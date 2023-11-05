طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية على اصولها

وصفة المقلوبة الفلسطينية من اشهر الاكلات في المطبخ الفلسطيني ، وكانت بتتسمى زمان بالباذنجانية لانها بتحتوي على الباذنجان كمكون اساسي ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على الطريقة بالخطوات والفيديو.

وصفة المقلوبة الفلسطينية:

المكونات:

– 1 فرخة متقطعة 4 قطع او 6 قطع (وممكن لحمة بدل الفراخ).

– 2 حبة باذنجان طويل.

– 1 حبة بطاطس.

– 1 حبة قرنبيط.

– 2 حبة بصل متقطعة.

– 1 كوباية حمص مسلوق.

– 3 كوبايات ارز بسمتي منقوع في الماية لمدة نص ساعة.

– 2 حبة طماطم.

– زيت للقلي.

– حبهان حب.

– اعواد قرنفل.

– قرنفل مطحون.

– قرفة مطحونة.

– كركم.

– حبهان مطحون.

– 2 ورقة لوري.

– ملح.

– فلفل اسود.

– فصوص ثوم.

طريقة التحضير:

1- في حلة على النار ، ضيفي شوية زيت ، وضيفي لها البصلة المتقطعة ، والفراخ او اللحمة ، وسيبيهم لحد ما ياخدوا لون.

2- ضيفي على الفراخ الماية المغلية, ورق اللوري, الحبهان الحب, اعواد القرنفل, الفلفل الاسود, الملح ، وسيبيها تغلي حوالي 40 دقيقة.

3- هنقطع القرنبيط، والبطاطس نقشرها ونقطعها طرنشات بسمك متوسط, ونقشر الباذنجان ونقطعة طرنشات بالطول بسمك متوسط ، وعشان الباذنجان مايشربش زيت اثناء القلي نرصه على ورق مطبخ ونرش عليه ملح ونسيبه على جنب لحد ما يطلع كل الماية اللي جواه.

4- في زيت غزير اقلي البطاطس لحد ما تاخد لون دهبي فاتح ، وطلعيها على ورق مطبخ عشان نتخلص من الزيت الزيادة.

5- اقلي القرنبيط لحد ما ياخد لون ، وطلعيه على ورق مطبخ.

6- اقلي الباذنجان بنفس الطريقة لحد ما ياخد لون وطلعيه على ورق مطبخ.

7- هنطلع الفراخ من الشوربة ، ونصفيها عشان نستخدمها في تسوية الارز ، وممكن تدوا للفراخ تشويحة في الزيت بعد ما تطلعوها من الشوربة عشان تاخد لون دهبي وتبقى مقرمشة.

8- دلوقتي بعد ما جهزنا كل المكونات ، هنجهز الحلة ونحط كل المكونات مع بعض على شكل طبقات ، قطعي الطماطم طرنشات بسمك متوسط ورصيها في قعر الحلة ، رصي فوقيها الفراخ ، وبعدين ضيفي نص كمية الحمص المسلوق, رصي فوقيه نص كمية القرنبيط, ورصي الباذنجان بشكل طولي حوالين الحلة ورصي فوقيه نص كمية البطاطس ، نزلي فوقيهم نص كمية الارز, ورصي فوقيه باقي كمية القرنبيط والبطاطس ، بعدها حطي باقي كمية الارز ، وعلى الوش حطي باقي كمية الحمص.

9- ضيفي الشوربة ، وكمية الشوربة حسب نوع الارز اللي انتي مستخدماه ، وعلى الوش حطي كام فص ثوم سليم ورشي شوية ملح, فلفل اسود, شوية قرنفل مطحون, شوية قرفة مطحونة, شوية كركم, وشوية حبهان مطحون وقلبي تقليبة خفيفة عشان تتأكدي ان البهارات امتزجت كويس في الشوربة ، واقفلي الوش بالباذنجان.

10- غطي الحلة وحطيها على نار عالية لحد ما تبتدي تغلي ، بعدها قللي النار وسيبيها على نار هادية لحد ما يستوي الارز ، والوقت حسب نوع الارز اللي انتي مستخدماه ، هتاخد حوالي ربع ساعة تقريبا.

11- على ما الارز يستوي هنحضر دقة الفلفل مع الليمون ، وهي من انواع السلطات اللي بتتقدم جنب المقلوبة ، لتحضير دقة الفلفل هاتي من 1 – 2 حبة فلفل حار وقطعيهم قطع صغيرة, وفص ثوم, وشوية ملح ودقيهم مع بعض في الهون, وضيفي لهم عصير ½ ليمونة ، وشوية ماية دافية ، وكده الدقة تبقى جاهزة.

12- دلوقتي هيبقى الارز استوى عندنا ، هاتي صينية تكون حجمها اكبر من حجم الحلة ، حطيها فوق الحلة واقلبي الحلة على الصينية ، وخبطي عليها من فوق ومن الجناب عشان نتأكد انها تنزل متماسكة مرة واحدة وارفعي الحلة بالراحة.

13- وكده المقلوبة جاهزة ، ممكن ترشي على وشها مكسرات محمصة او صنوبر محمص ، وقدمي جنبها دقة الفلفل وسلطة زبادي.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل الفلفل المحشي بالارز المطبوخ واللحمة المفرومة