استخدام موبايلك في الحمام ممكن يسبب لك المشكلة دي!

كل شخص ليه عادات خاصة بيه في الحمام ، في اللي بيقرا مجلة او كتاب, واحد ممكن يغني, ولكن في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه دلوقتي ، كتير من الاشخاص بياخدوا الموبايل معاهم الحمام ، ولكن هل استخدام الموبايل في الحمام ليه تأثيرات سلبية؟ الحقيقة ان عادة استخدام الموبايل في الحمام ممكن تأدي لبعض المشكلات الصحية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اضرار استخدام الموبايل في الحمام ، وازاي تحسني عادات الحمام بتاعتك.

اضرار استخدام الموبايل في الحمام:

1- خطر الاصابة بالبواسير:

القعدة لفترات طويلة على الحمام والضغط على التواليت بيسبب مشاكل وده اللي معظمنا مش بيفكر فيه ، واستخدام الموبايل في الحمام هيشجع العادة غير الصحية دي وهيزود من خطر الاصابة بالبواسير.

2- تراكم البكتيريا على الموبايل:

الحمام مليان بالبكتريا والجراثيم ، واستخدام الموبايل في الحمام هيخلي في احتمال كبير لوصول البكتيريا دي لسطح موبايلك ، اثناء تصفحك للموبايل هيكون قريب من بيئة الحمام ، وهو مش المكان الاكتر نضافة في البيت ، وده ممكن يأدي لتلوث الموبايل بالبكتيريا ، والبكتيريا دي ممكن تتنقلك بعد كده عن طريق ايدك.

نصايح لتحسين عادات الحمام:

اول حاجة فكري في منع استخدام الموبايل اثناء وجودك في الحمام ، ده مش بس هيساعد على منع تكون البواسير ، ولكن هيقلل كمان من خطر التلوث البكتيري.

– استخدمي كرسي:

عشان تخلي تجربة الحمام اكتر كفاءة ، الدكاترة بينصحوا باستخدام كرسي صغير ، لرفع القدمين اثناء القعدة على التواليت ، الطريقة دي بتسمح بمرور البراز بشكل اسهل ، هي خدعة بسيطة جدا لكن فعالة في تسريع عملية الاخراج.

– زيادة كمية الالياف في نظامك الغذائي:

لو لقيتي نفسك بتاخدي وقت طويل في الحمام وعملية الاخراج مش بتحصل بسهولة ، هنا جيه الوقت لاعادة التفكير في نظامك الغذائي ، بننصحك بزيادة الفواكة الغنية بالالياف في وجباتك ، فواكة زي الكيوي, التين, التفاح, الكمثرى, الخوخ بتساعد في تحفيز حركة الامعاء ، بالاضافة ان فيتامين C الموجود في الفاكهة دي مفيد لصحة الجسم.

– فكري في المكملات الغذائية:

لو لقيتي التغيرات الغذائية لوحدها مش بتساعد ، المكملات الغذائية زي قشر السيليوم ، اللي ممكن تضيفيها للمشروبات تعتبر مفيدة ، كمان اكسيد المغنيسيوم وسيترات المغنيسيوم من المكملات الغذائية اللي تستحق المحاولة ، وماتنسيش الحفاظ على رطوبة الجسم ، الماء والالياف بيكملوا بعض لتسهيل عملية الاخراج.

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