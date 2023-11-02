8 علاجات منزلية للتخلص من تشقق الكعبين والحصول على اقدام ناعمة

قلة الاهتمام والعناية بالقدمين هو اللي بيسبب تشقق الكعبين ، لاننا عادة بنهتم ببشرتنا ، لكن بنهمل او بننسى ندي نفس الاهتمام لاقدامنا ، وانتي مش محتاجة منتجات غالية للعناية بالقدمين ، مطبخك بالفعل هو كنز ومليان بالمكونات المفيدة جدا اللي ممكن تعالج كتير من المشاكل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم علاجات منزلية لتنعيم تشققات الكعبين.

علاجات منزلية لتنعيم تشققات الكعبين:

1- الليسترين والخل:

الليسترين بيحتوي على الثيمول والكحول ، وده بيساعد على مكافحة فطريات اظافر القدمين ، وعلاج تشقق القدمين ، تهدئة الجلد ، علاج الثآليل الاخمصية ، والاحماض الخفيفة الموجودة في الخل بتساعد على تنعيم الجلد الجاف والميت ، وده بيسهل تقشيره.

– حضري خليط من كوباية من الليسترين ، وكوباية من الخل الابيض ، و 2 كوباية ماية.

– انقعي رجلك في الخليط لمدة 15 دقيقة.

– طلعي رجلك من الماية وافركيها بالحجر الخفاف لازالة الجلد الميت.

– بعدها اغسلي القدمين بالماية.

– جففيها ، وادهنيها بكريم مرطب.

كرري الوصفة مرة كل يوم لحد ما تختفي التشققات.

2- دقيق الارز, العسل, الخل:

دقيق الارز بيساعد على تقشير البشرة وتنقيتها ، والعسل مطهر طبيعي بيساعد على شفاء تشقق القدمين ، والخل حمض خفيف بيساعد على تنعيم الجلد والميت ، وده هيسهل تقشيره.

– اعملي سكراب من خلال مزج 3 معلقة صغيرة من دقيق الارز, ومعلقة صغيرة عسل, و 2 – 3 نقط من خل التفاح ، قلبيهم مع بعض لحد ما تتكون عندك عجينة.

– انقعي رجلك في ماية فاترة حوالي 10 دقايق ، وبعدها افركيها باستخدام السكراب لازالة الجلد الميت.

كرري الوصفة دي 2 – 3 مرات في الاسبوع.

3- العسل:

العسل مرطب طبيعي ، وده معناه ان بيسحب الماية من الانسجة الداخلية للطبقات الخارجية للجلد ، وده بيساعد على شفاء الجلد الخارجي.

– ضيفي كوباية من العسل لطبق مليان ماية دافية.

– انقعي رجلك في الخليط ، واعملي لها مساج لمدة 20 دقيقة.

– قشري الجلد الميت باستخدام الحجر الخفاف.

– جففي رجلك ، وادهنيها بكريم مرطب بكمية كافية.

ممكن تكرري الوصفة دي بانتظام قبل النوم.

4- الزيت النباتي:

الجلد بيمتص الزيوت النباتية بسهولة ، ومعظم الزيوت النباتية بتحتوي على فيتامينات زي بروفيتامين A, D, E ، وكلها بتساعد على تغذية الجلد وتكوين خلايا جديدة.

– اغسلي رجلك كويس وجففيها.

– ادهني طبقة سميكة من الزيت النباتي على الرجل كلها وركزي على الكعبين.

– البسي شراب مريح ، ونامي بيه.

كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.

5- فيكس فابوراب:

الفابوراب بيحتوي على الكافور, الاوكالبتوس, المنثول في قاعدة زيت التربنتين ، والنوع ده من المراهم بيكون مرطب ، وبالتالي بيحبس الرطوبة ، والمنثول والاوكالبتوس بيعمل تأثير مبرد.

– قبل النوم ، ادهني كمية وفيرة من الفابوراب على القدمين.

– دلكيها لمدة 5 دقايق ، والبسي شراب مريح ويفضل يكون قطن.

– تاني يوم الصبح اغسلي رجلك بماية فاترة.

كرري الوصفة كل يوم قبل النوم.

6- صودا الخبز:

صودا الخبز او الكربوناتو تعتبر مقشر طبيعي ، بتساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة ، وبتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، كمان بتمنع ريحة القدم الكريهة.

– ضيفي 3 معلقة كبيرة لطبق فيه ماية فاترة ، واخلطي كويس لحد ما صودا الخبز تدوب في الماية.

– انقعي رجلك في الخليط لمدة 15 دقيقة.

– طلعي رجلك من الماية وافركيها بالحجر الخفاف.

– اغسلي رجلك بالماية ، وجففيها ، وادهنيها كريم مرطب.

كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.

7- الفازلين وعصير الليمون:

الفازلين يعتبر مرطب طبيعي ، وحمض الستريك الموجود في عصير الليمون بيساعد على تقشير الجلد واعادة نمو خلايا الجلد الجديدة.

– انقعي رجلك في ماية دافية لمدة 20 دقيقة ، وبعدها طلعيها من الماية وجففيها.

– اخلطي 3 – 4 نقط من عصير الليمون مع معلقة صغيرة فازلين ، وقلبيهم كويس.

– ادهني الخليط على رجلك كلها وركزي على الكعبين.

– البسي شراب مريح ، وسيبيه طول الليل.

– تاني يوم الصبح اغسلي رجلك بماية دافية.

كرري الوصفة بانتظام قبل النوم.

8- ملح البحر:

ملح الابسوم او ملح البحر بيقلل الالتهابات وبينعم البشرة ، الكبريتات الموجودة فيه بتساعد على طرد السموم والمعادن التقيلة من الخلايا ، وده بيخفف الالم وبيساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة.

– ضيفي ½ كوباية من ملح البحر لماية دافية ، قلبي لحد ما الملح يدوب في الماية.

– انقعي رجلك لمدة 15 دقيقة.

– دلكيها لازالة الجلد الميت.

كرري الوصفة 2 – 3 مرات في الاسبوع.

روتين العناية اليومية والاسبوعية للقدمين للحفاظ عليها ناعمة