بعض الأطعمة الواجب تناولها بعد سن الأربعين

اهتمامك بنفسك أمر ضروري وواجب وخاصة مع التقدم في العمر. فاحتياجات جسمك في كل مرحلة من مراحل عمرك من الغذاء تختلف، لذلك سوف نقدم لك أهم الأطعمة والفيتامينات المناسبة لسن ما بعد الـ 40 للحفاظ على صحة بشرتك من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

الأسماك الدهنية

نظراً لاحتواء الاسماك الدهنية مثل السلمون على الاوميجا 3 بكثرة فإنه يحمي من حدوث الأزمات القلبية .

الشوفان

يحتوي الشوفان على البيتاجلوكان والألياف والتى تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ، كمان يحتوي على الأفنانثيراميد وهو من المواد المضادة للأكسدة فتساعد على حمايتك من تصلب الشرايين .

اللوز

يعمل تناول اللوز بمقدار 60 جرام فى اليوم الواحد على تحسين مستويات السكر في الدم و يحمي من أمراض القلب والشرايين.

الطماطم

الطماطم من الأطعمة المضادة للأكسدة نظراً لإحتوائها على الليكوبين والتي تحمي من الأمراض السرطانية و أمراض تصلب الشرايين.

الدجاج

الدجاج من مصادر الغذاء البروتينية التي تعمل على الحفاظ على الوزن لذلك احرصٍ على تناول الدجاج في وجباتك حتى تتمتعي بصحة وعافية .

الألبان كاملة الدسم

يحتوي اللبن على الكالسيوم المفيد لصحتك فهو يساعد على تخثر الدم فتناول اللبن بعد ممارسة الرياضة يعمل على تعزيز صحه العظام .