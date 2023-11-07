5 اوقات تستغني فيهم عن كريم الاساس وتستخدمي بداله BB كريم

كريم BB واحد من اكتر منتجات المكياج تنوع ، ولكن قليل بنستخدمه ، هو يعتبر مزيج من العناية بالبشرة والمكياج في نفس الوقت ، وخفيف على البشرة بعكس كريم الاساس ، اللي ممكن يكون في اوقات ماينفعش نستخدمه فيها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 اوقات تستغني فيهم عن كريم الاساس وتستخدمي بدالة كريم BB.
5 اوقات تستغني فيهم عن كريم الاساس وتستخدمي كريم BB:
1- لما تكوني مستعجلة:
لو مستعجلة وماعندكيش وقت لوضع المكياج ، بدل ما تستخدمي منتجات كتير تاخد منك وقت ، ببساطة حطي كريم BB هيغطي عيوب البشرة وهيوحد لونها.
2- لو عايزة تعملي لوك مكياج نو ميكب:
لو عايزة تعملي لوك مكياج نو ميكب ، احسن اختيار ليكي هو استخدام كريم BB ، كل اللي هتعمليه وزعي ال BB على بشرتك لبشرة طبيعية خالية من العيوب ، وانهي اللوك بطبقة ماسكارا واحمر شفايف نيود.
3- لو بشرتك فيها مشاكل:
اصحاب البشرة المعرضة لحب الشباب بيستخدموا عادة كريم الاساس والكونسيلر لاخفاء البثور ، ولكن في بعض الاحيان ده ممكن يأدي لظهور بثور اكتر ويخلي حالة البشرة اسوأ ويزود من تهيج بشرتك ، عشان كده افضل اختيار في الحالة دي هو استخدام كريم BB لتغطية البثور من غير زيادة تهيج البشرة.
4- للصور السيلفي:
لو ناوية تاخدي صور سيلفي ، اكيد عايزة بشرتك تبان طبيعية وشكلها حلو في الصور بقدر الامكان ، وبغض النظر عن اسلوب الدمج اللي بتستخدميه ، كريم الاساس والكونسيلر بيستقروا في الخطوط الرفيعة وبيخليها تظهر بشكل اوضح في الصور ، استخدام كريم BB هيساعد على تصحيح بشرتك وتحسينها ، وهيخلي بشرتك ناعمة ومشرقة بشكل طبيعي.
5- على الشاطيء:
اكيد المكياج الكامل مش مطلوب على الشاطيء ، لانه هيسيح وهيبوظ بسبب الرطوبة ، لكن لو عايزة بشرتك تبقى لونها موحد ويبقى شكلك حلو لو هتتصوري ، هنا كريم BB هيكون انسب اختيار هيديكي التغطية المناسبة بالاضافة ان ال BB بيكون فيه عامل حماية من الشمس ، وبالتالي بشرتك هتبقى محمية من التلف اللي ممكن يحصلها بسبب اشعة الشمس الضارة.
5 افكار لمكياج يومي طبيعي
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