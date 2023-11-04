نصايح فعالة للتخلص من الطاقة السلبية في حياتك

الشغل, الدراسة, ضغوطات الحياة, الاخبار, وحتى الاشخاص هيخلوكي محاطة دايما بالطاقة السلبية ، وغصب عننا يوميا بنتعرض للطاقة السلبية مهما حاولنا نتفادها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح للتخلص من الطاقة السلبية من حياتك.

هل انتي محاطة بالطاقة السلبية:

تقدري بسهولة تتعرفي على الاعراض اللي تقولك انك محاطة بالطاقة السلبية ومحتاجة للتخلص منها ، بعض الاعراض.

– الاحساس بالملل والقلق.

– مش بتقدري تنامي بشكل صحيح.

– الاحساس بالاحباط والقلق.

– افكارك ومشاعرك هتخرج عن نطاق السيطرة.

– هتميلي لاستيعاب الافكار السلبية من اللي حواليكي بسرعة.

– اتخاذ قرارت متهورة.

– الاحساس بالغضب بعد مقابلة اشخاص معينيين واستنفاذ طاقتك.

افكارك, الكلمات اللي بتقوليها, الاشخاص اللي بتتفاعلي معاهم, حتى مكان بيتك ومكتبك اللي بتقضي فيه معظم الوقت ، كلها تركيزات قوية لطاقتك ، فلو حسيتي بأي عرض من اعراض الطاقة السلبية اللي قولناها فوق ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي ازاي تتخلصي منها.

نصايح للتخلص من الطاقة السلبية:

1- التعرف على التأثيرات السلبية في حياتك والتخلص منها:

هل بتحسي باستنزاف طاقتك بمجرد مقابلة شخص معين او زيارة مكان معين؟ لان السلبية سامة لحياتك كلها ، مهم انك تعرفي سبب ومصدر السلبية دي ، ومع انه ممكن يكون مش من السهل انك تنفصلي عن الاشخاص دول او تمتنعي عن مقابلتهم خصوصا لو في مكان شغل ومضطرة تقابليهم كل يوم ، عشان كده خدي الخطوة الاولى وقللي من الوقت اللي بتقضيه مع الاشخاص اللي بيستنزفوا طاقتك ، مهم تحطي حدود وتحافظي عليها عشان ماتتجريش لمواقف مش حابه تكوني جزء منها.

2- ممارسة التأمل:

واحدة من اسرع الطرق لتهدئة نفسك والعودة لحالة الاسترخاء هي ممارسة التأمل ، دوري على مكان هادي وغمضي عينيكي ، راقبي افكارك اثناء مرورها براسك من غير ما تقولي هي جيدة او سيئة خليها تمر بس ، خدي نفس عميق للاسترخاء وحسي ان كل الضغوطات بتتشال من على كتفك ، لو انتي مش بتحبي التأمل ، ممكن تبدأي تمارسي المشي او الجري لرفع معنوياتك وابعاد الطاقة السلبية ، ده مهم جدا انك تعمليه ، خصوصا لما تحسي بعدم الرغبة انك تعملي اي حاجة وطاقتك خلصت ، ويبقى عندك شعور كانك دخلتي جوه ثقب اسود من السلبية.

3- نضفي بيتك ومكتبك واتخلصي من الفوضى:

عشان تبعدي عن التفكير الزيادة ، ابدأي نضفي المكان اللي انتي فيه سواء بيتك او مكتبك في الشغل ، واتأكدي من التخلص من كل الفوضى اللي حواليكي وعدم تخزين اي حاجة مالهاش لازمة او مش محتاجة ليها.

4- اتوقفي مؤقتا عن الشكوى:

شوفي كده كام مرة اشتكيتي فيها في اليوم الواحد ، لما تعملي كده ، هتحسي ان الشكوى المستمرة مش ضرورية على الاطلاق ، وكل ما اشتكيتي او غضبتي من الحاجة اللي مضايقاكي كل ما انتبهتي وركزتي على اللي مضايقك اكتر وهتلاقى الشكوى والغضب بيزيد ، عشان كده بننصحك تركزي على الحل بدل الشكوى لانها مش بتحل اي حاجة.

5- الملح والبخور:

ممكن كمان تعتمدي على بعض الطرق غير التقليدية للتخلص من المشاعر السلبية ، جربي ترشي ملح في الاركان الاربعة للاوضة وسيبيه لمدة 48 ساعة ، الملح معروف من زمان انه بيمتص الطاقة السلبية الموجودة في البيئة المحيطة بيكي ، بعد مرور 48 ساعة اتخلصي من الملح.

ممكن كمان تستخدمي اعواد المرمرية المعروف انها بتساعد على زيادة الطاقة الايجابية ، لو مش متوفر عندك اعواد المرمرية ، تقدري تستخدمي اعواد بخور نوعيتها كويسة للحصول على نفس التأثير.

6- خليكي قريبة من الطبيعة:

لو دايما بتخلي الشبابيك مقفولة ، مهم انك تفتحيها وتسمحي بدخول ضوء الشمس والهوا النقي ، ممكن كمان تحطي نباتات جوه البيت لزيادة الطاقة الايجابية ، واتأكدي كمان من ازالة النباتات الميتة فورا.

ايه اللي هيحصل لو حطيتي ليمونة جنب سريرك كل يوم!