله, بتساعد على تكوين اللعاب, واللعاب مهم لانه بيحارب الجراثيم الموجودة في الفم ، عشان كده لما بيحصلنا جفاف ده بيخلي الجراثيم تتراكم بشكل اكبر في الفم.

وجفاف الفم والجسم ممكن يسبب اللسان الابيض ، عشان كده ضروري انك تشربي بانتظام خلي معاكي دايما ازازة ماية في اي مكان عشان تجددي مستوى الماية في جسمك ، والجفاف ليه اعراض تانية كمان زي لون البول الغامق, الارهاق, التعب, الصداع, ندرة التبول.

– تحسين نضافة الفم:

نضافة الفم هتساعد على تقليل البكتيريا ، ضروري تنضيف اللسان والاسنان بعد كل وجبة ، الصبح وقبل النوم ، البكتيريا بتبدأ تتشكل في الفم بمجرد تنضيفه ، وبالتالي جلسات التنضيف المنتطمة هتساعدك على تجنب مشاكل صحة الفم.

ومن الناحية المثالية المفروض روتين نضافة الفم يكون كالتالي: تنضيف الاسنان واللسان ، استخدام خيط تنضيف الاسنان ، استخدام مروي الفم ، استخدام غسول الفم المطهر ، ولو حصل انك من الاشخاص اللي بيعانوا من منعكس القيء في كل مرة تلمسي فيها الجزء الخلفي من اللسان ، ممكن تحاولي تنضفيه ببطء جدا عشان تتفادي القيء اثناء التنضيف ، ولكن لازم تعرفي انه مهم جدا تنضيف الجزء الخلفي من لسانك.

– حافظي على نظام غذائي صحي:

الاعتماد على نظام غذائي سليم ومتوازن ، بالاضافة انه هيساعد على الحفاظ على صحتك العامة ، هو كمان هيساعد في الحفاظ على لسانك في صحة جيدة ، الفيتامينات,المعادن, الكالسيوم, البروتين الخالي من الدهون, الالياف ، هي الحاجات اللي لازم تدخليها في نظامك الغذائي.

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