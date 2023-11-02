8 علاجات منزلية للتخلص من تشقق الكعبين والحصول على اقدام ناعمة

قلة الاهتمام والعناية بالقدمين هو اللي بيسبب تشقق الكعبين ، لاننا عادة بنهتم ببشرتنا ، لكن بنهمل او بننسى ندي نفس الاهتمام لاقدامنا ، وانتي مش محتاجة منتجات غالية للعناية بالقدمين ، مطبخك بالفعل هو كنز ومليان بالمكونات المفيدة جدا اللي ممكن تعالج كتير من المشاكل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم علاجات منزلية لتنعيم تشققات الكعبين.
علاجات منزلية لتنعيم تشققات الكعبين:
1- الليسترين والخل:
الليسترين بيحتوي على الثيمول والكحول ، وده بيساعد على مكافحة فطريات اظافر القدمين ، وعلاج تشقق القدمين ، تهدئة الجلد ، علاج الثآليل الاخمصية ، والاحماض الخفيفة الموجودة في الخل بتساعد على تنعيم الجلد الجاف والميت ، وده بيسهل تقشيره.
– حضري خليط من كوباية من الليسترين ، وكوباية من الخل الابيض ، و 2 كوباية ماية.
– انقعي رجلك في الخليط لمدة 15 دقيقة.
– طلعي رجلك من الماية وافركيها بالحجر الخفاف لازالة الجلد الميت.
– بعدها اغسلي القدمين بالماية.
– جففيها ، وادهنيها بكريم مرطب.
كرري الوصفة مرة كل يوم لحد ما تختفي التشققات.
2- دقيق الارز, العسل, الخل:
دقيق الارز بيساعد على تقشير البشرة وتنقيتها ، والعسل مطهر طبيعي بيساعد على شفاء تشقق القدمين ، والخل حمض خفيف بيساعد على تنعيم الجلد والميت ، وده هيسهل تقشيره.
– اعملي سكراب من خلال مزج 3 معلقة صغيرة من دقيق الارز, ومعلقة صغيرة عسل, و 2 – 3 نقط من خل التفاح ، قلبيهم مع بعض لحد ما تتكون عندك عجينة.
– انقعي رجلك في ماية فاترة حوالي 10 دقايق ، وبعدها افركيها باستخدام السكراب لازالة الجلد الميت.
كرري الوصفة دي 2 – 3 مرات في الاسبوع.
3- العسل:
العسل مرطب طبيعي ، وده معناه ان بيسحب الماية من الانسجة الداخلية للطبقات الخارجية للجلد ، وده بيساعد على شفاء الجلد الخارجي.
– ضيفي كوباية من العسل لطبق مليان ماية دافية.
– انقعي رجلك في الخليط ، واعملي لها مساج لمدة 20 دقيقة.
– قشري الجلد الميت باستخدام الحجر الخفاف.
– جففي رجلك ، وادهنيها بكريم مرطب بكمية كافية.
ممكن تكرري الوصفة دي بانتظام قبل النوم.
4- الزيت النباتي:
الجلد بيمتص الزيوت النباتية بسهولة ، ومعظم الزيوت النباتية بتحتوي على فيتامينات زي بروفيتامين A, D, E ، وكلها بتساعد على تغذية الجلد وتكوين خلايا جديدة.
– اغسلي رجلك كويس وجففيها.
– ادهني طبقة سميكة من الزيت النباتي على الرجل كلها وركزي على الكعبين.
– البسي شراب مريح ، ونامي بيه.
كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.
5- فيكس فابوراب:
الفابوراب بيحتوي على الكافور, الاوكالبتوس, المنثول في قاعدة زيت التربنتين ، والنوع ده من المراهم بيكون مرطب ، وبالتالي بيحبس الرطوبة ، والمنثول والاوكالبتوس بيعمل تأثير مبرد.
– قبل النوم ، ادهني كمية وفيرة من الفابوراب على القدمين.
– دلكيها لمدة 5 دقايق ، والبسي شراب مريح ويفضل يكون قطن.
– تاني يوم الصبح اغسلي رجلك بماية فاترة.
كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.
6- صودا الخبز:
صودا الخبز او الكربوناتو تعتبر مقشر طبيعي ، بتساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة ، وبتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، كمان بتمنع ريحة القدم الكريهة.
– ضيفي 3 معلقة كبيرة لطبق فيه ماية فاترة ، واخلطي كويس لحد ما صودا الخبز تدوب في الماية.
– انقعي رجلك في الخليط لمدة 15 دقيقة.
– طلعي رجلك من الماية وافركيها بالحجر الخفاف.
– اغسلي رجلك بالماية ، وجففيها ، وادهنيها كريم مرطب.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
7- الفازلين وعصير الليمون:
الفازلين يعتبر مرطب طبيعي ، وحمض الستريك الموجود في عصير الليمون بيساعد على تقشير الجلد واعادة نمو خلايا الجلد الجديدة.
– انقعي رجلك في ماية دافية لمدة 20 دقيقة ، وبعدها طلعيها من الماية وجففيها.
– اخلطي 3 – 4 نقط من عصير الليمون مع معلقة صغيرة فازلين ، وقلبيهم كويس.
– ادهني الخليط على رجلك كلها وركزي على الكعبين.
– البسي شراب مريح ، وسيبيه طول الليل.
– تاني يوم الصبح اغسلي رجلك بماية دافية.
كرري الوصفة بانتظام قبل النوم.
8- ملح البحر:
ملح الابسوم او ملح البحر بيقلل الالتهابات وبينعم البشرة ، الكبريتات الموجودة فيه بتساعد على طرد السموم والمعادن التقيلة من الخلايا ، وده بيخفف الالم وبيساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة.
– ضيفي ½ كوباية من ملح البحر لماية دافية ، قلبي لحد ما الملح يدوب في الماية.
– انقعي رجلك لمدة 15 دقيقة.
– دلكيها لازالة الجلد الميت.
كرري الوصفة 2 – 3 مرات في الاسبوع.
روتين العناية اليومية والاسبوعية للقدمين للحفاظ عليها ناعمة
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