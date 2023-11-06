جايبينلك وصفة لذيذة وغير مكلفة، تنفع للفطار أو المناسبات وأعياد الميلاد، اعرفي طريقة عمل ميني ساندوتش جبنة مشوية مع الطماطم المجففة اللذيذة، خلينا نبدأ على طول..

طريقة عمل وصفة ميني ساندوتش جبنة مشوية مع الطماطم المجففة اللذيذة

المقادير اللي هتحتاجيها

8 شرائح من خبز التوست.

حوالي ربع كيلو من الجبن الكريمي في درجة حرارة الغرفة.

حوالي كوباية من الطماطم المجففة والمقطعة.

نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

كوباية من الجبنة البارميزان المبشورة أو جبنة موزاريلا.

طريقة تحضير وصفة ميني ساندوتش جبنة مشوية

1. سخني الفرن لحوالي 200 درجة مئوية، وهنبدأ في تحضير التوست مباشرةً، قطعي التوست مكعبات بالمقاس اللي تحبيه وحمصيه تحميص خفيفة جداً مع رشة زبدة في الفرن أو الميكروويف.

2. في طبق اخلطي الجبنة الكريمي مع الطماطم المجففة المقطعة والفلفل الأسود لحد ما يكونوا مزيج ناعم، ممكن تخلطيهم في الكبة.

3. وزعي خليط الجبنة الكريمي على نصف شرائح الخبز المحمص، وفوق الجبنة طي طبقة تانية من التوست، يعني طبقة توست علها طبقة من خليط الجبنة وفوقها طبق تانية من التوست، بعد كده أنقلي السندوتشات اللي عملناها لصينية مفرود فيها ورق زبدة.

4. في صينية الخبز رصي السندوتشات وعليها البارميزان المبشور أو الموتزاريلا المبشورة ودخلي الصينية الفرن وسيبيها من دقيقتين لـ3 بس أو ممكن في الميكروويف لحد ما الجبنة تسيح ويبقى لونها ذهبي. بعد كده طلعيها من الفرن ورشي عليها رشة بقدونس فريش وقدميها سخنة مع شاي وبالهنا والشفاء.